Dôchodky. Aké sú ročné príjmy z poistného? Koľko musí štát, každý rok doplatiť? Je tento systém bez reformy udržateľný?

Rozpočet SR predpokladá v roku 2022 deficit na úrovni 4,9 %, čo predstavuje viac ako 5 213,5 mil. eur. Od roku 2022 sa začnú uplatňovať pravidlá Paktu stability a rastu, čo znamená, že na základe nominálneho deficitu nad 3 % vstúpi SR do procedúry nadmerného deficitu.

Podľa aktuálne platnej legislatívy sa vyžaduje už v roku 2024 dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu. Pri momentálnej situácii existuje vysoké riziko pre nesplnenie tohto cieľa.

Dlh SR by mal v roku 2022 zotrvať na úrovni 61,5 % HDP, čo je o 13,4 % HDP viac oproti predkrízovému roku 2019. NR SR však zatiaľ neschválila sprísnenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý obsahuje upravené sankcie a viacročné výdavkové stropy.

Vláda tiež zatiaľ nepredstavila opatrenia na zníženie dlhu a odložila konsolidačnú stratégiu až od roku 2023.

Aké sú príjmy z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva?

Jednou z hlavných tém Plánu Obnovy je presadenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. V rámci dôchodkovej reformy bola už v decembri 2020 prijatá zmena Ústavy SR, ktorou sa vypustil strop na dôchodkový vek.

Pripravovanou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá by mala platiť od januára 2023, by sa mal zaviesť tzv. príspevok k dôchodku rodičov, predčasný starobný dôchodok po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia, spomalenie rastu novopriznaných dôchodkov korekciou aktuálnej dôchodkovej hodnoty či naviazanie odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života.

Aké sú teda príjmy z poistného? A ako naši zákonodarcovia pristúpili k rozpočtu pre rok 2022 v tejto oblasti? Prečo je potrebná dôchodková reforma? A myslíte, že rozpočet na rok 2022 odzrkadľuje skutočnosť?

Po preštudovaní dostupných dát sa mi jednoznačne zdá, že nastavenie plánovaných príjmov Sociálnej poisťovne sa vzhľadom na očakávané udalosti najbližších mesiacov javí ako rizikové a veľmi ambiciózne.

Aj najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že rastúce ceny energií, pohonných hmôt, následný rast cien tovarov a služieb, nedostatok surovín a prechodné zníženie či odstavenie výroby vo firmách na Slovensku, môže teoreticky spôsobiť dočasný nárast nezamestnanosti. A to sa môže premietnuť do nedosiahnutia predpokladanej výšky príjmov Sociálnej poisťovne z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré v rozpočte vláda očakáva v roku 2022 vo výške 8,8 mld. eur.

Príjmy z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (mil. eur) (zdroj: NKU)

Prosím všimnite si, že plánovaný transfer 400 mil. eur zo ŠR na rok 2022 má byť medziročne o polovicu nižší oproti skutočnosti roku 2021. Tento transfer slúži na krytie deficitného hospodárenia starobného poistenia. Ako je možné, že vláda do rozpočtu pre rok 2022 dala len polovičný transfer oproti roku 2021? Je možné, že táto výška nemusí v budúcom roku stačiť na dofinancovanie dôchodkov, čo potvrdzuje vývoj v predchádzajúcich rokoch.

V rozpočte pre rezort práce a sociálnych vecí okrem týchto nezrovnalosti nie je podľa odborníkov ani dostatok rozpočtovaných prostriedkov na niektoré programy. Podľa dostupných informácii napr. v programe Ľudské zdroje chýba 59,6 mil. eur na aktívne opatrenia trhu práce a v programe Sociálna inklúzia 20 mil. eur na nové dotačné tituly. V oblasti rodiny sa podarilo legislatívne pripraviť vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Ostatné opatrenia ako je napr. zvýšenie rodičovského príspevku, zjednotenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa, postupné zvyšovanie rodinných prídavkov podľa veku dieťaťa a pod. doposiaľ neboli zavedené.

Kto bude robiť na naše dôchodky? Budeme mať na dotovanie sociálnej poisťovne? Je to udržateľné?

Proces populačného starnutia predstavuje v posledných rokoch jednu z najdiskutovanejších demografických“ tém v odbornej i laickej verejnosti. Podľa aktuálnych prognóz Európskej komisie stúpne podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac na počte ľudí vo veku 15-64 rokov z 20 % v roku 2016 na 60 % v roku 2060. To vytvorí finančný tlak na dôchodkový systém, zdravotníctvo aj systém dlhodobej starostlivosti o starších a nevládnych ľudí.

Zo štatistík Eurostatu vyplýva, že kým v súčasnosti v EÚ na jedného seniora 65+ pripadajú približne traja obyvatelia v produktívnom veku 15 až 64 rokov, v roku 2042 to budú už len dvaja.

Aj keď Slovensko momentálne ešte patrí skôr k mladším populáciám v európskom priestore, východisková situácia v podobe charakteru vekovej štruktúry ho predurčuje k dynamickému starnutiu v horizonte najbližších 10 – 15 rokov.

Slovensko by sa tak mohlo dostať do pozície jednej z najstarších populácií. Index starnutia sa od roku 2001 postupne zvyšuje a v roku 2017 dosiahol hodnotu 99,43 (takmer 100 obyvateľov v poproduktívnom veku 65+ pripadalo na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov).

Tu reálne hrozí, pokiaľ sa nezačnú robiť štrukturálne reformy, že vo vzdialenej budúcnosti môžeme mať na Slovensku pomer: 1 zamestnanec v súkromnom sektore vs jeden zamestnanec vo verejnom sektore vs 1 dôchodca. Aké dôchodky potom budeme mať? Je potrebná celospoločenská diskusia a zhoda v riešení tejto téme. Štrukturálne zmeny vo výdavkoch a reformy podporujúce zmiernenie "starnutia" Slovenska sú potrebné aj preto, lebo keď niečo chcem podporiť a nechcem dvíhať dane, niekde musím aj ubrať.

Kto teda bude robiť na naše dôchodky?

Myslite, že je tento stav udržateľný bez dôchodkovej reformy?

Štát a minister financií by sa mal zamyslieť nielen nad krátkodobou podporou rodín, ale nad celkovou stratégiou na zmiernenie nepriaznivých demografických ukazovateľov, ktoré by mali byť prevedené následne do štátnych politík naprieč jednotlivými ministerstvami.