Ako reaguje historicky akciový trh na vojnu? Bude padať? Ako dlho? Kedy sa zotaví? Pozrite si prehľad reakcii trhu na významné geopolitické udalosti

S&P 500 je skratka pre Standard and Poor's 500. Je to akciový index ktorý zahŕňa akcie 500 najväčších spoločností kótovaných na burzách v USA. Mnoho investorov to považuje za najlepší indikátor amerického fondového trhu. Index zahŕňa 500 vedúcich spoločností a pokrýva asi 80% dostupnej trhovej kapitalizácie. Desať najväčších akciových fondov v S&P 500 malo na konci júna 2021 v indexe celkovú váhu, ktorá činila okolo 26,6%.

Index S&P 500 bol vytvorený v roku 1957 a vypočítava sa pomocou váženej priemernej hodnoty základných akcií, a preto akcie s vyšším trhovým hodnotením majú väčší vplyv na celkovú hodnotu indexu. Od roku 2005 index zohľadňuje počet akcií vo voľnom obchodovaní.

Hlavným kritériom pri výbere spoločností je trhová kapitalizácia, zohľadňuje sa však likvidita akcií, miera rastu, druh činnosti spoločnosti. Akcie finančného sektoru, sektorov informačných technológií a energetiky tvoria takmer polovicu hodnoty indexu.

Pre príklad od začiatku 2. svetovej vojny v roku 1939 až do jej konca koncom roku 1945 vzrástol napríklad index Dow celkovo o 50 %, teda o viac ako 7 % ročne.

Takže počas dvoch z najhorších vojen v modernej histórii americký akciový trh vzrástol o 115 %,

napísal Ben Carlson, riaditeľ inštitucionálnej správy aktív v Ritholtz Wealth Management, v článku o neintuitívnych výsledkoch trhu.

Ako sa vyvíjal index S&P 500 v ťažkých geopolitických situáciách?

(zdroj: LPL Financial, Greguš Martin)

Akcie najviac trpia v období neistoty. V roku 2015 sa výskumníci zo Švajčiarskeho finančného inštitútu sa zamerali na americké vojenské konflikty po druhej svetovej vojne a zistili, že v prípadoch, keď existuje predvojnová fáza, zvýšenie pravdepodobnosti vojny má tendenciu znižovať ceny akcií, ale v konečnom dôsledku ak vypukne vojna tak ich hodnotu zvyšuje. V prípadoch, keď vojna začne ako prekvapenie, vypuknutie vojny zníži ceny akcií. Nazvali tento fenomén „vojnovou hádankou“.

Konflikt s Ruskom môže spôsobiť problémy na trhu s ropou, keďže Rusko je kľúčovým producentom ropy a zemného plynu, pričom ropovody zásobujú mnohé časti Európy. Ak by Rusko odstavilo ropovod mohlo by to viesť k vyšším cenám energie. Zlý vplyv na vývoj akcii by mohlo mať aj prerušenia činnosti prístavov v Čiernom a Baltskom mori, čo by mohlo viesť v konečnom dôsledku k problémom s dodávkami obilnín a iných surovín.

Počas niekoľkých posledných rokov sa trhy prispôsobili, aby nereagovali prehnane na politické a geopolitické otrasy a to z dvoch dôvodov: po prvé, presvedčenie, že nedôjde k výraznému následnému zosilneniu počiatočného šoku, a po druhé, že centrálne banky boli pripravené a schopné potlačiť finančnú volatilitu, ako napríklad pri pandémii COVID.

Index S&P 500 padol z maxima, ktoré dosiahol 19. februára 2020, rekordnou rýchlosťou. No výnimočne rýchle, až priam historicky, bolo aj zotavenie. Po druhom najhoršom dni v roku, 12. marca, keď trh klesol nad 9,5 %, nasledoval okamžite druhý najlepší deň v roku, keď sa index S&P 500 vrátil na 9,3 %. Tento trend nie je jedinečný pre rok 2020.

Investiční odborníci nemajú krištáľovú guľu. Historické údaje sú užitočné pri hodnotení pravdepodobného rozsahu možných výsledkov, ale v hre je toľko faktorov, ktoré môžu drasticky zmeniť výsledok jednej konkrétnej recesie či poklesu.

Pri investovaní buďte opatrný a zodpovedný.