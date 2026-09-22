utorok, 22. september, 2026 |  Meniny má Móric
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
22. sep 2026 o 00:17
Prečítané: 0x

Slovensko postavilo za 1,5 miliardy veľké nič. Toľko nás už tento rok stáli úroky z dlhu

Za 1,5 miliardy eur mohli stáť nemocnice, školy, mosty či kilometre ciest. Namiesto nich sme zaplatili úroky zo štátneho dlhu. Len oproti minulému roku nás stáli o 404 miliónov viac. A účet rastie ďalej.

Martin Greguš
Martin Greguš Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Na Slovensku máme jednu zvláštnu stavbu. Nestojí pri nej žeriav, nechodia tam robotníci, nepotrebuje stavebné povolenie a ešte sa na nej ani raz nestrihala páska. Napriek tomu sme do nej za prvých osem mesiacov tohto roka naliali viac ako jeden a pol miliardy eur. Volá sa štátny dlh.

Ministerstvo financií zverejnilo nenápadné číslo, ktoré by si podľa mňa zaslúžilo visieť na každej tlačovej konferencii o konsolidácii. Za prvých osem mesiacov roku 2026 sme na obsluhu štátneho dlhu minuli 1,507 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka 1,103 miliardy. Medziročný rozdiel je 403,9 milióna eur.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Štyristo miliónov navyše za osem mesiacov.

Skúšam si tú sumu predstaviť inak ako v tabuľke ministerstva financií. Za 400 miliónov sa už dá na Slovensku urobiť poriadny kus roboty. Dajú sa opravovať mosty, rekonštruovať nemocnice, školy, škôlky, cesty, športoviská, domovy sociálnych služieb. Dajú sa riešiť desiatky problémov, pri ktorých starostovia a primátori roky počúvajú, že peniaze nie sú. Dalo by sa konečne dokončiť aj niečo, pri čom už pomaly zabúdame, kedy sa o tom začalo hovoriť.

Štyristo miliónov však tento rok navyše odišlo na účet, ktorý sme si vyrobili v minulosti. Nepotrebujeme naň architektonickú súťaž, verejné obstarávanie ani územné rozhodnutie. Investorom stačí poslať peniaze.

SkryťVypnúť reklamu

Celých 1,5 miliardy zaplatených do augusta už vyzerá ešte zaujímavejšie. Predstavujem si, čo by znamenalo, keby niekto prišiel pred voľbami s programom: mám pre Slovensko 1,5 miliardy na investície. Asi by sme sa nasledujúce týždne pozerali na vizualizácie nemocníc, ciest, železníc, mostov a športovísk. Politici by sa predbiehali, kto za tú sumu postaví viac.

SkryťVypnúť reklamu

My sme za 1,5 miliardy kúpili úrok. Na úroku je z pohľadu politika nepríjemné, že sa pri ňom nedá veľmi fotografovať. Pred nemocnicou sa dá postaviť s prilbou, pri novom moste sa dá prestrihnúť páska, pri diaľnici sa dá natočiť video. Pred zaplateným úrokom sa odfotiť nedá. Peniaze odídu z rozpočtu a život ide ďalej.

SkryťVypnúť reklamu

Do celej tejto matematiky vstupuje ešte jedna vec. Slovensko má za sebou tri kolá konsolidácie. Vyššie dane a ďalšie opatrenia už ľudia aj firmy poznajú z vlastných peňaženiek. RRZ v marci skonštatovala, že ani po troch kolách konsolidácie sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť očakávané zlepšenie verejných financií. Zároveň vypočítala, že keby sa od roku 2024 podarilo dodržať pôvodne plánované znižovanie deficitu a pokračovať v ňom, v roku 2030 by úspora na samotných úrokoch mohla presiahnuť 1,3 miliardy eur ročne. Tu už prestávam rozumieť slovu konsolidácia tak, ako sa používa v politike.

V mojom svete znamená konsolidovať dať niečo postupne do poriadku. Keď firma tri roky konsoliduje, majiteľ očakáva, že na konci bude zdravšia. Keď rodina tri roky šetrí, čaká, že bude mať menší problém s peniazmi. Slovenská verzia je originálnejšia. Štát vyberie viac peňazí, ľudia zaplatia viac a stále riešime ďalšiu konsolidáciu. RRZ dnes odhaduje, že bez ďalších opatrení by deficit po roku 2026 znovu rástol a v roku 2029 by mohol dosiahnuť 5,7 percenta HDP. Dlh by sa podľa rovnakého scenára mohol dostať na 74 percent HDP. Čísla sú to suché, pokiaľ ich človek číta ako percentá. Menej suché začnú byť vo chvíli, keď sa z nich stanú úroky platené každý rok.

SkryťVypnúť reklamu

Predstavujem si preto Slovensko o desať rokov. Starosta príde na ministerstvo s mostom, ktorý potrebuje opravu. Riaditeľ nemocnice bude potrebovať nový pavilón. Riaditeľ školy bude ukazovať na strechu, do ktorej tečie. Niekto bude potrebovať novú cestu, niekto kanalizáciu, niekto zariadenie pre seniorov.

Odpoveď poznáme už dnes. Nie sú peniaze. Nehnevá ma, že štát má dlh. Dlh majú prakticky všetky moderné štáty a pri rozumnom použití môže financovať veci, ktoré budú slúžiť celé desaťročia. Hnevá ma predstava, že budeme ľuďom stále vysvetľovať potrebu ďalších obetí, vyberať od nich viac a pritom sa nám bude účet za staré dlhy každý rok zväčšovať. Dlh má totiž jednu vlastnosť, ktorú politici nemajú radi. Pamätá si.

Pamätá si každý deficit, ktorý sme nechali na neskôr. Pamätá si každú miliardu, ktorú sme minuli bez toho, aby sme ju mali. Pamätá si aj rozhodnutia vlád, ktorých ministri už dávno nebudú sedieť na ministerstvách.

Faktúra však príde. A tú už nebude platiť vláda. Budeme ju platiť my.

Slovensko o dvadsať rokov: štát, ktorý si podkopal vlastné základy

Súvisiaci článok

Slovensko o dvadsať rokov: štát, ktorý si podkopal vlastné základy

Slovensko musí zmeniť svoju cestu, aby o 20 rokov nebolo zadlženým, slabým štátom bez perspektívy pre ďalšie generácie.

70 % dlhu nie je číslo, ale varovanie: Slovensko si kupuje pokoj za cenu budúcej krízy

Súvisiaci článok

70 % dlhu nie je číslo, ale varovanie: Slovensko si kupuje pokoj za cenu budúcej krízy

Dlhy rastú, konsolidácia sa odkladá a ekonomika brzdí. Slovensko si kupuje pokoj na úkor budúcnosti.

Česi to zvládli za tri roky. My stále vymýšľame: Koľko živností ešte musí skončiť?

Súvisiaci článok

Česi to zvládli za tri roky. My stále vymýšľame: Koľko živností ešte musí skončiť?

Český paušál šetrí nervy aj čas. Jedna platba, žiadne priznanie.. My radšej donekonečna novelizujeme...

Súvisiace články autora

Moja svätojakubská púť do Santiaga de Compostela – Buen Camino

Martin Greguš

Moja svätojakubská púť do Santiaga de Compostela – Buen Camino

Päť dní, viac než sto kilometrov a cesta, ktorá človeka zmení viac, než čaká. Moja púť zo Sarrie do Santiaga nebola len o chôdzi. Toto sú príbehy, na ktoré nezabudnem.

Vrakunská skládka smrdí už desaťročia. Po 8 rokoch sľubov Slovensko stále nemá riešenie – a Vallov stan nikde

Martin Greguš

Vrakunská skládka smrdí už desaťročia. Po 8 rokoch sľubov Slovensko stále nemá riešenie – a Vallov stan nikde

Pred ôsmimi rokmi som písal o Vrakunskej skládke a sľube Matúša Valla, že ak vyhrá voľby, pôjde kvôli nej stanovať pred ministerstvo. Dnes som sa k článku vrátil. A výsledok? Frustrujúco podobný. Skládka zostáva dodnes problémom

Naozaj sa na tom niekto prešiel na bicykli? Bratislava postavila cyklotrasu

Martin Greguš

Naozaj sa na tom niekto prešiel na bicykli? Bratislava postavila cyklotrasu

Nová cyklotrasa v Ružinove má byť dôkazom pokroku. Stačí však sadnúť na bicykel a skúsiť si ňou prejsť. Potom prichádza otázka: naozaj toto niekto navrhol ako bezpečné riešenie?

Martin Greguš

Martin Greguš
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  92
    •  | 
  • Páči sa:  2 327x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii a www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva. Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
INEKO

INEKO

119 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

789 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu