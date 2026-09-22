Slovensko postavilo za 1,5 miliardy veľké nič. Toľko nás už tento rok stáli úroky z dlhu

Na Slovensku máme jednu zvláštnu stavbu. Nestojí pri nej žeriav, nechodia tam robotníci, nepotrebuje stavebné povolenie a ešte sa na nej ani raz nestrihala páska. Napriek tomu sme do nej za prvých osem mesiacov tohto roka naliali viac ako jeden a pol miliardy eur. Volá sa štátny dlh.
Ministerstvo financií zverejnilo nenápadné číslo, ktoré by si podľa mňa zaslúžilo visieť na každej tlačovej konferencii o konsolidácii. Za prvých osem mesiacov roku 2026 sme na obsluhu štátneho dlhu minuli 1,507 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka 1,103 miliardy. Medziročný rozdiel je 403,9 milióna eur.
Štyristo miliónov navyše za osem mesiacov.
Skúšam si tú sumu predstaviť inak ako v tabuľke ministerstva financií. Za 400 miliónov sa už dá na Slovensku urobiť poriadny kus roboty. Dajú sa opravovať mosty, rekonštruovať nemocnice, školy, škôlky, cesty, športoviská, domovy sociálnych služieb. Dajú sa riešiť desiatky problémov, pri ktorých starostovia a primátori roky počúvajú, že peniaze nie sú. Dalo by sa konečne dokončiť aj niečo, pri čom už pomaly zabúdame, kedy sa o tom začalo hovoriť.
Štyristo miliónov však tento rok navyše odišlo na účet, ktorý sme si vyrobili v minulosti. Nepotrebujeme naň architektonickú súťaž, verejné obstarávanie ani územné rozhodnutie. Investorom stačí poslať peniaze.
Celých 1,5 miliardy zaplatených do augusta už vyzerá ešte zaujímavejšie. Predstavujem si, čo by znamenalo, keby niekto prišiel pred voľbami s programom: mám pre Slovensko 1,5 miliardy na investície. Asi by sme sa nasledujúce týždne pozerali na vizualizácie nemocníc, ciest, železníc, mostov a športovísk. Politici by sa predbiehali, kto za tú sumu postaví viac.
My sme za 1,5 miliardy kúpili úrok. Na úroku je z pohľadu politika nepríjemné, že sa pri ňom nedá veľmi fotografovať. Pred nemocnicou sa dá postaviť s prilbou, pri novom moste sa dá prestrihnúť páska, pri diaľnici sa dá natočiť video. Pred zaplateným úrokom sa odfotiť nedá. Peniaze odídu z rozpočtu a život ide ďalej.
Do celej tejto matematiky vstupuje ešte jedna vec. Slovensko má za sebou tri kolá konsolidácie. Vyššie dane a ďalšie opatrenia už ľudia aj firmy poznajú z vlastných peňaženiek. RRZ v marci skonštatovala, že ani po troch kolách konsolidácie sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť očakávané zlepšenie verejných financií. Zároveň vypočítala, že keby sa od roku 2024 podarilo dodržať pôvodne plánované znižovanie deficitu a pokračovať v ňom, v roku 2030 by úspora na samotných úrokoch mohla presiahnuť 1,3 miliardy eur ročne. Tu už prestávam rozumieť slovu konsolidácia tak, ako sa používa v politike.
V mojom svete znamená konsolidovať dať niečo postupne do poriadku. Keď firma tri roky konsoliduje, majiteľ očakáva, že na konci bude zdravšia. Keď rodina tri roky šetrí, čaká, že bude mať menší problém s peniazmi. Slovenská verzia je originálnejšia. Štát vyberie viac peňazí, ľudia zaplatia viac a stále riešime ďalšiu konsolidáciu. RRZ dnes odhaduje, že bez ďalších opatrení by deficit po roku 2026 znovu rástol a v roku 2029 by mohol dosiahnuť 5,7 percenta HDP. Dlh by sa podľa rovnakého scenára mohol dostať na 74 percent HDP. Čísla sú to suché, pokiaľ ich človek číta ako percentá. Menej suché začnú byť vo chvíli, keď sa z nich stanú úroky platené každý rok.
Predstavujem si preto Slovensko o desať rokov. Starosta príde na ministerstvo s mostom, ktorý potrebuje opravu. Riaditeľ nemocnice bude potrebovať nový pavilón. Riaditeľ školy bude ukazovať na strechu, do ktorej tečie. Niekto bude potrebovať novú cestu, niekto kanalizáciu, niekto zariadenie pre seniorov.
Odpoveď poznáme už dnes. Nie sú peniaze. Nehnevá ma, že štát má dlh. Dlh majú prakticky všetky moderné štáty a pri rozumnom použití môže financovať veci, ktoré budú slúžiť celé desaťročia. Hnevá ma predstava, že budeme ľuďom stále vysvetľovať potrebu ďalších obetí, vyberať od nich viac a pritom sa nám bude účet za staré dlhy každý rok zväčšovať. Dlh má totiž jednu vlastnosť, ktorú politici nemajú radi. Pamätá si.
Pamätá si každý deficit, ktorý sme nechali na neskôr. Pamätá si každú miliardu, ktorú sme minuli bez toho, aby sme ju mali. Pamätá si aj rozhodnutia vlád, ktorých ministri už dávno nebudú sedieť na ministerstvách.
Faktúra však príde. A tú už nebude platiť vláda. Budeme ju platiť my.