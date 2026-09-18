8 rokov Valla: Kde sú sľuby, ktoré dal Bratislavčanom v roku 2018? Prečo vlastne nechce urobiť poriadny odpočet svojich sľubov?

Keď sa dnes pozerám na Bratislavu a počúvam ďalšie vyjadrenia Matúša Valla o tom, kam sa mesto posunulo, stále mi v hlave chodí jedna jednoduchá otázka: prečo vlastne nikto neurobí poriadny odpočet toho, čo Matúš Vallo Bratislavčanom sľúbil pred voľbami v roku 2018? Nie politické hodnotenie, nie hádku o tom, či je niekto „za Valla“ alebo „proti Vallovi“, ale obyčajné porovnanie volebných sľubov s tým, čo je v Bratislave v septembri 2026. Veď osem rokov je veľmi dlhý čas. Keď niekto kandiduje s konkrétnym programom a dostane zaň viac ako 58-tisíc hlasov Bratislavčanov, podľa mňa je úplne normálne po ôsmich rokoch vytiahnuť ten istý program zo zásuvky a pozrieť sa, čo z neho zostalo. A práve tu mám pocit, že sa akosi všetci radšej pozerajú dopredu, než aby sa poriadne pozreli dozadu.
V novembri 2018 sa Matúš Vallo stal primátorom Bratislavy. Nemusíme vymýšľať, čo Vallo kedysi hovoril. Nemusíme mu podsúvať cudzie slová. Sú to jeho vlastné sľuby, jeho vlastné predstavy a v mnohých prípadoch dokonca konkrétne čísla a termíny.
Napríklad doprava. V roku 2018 sa Bratislavčanom sľubovalo, že sa budú po meste pohybovať rýchlejšie, strávia menej času v zápchach a zažijú menej stresu pri parkovaní. Vallo hovoril o záchytných parkoviskách na okraji mesta, jednotnej parkovacej politike zvýhodňujúcej rezidentov, lepšej MHD, nových expresných linkách, bezpečnej cyklodoprave a nových oddelených cyklotrasách. Program hovoril o 25 kilometroch cyklotrás do roku 2022 a ďalších 50 kilometroch do roku 2026. Sľubovalo sa dobudovanie električkovej trate v Petržalke, modernizácia Karloveskej, Vajnorskej a Ružinovskej radiály, predĺženie električky v Dúbravke a Ružinove a dokonca električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.
Dnes je rok 2026. Niektoré veci sa nepochybne podarili a bolo by nefér ich v odpočte vynechať. PAAS vznikol, električka v Petržalke sa predĺžila, pribudli cyklotrasy a mesto urobilo aj ďalšie kroky v doprave. Lenže práve preto by mal byť odpočet ešte jednoduchší. Pri každom bode sa dá povedať, čo bolo splnené, čo bolo splnené čiastočne a čo sa za osem rokov nepodarilo. Pri cyklotrasách sa dá spočítať počet kilometrov. Pri parkoviskách počet reálne vybudovaných miest. Pri električkách kilometre nových tratí. Pri MHD cestovná rýchlosť, intervaly a počet spojov. Pri sľubovanej električke do Podunajských Biskupíc sa dá jednoducho napísať, či existuje alebo neexistuje.
Veľmi podobne sa dá pozrieť na sľub, že rozvoj mesta a tvorbu infraštruktúry bude mať v rukách mesto a Bratislavčania, nie developeri. V roku 2018 sa písalo, že mesto sa stane sebavedomým partnerom, ktorý bude určovať pravidlá novej výstavby a dohliadať na ich dodržiavanie. Aj tu sa dá po ôsmich rokoch urobiť úplne normálna bilancia. Koľko bytov bolo povolených, koľko dokončených, koľko verejnej infraštruktúry pribudlo spolu s novou výstavbou, aké zmeny prinieslo územné plánovanie a ako sa zmenil vzťah mesta a developerov. Čísla sú oveľa zaujímavejšie ako politické heslá. Takisto sa dá vysvetliť prečo po 8 rokoch stále Bratislava nemá nový územný plán, ale stále sa schvaľujú výnimky z toho pôvodného.
Rovnako zaujímavé je nájomné bývanie. V programe bolo napísané, že mesto výrazne zvýši počet dostupných nájomných bytov a iniciuje vznik Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania. Sľubovala sa spolupráca s mestskými časťami pri výstavbe nových materských škôl a rozširovaní existujúcich kapacít. A potom tam nájdeme krásne konkrétny záväzok: do verejného priestoru sa malo osadiť 1000 originálnych bratislavských lavičiek. Pri lavičkách sa dá výsledok pomerne ľahko zrátať. Pri nájomných bytoch tiež. Pri škôlkach tiež. Tak prečo to nie je súčasťou veľkého verejného odpočtu?
A potom je tu Vrakunská skládka. Téma, pri ktorej sa podľa mňa už nedá uspokojiť iba tým, že sa o sanácii roky hovorí. Bratislava má environmentálnu záťaž, ktorá trápi ľudí celé desaťročia. O sanácii sa pripravovali projekty, prijímali rozhodnutia, riešili pozemky a financovanie. Aj v roku 2026 sa však stále riešia majetkové a realizačné kroky potrebné na podzemnú tesniacu stenu a izoláciu povrchu. Nehovorím, že mesto za osem rokov neurobilo vôbec nič. To by bolo nepresné. Hovorím niečo iné: po ôsmich rokoch máme právo vedieť, čo konkrétne sa za obdobia Matúša Valla v sanácii podarilo, koľko to stálo, ktoré etapy sú hotové, ktoré nie a prečo sa celý proces stále neposunul do stavu, ktorý by človek od takto dlho riešenej environmentálnej záťaže očakával. Matúš Vallo sľuboval v roku 2018, že pôjde stanovať pred Ministerstvo pokiaľ sa tento problém nevyrieši. Vyriešil sa?
Mne na tom celom najviac prekáža, že takýto odpočet akoby nikoho poriadne nezaujímal. Kandidáti, ktorí sa chystajú proti Vallovi, by pritom nemuseli vymýšľať žiadne veľké útoky. Stačilo by zobrať jeho vlastný program z roku 2018 a začať jednu položku po druhej. Novinári by mohli urobiť fact-check. Nie podľa toho, čo dnes tvrdí Vallo, ale podľa toho, čo sľúbil vtedy. Rok 2018, sľub, termín, realita v roku 2026. Hotovo.
A keby bol výsledok skvelý, Vallo by z toho mohol urobiť najlepšiu volebnú kampaň. Mohol by povedať: toto som sľúbil a toto som splnil. Tu sú čísla, tu sú investície, tu sú dokončené projekty. Pri veciach, ktoré sa nepodarili, by mohol vysvetliť dôvody a povedať, čo urobí ďalej. Takto by vyzerala normálna politická zodpovednosť.
Ja osobne pritom nie som človek, ktorý bude automaticky podporovať každého, kto sa postaví proti Matúšovi Vallovi. Som dlhoročným kritikom mnohých jeho rozhodnutí – od daní z nehnuteľností cez ceny MHD, fungovanie PAAS, parkovaciu politiku až po rast aparátu magistrátu a množstvo sľubov, ktoré podľa môjho názoru zostali nenaplnené. To však neznamená, že automaticky podporím jeho politického súpera. Kritizovať jedného politika a vybrať si jeho náhradníka sú dve úplne odlišné veci.
Rovnako dlhodobo zastávam názor, že politická funkcia nemá byť doživotným povolaním. Dve volebné obdobia by podľa mňa mali byť maximom pre premiéra, ministra, poslanca, primátora či starostu. Je zvláštne sledovať politikov, ktorí dokážu stráviť v politike prakticky celý svoj pracovný život a postupne iba meniť funkcie. Verejná funkcia má byť službou na určitý čas, nie celoživotnou kariérou.
Prečo to spomínam v článku o odpočte Vallových sľubov? Pretože môj kritický postoj k jeho pôsobeniu na bratislavskej radnici nevznikol včera a nevznikol kvôli tomu, že sa blížia ďalšie voľby. Bratislavu sledujem a snažím sa poukazovať na jej "bolačky" roky. Na niektoré veci som poukazoval ešte v čase, keď sa na podobné otázky veľa ľudí nechcelo pozerať.
Dnes však máme rok 2026 a osem rokov Vallovho pôsobenia za sebou. Myslím si, že už nastal čas prestať sa hádať o dojmy a začať porovnávať konkrétne veci. Program z roku 2018 stále existuje. Sľuby sú napísané. Termíny a čísla sú pri mnohých z nich jasné. Bratislava existuje tiež a jej dnešný stav vieme zmerať.
Tak to urobme.
Nie ďalší pekný volebný leták. Nie ďalšie heslo o modernej Bratislave. Nie ďalšiu prezentáciu, na ktorej bude všetko vyzerať lepšie ako v skutočnosti. Zoberme program Matúša Valla z roku 2018 a položme ho vedľa Bratislavy v roku 2026.
Čo sľúbil? Čo splnil? Čo nesplnil? Čo sa zmenilo? Koľko to stálo? A pri veciach, ktoré sa nepodarili, prečo?
To nie je útok na Matúša Valla. To je obyčajný účet za osem rokov pri moci. A taký účet by mal pred voľbami zaujímať úplne každého Bratislavčana. Aj toho kto tvrdí, že nie je koho iného v Bratislave voliť ....