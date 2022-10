Ako mi Matúš Vallo a jeho TEAM BRATISLAVA "ukradli" TEAM BRATISLAVA...

Matúš Vallo&Team Bratislava vs Martin Greguš&ochranná známka TEAM Bratislava (známka 257028)

Som predsedom občianskej iniciatívy STOP Zelená. V januári 2021 sme sa s ľuďmi z našej občianskej iniciatívy pôsobiacich v Bratislave rozhodli, že vytvoríme občiansku platformu a následne stranu pre vstup do komunálnej politiky. V apríli 2021 sme vytvorili neformálnu občiansku platformu TEAM Bratislava.

Aby sme si názov našej platformy ochránili - po definitívnej dohode o vstupe do komunálnej politiky - tak sme dňa 31. august 2021 podali na Úrad priemyselného vlastníctva prihlášku ochrannej známky TEAM Bratislava (známka 257028, vlastník OZ STOP Zelená ) pre medzinárodné triedenie tovarov a služieb v skupinách 16, 25, 35, 41, 42, 45 (triedy, ktoré zahŕňajú aj politické strany a združenia).

Detail známky si môžete pozrieť v oficiálnom registri (klikni sem)

Ako mi Vallo "ukradol" názov Team Bratislava? Je toto na Slovensku vôbec možné?

5.10.2021 sme zriadili web stránku Team Bratislava na adrese www.tba.sk

Úrad priemyselného vlastníctva našu prihlášku ochrannej známky „TEAM Bratislava“ zverejnil v zmysle platných pravidiel následne aj vo verejne dostupnom úradnom vestníku ochranných známok 20/2021 –zo dňa 27.10.2021 na strane 81, pričom si uplatňujeme spolu z našou ochrannou známkou Team Bratislava použitie konkrétnych farieb - a to konkrétne čiernej, červenej, modrej.

V decembri 2021 – som informoval na svojom profile na blogu sme.sk o vzniku platformy v rámci občianskeho združenia STOP Zelená (https://blog.sme.sk/martingregus)

26.12.2021 – som vystúpil v celoštátnej televízii JOJ v príspevku v hlavných správach (primetime) k búraniu Istropolisu pod názvom občianska platforma TEAM Bratislava (dohľadateľné v tv archíve televízii JOJ)

9.2.2021 prichádza zverejnenie zápisu ochrannej známky TEAM Bratislava bez zmeny po zverejnení prihlášky – známka je platná v registri ochranných známok s právom prednosti s dátumom 31.8.2021 (od dátumu jej prihlásenia).

25. Január 2022 Vallo ohlásil vznik politickej strany TEAM Bratislava.

17.2. 2022 sme poslali Matúšovi Vallovi a TEAMu Bratislava výzvu, kde sme okrem iného napísali:

„ píšem Vám v nadväznosti na ohlásený zámer založiť politickú stranu s názvom „Team Bratislava“, ako aj v nadväznosti na už prebiehajúce používanie tohto názvu v politickej kampani. viď. napr.: https://teamba.sk/ a iné v tejto chvíli už zdokumentované mediálne výstupy v ktorých v súčasnej dobe pokračujete. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem upozorniť, že Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ je majiteľom ochrannej známky v znení „Team Bratislava“ č. 257028, s dátumom prednosti zo dňa 31.08.2021: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/2253-2021

Celý text výzvy je si môžete prečítať tu, v každom prípade sme ďalej upozornili pána Valla, že predmetné označenia sú v podstate zhodné, aj ním avizované označenie jeho novej politickej strany, aj naša platná staršia ochranná známka, znejú „Team Bratislava“.

Navyše, tovary a služby sú takisto v podstate zhodné. Neexistuje napríklad reálna možnosť, pri ktorej by aktívna politická strana neponúkala služby, pre ktoré je staršia - naša ochranná známka zapísaná v triedach 35, 41 či 45, ako sú vzťahy s verejnosťou (public relations), ekonomický prieskum, organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií, písanie textov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie politických manifestácií a sprievodov, politologické analýzy, politický a spoločenskovedný výskum, a tak ďalej.

Používanie označenia „Team Bratislava“ ako názvu politickej strany Matúša Valla tak z nášho pohľadu pri marketingových kampaniach, politických stretnutiach, pri využívaní rôznych marketingových predmetov s ustálenou grafickou formou názvu Team Bratislava, tak bude z nášho pohľadu vždy, nevyhnutne a za každých okolností porušovať práva k staršej - našej ochrannej známke v znení „Team Bratislava“.

A zároveň sme ho vyzvali aby ukončil používanie označenia „Team Bratislava“ v politickej kampani a aby sa zdržal ďalšieho používania označenia „Team Bratislava“ v politickej kampani .

Túto výzvu si Matúš Vallo prevzal osobne dňa 18.2.2022 na súkromnej adrese aj na adrese sídla jeho „Teamu Bratislava“ ( to znamená 2x).

Vzhľadom na to, že neprišlo z jeho strany k žiadnej iniciatíve ba naopak stupňoval svoje aktivity na facebooku, v novinách a iných kanáloch, ktorú sme celý čas monitorovali a zhromažďovali dôkazy, kde marketingovo propagoval (v prípade platenej reklame a web stránky "uvádzal do obehu tento názov - logo" za odplatu) z nášho pohľadu neoprávnenie značku Team Bratislava, pričom používal vo svojej marketingovej kampane ustálenú komunikáciu názvu a grafiky TEAM Bratislava, dokonca v spojitosti s červenou farbou tak, ako je platná naša ochranná známka sme sa pokúsili osloviť všetkých členov prípravného výboru jeho pripravovanej strany „Teamu Bratislava“, tak ako boli zverejnený na stránke ministerstva vnútra.

Jednotlivým členom prípravného výboru sme adresovali výzvu na zastaveniu konaniu, ktoré z nášho pohľadu zasahuje do našich práv v oblasti našej ochrannej známky. Výzvy sme členom prípravného výboru poslali dňa 21.2.2021.

Prípravný výbor strany sme informovali, že v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. V zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie, ak existuje z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením.

Pri tejto príležitosti je treba poznamenať, že sme zaregistrovali organizovanie významného počtu ľudí v Bratislave, ktorí zbierali podpisy na hárky s označením Team Bratislava, chodili po meste v červených bundách z označením - logom Team Bratislava, ktorí využívajú "napodobeninu" našej ochrannej známky s cieľom zbierať podpisy pre registráciu strany - ako aj finančných prostriedkov v prospech "Vallovho Teamu Bratislavy", pričom priebežný stav vyzbieraných prostriedkov zverejňujú na stránke teamba.sk

Všetci členovia prípravného výboru strany s názvom „Team Bratislava“ si naše výzvy a informácie o registrácie našej ochrannej známky s právom prednosti zo dňa 31.8.2021 prevzali osobne a to 22.2.2022.

Vzhľadom na to, že reakciou prípravného výboru a Matúša Vallo bolo ešte zintenzívnenie ich kampane, zber podpisov, organizovanie dobrovoľníkov pod záštitou Teamu Bratislava a pokračovanie zberu finančných prostriedkov na Team Bratislava, priamo na stránkach www.teamba.sk sme boli donútení dňa 2.3.20222 adresovať list (RF637572983SK) ministerstvu vnútra, kde sme pracovníkov ministerstva vnútra, ktorí majú zodpovednosť za registrácie politických strán informovali, že z nášho pohľadu dochádza k porušeniu našich práv a vyzvali sme, aby stranu z takýmto názvom neregistrovali.

Matúš Vallo so svojim prípravným výborom dňa 8.4.2022 odovzdal, napriek všetkým našim upozorneniam a snahám o poukázanie na z nášho pohľadu minimálne nemorálne konanie z jeho strany, registračné hárky pre založenie strany TEAM Bratislava na ministerstvo vnútra.

Zhrnutie faktov Vallo&TEAM BRATISLAVA vs STOP ZELENÁ&TEAM BRATISLAVA:

· január 2021 rozhodnutie členov občianskej iniciatívy STOP ZELENÁ vstúpiť do komunálnej politiky

· apríl 2021 – vytvorenie občianskej platformy TEAM Bratislava v rámci občianskeho iniciatívy STOP ZELENÁ

· 31. august 2021 – podanie na úrad priemyselného vlastníctva ochrannej známky TEAM Bratislava (známka 257028, vlastnik OZ STOP Zelená ), známka pre medzinárodné triedenie tovarov a služieb 16, 25, 35, 41, 42, 45 (to znamená vrátane triedy - politické strany a združenia)

· Zverejnené prihlášky TEAM Bratislava v úradnom vestníku ochranných známok 20/2021 - 27.10.2021

· December 2021 – informujem na svojom profile na blogu sme.sk o vzniku platformy v rámci občianskeho združenia STOP Zelená (https://blog.sme.sk/martingregus), od vtedy blogujem stále pod týmto profilom a moje blogy pod názvov občianskej platformy STOP ZELENEJ - TEAM Bratislava prečítalo niekoľko desatok tisíc ľudí.

· 26.12.2021 – vystupujem v celoštátnej televízii JOJ v hlavných správach pod názvom TEAM Bratislava

· Zverejnenie zápisu ochrannej známky TEAM Bratislava bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.02.2022 – ochranná známka TEAM Bratislava platná v registri ochranných známok aj v triede politické strany s právom prednosti s dátumom 31.8.2021

· 25. Január 2022 Vallo ohlásil vznik politickej strany TEAM Bratislava

· 17.2. 2022 Poslaná výzva Vallovi a TEAM Bratislava, aby prestali porušovať práva k ochrannej známky TEAM BRATISLAVA

· 18.2.2022 si výzvu si Matúš Vallo prevzal na súkromnej adrese aj na adrese sídla jeho „Teamu Bratislava“.

· 21.2.2022 sme adresovali výzvy a informácie o registrácie našej známky v auguste 2021 TEAM Bratislava všetkým členom prípravného výboru strany Matúša Valla

· 22.2.2022 si všetci členovia prípravného výboru strany Matúša Valla výzvy a informácie o našej ochrannej známky v oblasti politických strán Team Bratislava prevzali

· Do 2.3.2022 sme čakali na zastavenie ich konania, ale došlo len k zintenzívneniu ich konania a tak sme adresovali list ministerstvu vnútra o tomto ich konaní

· 8.4.2022 Matúš Vallo a jeho prípravný výbor strany odovzdal registračné hárky jeho strany s názvom Team Bratislava na ministerstvo vnútro

Vzhľadom na tento postup pána Matúša Valla, jeho celého prípravného výboru, ktorí z nášho pohľadu ignoroval všetky naše práva napriek tomu, že sme ho slušne oboznámili VOPRED o právnom stave v tejto oblasti, predovšetkým týkajúcej sa jeho marketingovej kampane pod názvom TEAM BRATISLAVA a to pred samotnou registráciou jeho strany sme pristúpili k vypracovaniu dvoch súdnoznaleckých posudkov s otázkami k porušovaniu našich práv k nami registrovanej ochrannej známke pánom Matúšom Vallom a prípravným výborom strany „TEAM Bratislava“ a zatiaľ neurčeným a nestotožneným počtom občanov, ktorých táto strana označovala ako „dobrovoľníci“ - dnes už členovia, ktorí pri zbere podpisov sa podieľali na marketingovej (politickej) kampane Team Bratislava a používali pri tom marketingové predmety (čiapky, bundy s označením „loga“ Team Bratislava atď), ktoré sú z nášho pohľadu predmetom ochrany našej ochrannej známky.

Úloha súdneho znalca bola (viď objednávka v prílohe):

„Úlohou znalca je posúdiť, či v prílohe 1 priložené vyobrazenia na Obr. 1 až Obr. 6 používané v spojitosti s názvom politickej strany TEAM BRATISLAVA a jej marketingovej kampane , t.j. v spojitosti s nasledovnými výrobkami a službami: Katalógy; letáky; tlačoviny; prospekty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; perá (kancelárske potreby); pokrývky hlavy; tričká; dresy; odevy; bundy; kravaty; košele; svetre; pulóvre; Vzťahy s verejnosťou (public relations); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení; organizovanie politických manifestácií a sprievodov; sú zhodné alebo podobné s vyobrazením v OZ č, 257028 (POZ 2253- 2021). Súčasne posúdiť, či používaním skôr uvedených označení na takýchto výrobkoch a službách dochádza k porušeniu práv majiteľa OZ č. 257028 (POZ 2253-2021)“.

Súdno-znalecké posudky sme si dali spracovať v dvoch štátoch u vymenovaných súdnych znalcoch v oblasti ochranných známok, aby sme predišli akejkoľvek pochybnosti v otázkach porušovania našich práv (registrácie ochranných známok a z nich plynúca ochrana vlastníka ochrannej známky sa riadi medzinárodnými dohovormi a pravidlami)

súdno-znalecký posudok spracovaný súdnym znalcom v odbore na Slovensku , ktorý konštatuje porušenie našich práv stranou Team Bratislava a jeho predstaviteľov v oblasti marketingovej kampane a využívaniu ustáleného označenia –Team Bratislava,

súdno-znalecký posudok spracovaný súdnym znalcom v odbore v Českej republike – konštatuje zhodné porušenie našich práv,

Zároveň sme pripravili žaloby, kde sa ako majiteľ ochrannej známky domáhame svojho práva voči strane TEAM BRATISLAVA a toho, aby porušenie alebo ohrozenie tohto práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené; budeme sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, vrátane vydania bezdôvodného obohatenia (vzhľadom na to že TEAM Bratislava organizoval pod týmto menom zbierku) a náhradu škody, ktorú nám na našich právach svojou činnosťou pán Matúš Vallo, prípravný výbor a zatiaľ nestotožnený počet konkrétnych občanov, svojim postupom spôsobili

Popísal som priebeh a vývoj kauzy názvu politickej strany Team Bratislava a pýtam sa otvorene:

kde je tá slušnosť o ktorej Matúš Vallo tak rád rozpráva?

ako je možné, že Matúš Vallo, dokáže takto ignorovať výzvy našej občianskej platformy, ktorá ho vopred informovala o pravdepodobnej zameniteľnosti jeho marketingovej kampane v oblasti politických strán týkajúce sa našej ochrannej známky a takýmto surovým spôsobom sa nás snaží zvalcovať?

ako je možné, že sa Matúš Vallo a jeho team zvolil na svoju obhajobu spôsob aký zvolil?

aké hodnoty vyznáva Matúš Vallo, keď takýmto spôsobom postupuje pri už vzniku svojej politickej strany. Uznávam mu - má svoj sen, ale môže svoj sen napĺňať takýmto spôsobom?

Naše občianske združenie konalo čestne, v zmysle platných pravidiel a zákonov. Vopred sme vyzvali pána Matúša Valla a celý prípravný výbor ešte pred registráciou strany TEAM Bratislava a pred spustením masívnej marketingovej kampane, že takýto ich postup bude z nášho pohľadu porušovaním práv vyplývajúcej z pravidiel registrácie ochranných známok.

Už v auguste 2021 (niekoľko mesiacov pred tým ako on ohlásil vznik svojej strany) sme si registrovali "Team Bratislava" ako ochrannú známku v triedach, ktoré zahŕňajú politické strany, marketingové kampane, letáky vrátane marketingových predmety (ako napríklad bundy, čiapky atď). Jeho Facebook sa hemží fotkami marketingových predmetov z názvami a logami Team Bratislava na červenej farbe.

Naša známka "Team Bratislava" bola verejne známa. Bolo to uvedené vo verejných registroch voľne dostupných, v celoslovenských úradných vestníkoch – vždy sme sa snažili konať maximálne transparentne v našej kampani - spustili sme web stránku našej platformy team Bratislava, ktorá je verejné dostupná na internete, blogujem na sme.sk pod týmto názvom, vystúpil som v celoštátnej televízii v hlavných správach pod týmto názvom a to všetko pred tým – a to opakujem a zdôrazňujem - ako Matúš Vallo a jeho prípravný výbor ohlásil vznik jeho zoskupenia pod názvom TEAM Bratislava, ktoré my sme verejne používali dávno pred ním a dokonca sme si registrovali ochrannú známku s týmto názvom.

Je to normálne čo robí Matúš Vallo a jeho tím?

Ako môže takto flagrantne pošliapavať naše myšlienky, naše práva a ako môže vôbec takto postupovať aj po informáciách, ktoré sme mu poskytli? Ak nevedel o nás, ako je možné, že s tak obrovským aparátom, ktorý sa okolo neho točí neidentifikoval, že ten názov Team Bratislava - tú známku máme registrovanú, že tento názov používame dávno pred ním.

Koľko peňazí nainvestoval do reklamy tohto názvu a koľko budeme musieť investovať my, aby si ľudia tento názov začali spájať s nami a nie s nim?

Nevládzeme sa pozerať, že politik Matúš Vallo postupuje voči nám obyčajným ľuďom, svojim možným oponentom, pretože vie, že preto sme si registrovali tento názov, lebo sme chceli s ním vstúpiť do otvorenej fér politickej súťaže v Bratislave takýmto spôsobom. Aj na základe toho sme sa rozhodli nekandidovať v tohtoročných voľbách.

Z nášho pohľadu Matúš Vallo nehrá so svojou stranou fér hneď od začiatku.

Ešte pred registráciou jeho strany s týmto názvom sme ho upozornili, že v oblasti marketingových kampaní, marketingových predmetov v prípade používania ustálenej grafickej formy názvu TEAM Bratislava, že bude pravdepodobne existovať zameniteľnosť jeho názvu a našej ochrannej známky pred verejnosťou, čo potvrdili 2 nezávisle súdno-znalecké posudky spracované na Slovensku a v Čechách oprávnenými vymenovanými súdnymi znalcami v odbore ochranných známok.

Na základe jeho z nášho pohľadu nemorálneho konania, ktorým nás poškodil a to dokonca organizovaným spôsobom musíme pristúpiť k ochrane svojich práv v zmysle platných zákonov.

Ale to nie je až tak podstatné. Podstatné je, aké hodnoty vyznáva človek, ktorý vie - že skoro rok pred tým, ako on ohlasuje začiatok zberu hlasov pod stranu TEAM Bratislava, existuje ochranná známka s týmto názvom registrovaná v oblasti politických strán a on napriek tomu sa rozhodne "ísť za svojim snom" a zvalcovať jednu občiansku iniciatívu.

Je toto normálne?