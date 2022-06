Aký má táto vláda zmysel?

Pokiaľ si SAS má zachovať tvár, SME RODINA účasť v budúcom parlamente - je čas, aby ...buď ukončili toto vládnutie alebo tlačili na zmenu.

Ako častý kritik Sulíka a SAS najmä v oblasti sociálnej politiky, sa musím tentokrát zastať jeho striktného postoja k zvyšovaniu daní.

Je neuveriteľne, že štát, ktorý má rekordné výbery na daniach a rekordné príjmy - namiesto robenia štrukturálnych reforiem, ktoré sľubovali, keď sa táto vláda tvorila, zefektívnenia činnosti štátneho aparátu, úspor v riadení štátu, podpory svojho obyvateľstva - sa snaží o zvyšovanie daní.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Medziročný rast daňových príjmov v roku 2021 predstavoval 1 673,9 mil. eur (+14,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 969,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 511,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 105,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,6 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 43,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,1 mil. eur.

Za prvých 5 mesiacov tohto roka štát znova vybral viac ako očakával. Na 10% zvýšenie platu učiteľov potrebuje cca. 180 miliónov EUR, vybral o viac ako 300 miliónov viac. Minister Matovič napriek tomu chce podmieniť zvýšenie platov učiteľov novými daňami.

Nemôžeme sa preto čudovať, že podľa posledného prieskumu by súčasná vládna koalícia mala len 45 kresiel v 150 člennom parlamente, pričom jedna strana so svojou neschopnou predsedníčkou, ktorej nekompetentnú prácu ešte budeme pravdepodobne cítiť v budúcnosti, by sa do parlamentu nedostala a druhá sa dostala ledva ledva nad 5% hranicu.

SME Rodina v prípade, že neprehodnotí svoju marketingovú stratégiu a ľudí, ktorí za ňu vystupujú, bude pokračovať vo svojom páde a to aj napriek tomu, že ako jediná zatiaľ postupne plní svoj program (okrem výstavby nájomných bytov a exekučnej amnestie), s ktorým išla do volieb.

Jej posledný výsledok v prieskumoch je preto jasnou ukážkou nezvládnutej marketingovej komunikácie voči verejnosti a zlého výberu tém, ktoré predkladajú verejnosti, vrátane nesprávnej politiky "hrania na každého a s každým za dobre" - ako výsledok ich skutočnej práce.

OLaNO so svojimi "guru", ktorí neustále ignorujú to, čo skutoční obyčajní ľudia potrebujú, má takisto nakročené slovami Ronalda Reagana na "smetisko dejín".

Neriešené viditeľných problémov obyčajných ľudí - skutočného protiinflačného balíka a nie "Matovičovho prorodinného balíčka", "rúcajúce sa zdravotníctvo" v priamom prenose - podporené neschopnosťou ministra, ktorý doteraz nepredstavil verejnosti ani v 3 roku vládnutia, kde sa budú stavať nové nemocnice a hlavne, kde zoberie vlastne do nich personál, keď už teraz ma Slovensko totálny nedostatok zdravotných sestier a doktorov, podpora gastro sektora, mzdy učiteľov, neriešenie problémov železníc, rastúce ceny energií, ktoré minimálne v oblasti plynu budú v prípade, že nedôjde k zásadnej regulácii na konci tohto roku pre mnohých obyčajných ľudí a ich peňaženky "likvidačné" sú len krátkou vizitkou členov vlády, ktorá podľahla čaru "marketingových populistických trikov" namiesto tvrdej a usilovnej systematickej práce. Opakujem, česť výnimkám.

A to ešte nezačali odchádzať do dôchodkov všeobecný lekári pre dospelých a pediatri.

Neschopnosť nastaviť systém pre lekárov z Ukrajiny a iných krajín je do oči bijúce. Ale aj všeobecne. Český pracovný trh za posledné štyri roky prilákal 114-tisíc pracujúcich Ukrajincov, kým slovenský len 14-tisíc. Ak to upravíme o veľkosť krajiny, tak je to 4-krát vyšší nárast.

Česká vláda pred šiestimi rokmi na základe tlaku podnikateľského sektora zjednodušila niektoré podmienky vstupu Ukrajincov na český trh. Kroky, ktoré robí naša vláda aj v tejto oblasti sú pomalé a komplikované.

Byrokratický proces vybavovania povolenia má aj v Čechách ďaleko od ideálneho, ale oproti nám je rýchlejší a jednoduchší. Politici si musia uvedomiť, že už aj na Slovensku sú odvetvia národného hospodárstva o ktoré bežní Slováci stratili záujem a v nich pracovať nebudú.

Aká je najčastejšia charakteristika tejto vlády? Česť výnimkám, ale medzi obyčajnými ľuďmi najčastejšie padá slovíčko: Nekompetentná...

Áno. Žiaľ. Mnoho dobrých vecí, ktoré sa urobili za ich vlády sú prekrývané neustálymi hádkami "partnerov", neustálymi "atómovými bombami" Igora Matoviča, ktoré žiaľ - vždy a pravidelne neberú do úvahy verejnosť a názory odborníkov.

Igorov "prorodinný balíček"

Podobne je to v súčasnej dobe aj pri prorodinnom balíčku. Žiaľ, minister financií Igor Matovič znova namiesto dlhej analytickej diskusie o podpore rodiny a na prvý pohľad bez vzájomnej dohody v rámci koalícii pokračoval vo svojej „sólo jazde“ a opäť napadá „iluzorných nepriateľov“. Napríklad prezidentku, ktorá ešte nič neurobila. Aké typické.

Prečo sa v takej vážnej otázke, ako je podpora rodiny nesnaží o "širokospektrálnu podporu". Ide o Slovensko a jeho budúcnosť. Tu sa nehrá na stranícke tričká.

Štát a minister financií by sa mal zamyslieť nielen nad krátkodobou podporou rodín, ale nad celkovou stratégiou na zmiernenie nepriaznivých demografických ukazovateľov, ktoré by mali byť prevedené následne do štátnych politík naprieč jednotlivými ministerstvami.

A preto zopakujem. Základné oblasti takejto podpory by mali byť definované v nasledovných oblastiach:

podpora rozhodnutia založiť si rodinu,

zlepšenie vnútornej stability rodín,

zníženie príjmovej nerovnosti rodín,

zvýšenie sociálnej stability rodín,

podpora rodín pri zakladaní domácnosti.

Táto podpora by mala nadväzovať na všeobecný systém nástrojov podpory rodinnej politiky. Táto politika by mala viesť aj k zvýšeniu motivácie mladých ľudí zostať na Slovensku pracovať . Ak chce minister zmierniť nepriaznivé demografické ukazovatele nemusí chodiť po rady ďaleko. Stačí sa inšpirovať niektorými úspešnými programami, ktoré na určitý čas stabilizovali demografický vývoj v niektorých zo štátoch EU, ako napr.:

ďalšie navýšenie daňového bonusu pre rodiny ,

predstavenie programu rozšírenia služieb jaslí a dostavba dostatočného počtu materských škôlok,

pridelenie finančných zdrojov na rozšírenie služieb umelého oplodnenia ,

rozšírenie okruhu oprávnených osôb na bezplatné stravovanie v školských zariadeniach,

oslobodenie od platenia dane z príjmov pre pracujúce matky , ktoré vychovali aspoň 4 deti,

štátne náborové programy - zjednodušenie "pracovného práva pre zahraničných žiadateľov" pre vybrané profesie napr. zdravotné sestry, lekáry a podobne, v našom prípade predovšetkým z Ukrajiny, Srbska a Bieloruska,

štátnu finančnú pomoc na založenie domácnosti v menších obciach , v rámci rozvoja vidieka majú rodiny možnosť požiadať o nenávratnú finančnú pomoc v obciach pod 5000 obyvateľov. Cieľom tohto typu finančnej pomoci je nabádať rodiny ku kúpe nehnuteľností v menších usadlostiach a k renovácií takých, ktoré vo svojom pôvodnom stave nie sú vhodné na bývanie (bez kanalizácie, pitnej vody, pripojenia na plyn, elektrinu, a pod.)

3 inšpirácie napr. aj z Maďarska: štátna finančná pomoc na založenie domácnosti tak, aby sa financie mohli použiť aj na kúpu nehnuteľnosti, štát po narodení druhého dieťaťa prispieva rodinám, ktoré splácajú hypotekárny úver 3 055,95 EUR na jej splatenie, 4 mil. HUF (12 223,82 EUR) pri narodení druhého dieťaťa a ďalší milión pri ďalších narodených deťoch, príspevok na auto pre rodiny s oboma pracujúcimi rodičmi s troma a viacerými deťmi, po ktorých poberajú rodinný prídavok - nárok na kúpu 7-miestneho auta majú štátnu podporu vo výške 2,5 mil. HUF (7 639,89 EUR) mladomanželské pôžičky – v Maďarsku najobľúbenejšia forma podpory - mladomanželia (explicitne sa však vyžaduje vek manželky od 18 do 40 rokov) majú nárok na úver do 10 mil. HUF (30 559,55 EUR) pri mesačnej splátke do 50.000 HUF (152,8 EUR) so splatnosťou 20 rokov bez úrokov. Po narodení prvého dieťaťa do piatich rokov od poskytnutia úveru je manželskému páru poskytnutý odklad v splácaní úveru po dobu troch rokov, po druhom dieťati ďalšie tri roky, pričom zaniká potreba splatiť 30% zo zvyšku úveru, pri treťom dieťati zaniká povinnosť splatiť celý zvyšok úveru . Ak je manželka v dobe požiadania poskytnutia úveru už tehotná a do troch rokov od poskytnutia úveru sa im narodí druhé a v priebehu ďalších troch rokov tretie dieťa, manželskému páru zanikne povinnosť splatiť úver v celej svojej výške.



Záverom

Proces populačného starnutia na Slovensku je nezvratným a v súčasnosti pomerne dynamicky sa prehlbujúcim fenoménom. Starnutie obyvateľstva na Slovensku má dopad na trh práce a systém dlhodobej starostlivosti. Pri tejto príležitosti si treba uvedomiť, že nejde len o potrebu stabilizovať proces starnutia Slovenska, ale zároveň investovať aj do systému dlhodobej starostlivosti o "starých".

(zdroj: Branislav Šprocha, Pavol Ďurček:Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore, str.23)

Dnešný systém dlhodobej starostlivosti nie je postačujúci na riešenie dôsledkov starnutia obyvateľstva. Je potrebné posilniť starostlivosť v domácom prostredí a ambulantnú starostlivosť, posilniť kapacity zariadení sociálnych služieb a zvýšiť platy opatrovateľského personálu. Dôležité je tiež zlepšiť koordináciu sociálneho a zdravotníckeho systému.

Plne súhlasím, že problém, ktorý nastolil Igor Matovič je viac ako aktuálny a je potrebné tento problém riešiť. Ale problém je potrebné riešiť komplexne a je možné sa inšpirovať aj príkladmi dobrej praxe v zahraničí, najmä v oblasti motivácie "zakladania si spoločnej rodinnej domácnosti" a motivácie k zvýšeniu pôrodnosti na Slovensku.

Ak niekto vyčíta Sulíkovi, že sa riadi tabuľkami, potom aká je to daňová reforma, ktorá ma ambíciu riešiť podporu rodiny a zlý demografický vývoj na úkor zvýšenia daní.