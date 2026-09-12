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12. sep 2026 o 02:00
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Bratislava sa chváli miliónmi. Stačí vyjsť na ulicu a človek pochopí, že niečo nesedí

Stačí vyjsť do ulíc Bratislavy a človek začne premýšľať, kam vlastne miznú milióny eur. Kým sa chválime veľkými projektmi, množstvo ulíc, chodníkov a ciest zostáva v stave, za ktorý by sa hlavné mesto malo hanbiť.

Martin Greguš
Martin Greguš Bloger
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Čo vás napadne, keď idete ulicami mesta? Mňa v poslednom čase jedna celkom nepríjemná otázka: kam sa vlastne každý rok strácajú všetky tie milióny, o ktorých tak často počúvame? Bratislava sa chváli novými projektmi, investíciami, rekonštrukciami, električkovými traťami, cyklotrasami a ďalšími veľkými plánmi. Bratislavský samosprávny kraj zase pravidelne informuje o opravách ciest a investíciách do dopravy. Čísla vyzerajú veľkolepo. Lenže potom vyjdete von a realita vám dá veľmi rýchlo inú odpoveď. Rozbitý asfalt, záplata na záplate, prepadnutá krajnica, poškodené obrubníky a ulice, ktoré vyzerajú, akoby sa ich systematická údržba týkala iba v predvolebnom období. A tak si človek začne klásť celkom obyčajnú otázku: naozaj stav bratislavských ciest zodpovedá peniazom, ktoré sa v tomto meste a kraji každý rok investujú?

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Túto otázku som si ešte intenzívnejšie položil teraz, keď som chodil po obciach Českého Švajčiarska. Človek príde do malej obce, ktorá má oproti Bratislave smiešne rozpočet, a ide po ceste tretej triedy, ktorá vyzerá jednoducho výborne. Žiadna veľká mestská trieda, žiadna reprezentatívna komunikácia, po ktorej sa vozia ústavní činitelia. Obyčajná cesta medzi obcami. A pritom opravená, súvislá, upravená a bez toho, aby človek musel každých pár metrov rozmýšľať, kade prejde aby si neodvalil koleso. Vtedy si človek uvedomí ten absurdný kontrast. V malej českej obci sa dá urobiť obyčajná cesta tak, aby bola funkčná a vyzerala dobre, zatiaľ čo v hlavnom meste Slovenska sú ulice, za ktoré by sa možno hanbil aj starosta obce, ktorá má zlomok rozpočtu Bratislavy.

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Bratislava nie je obyčajné slovenské mesto. Je to hlavné mesto, centrum krajiny, miesto, ktoré by malo byť jej vizitkou. Každý deň sem prichádzajú tisíce ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia. Prichádzajú vlakom, autobusom, autom, lietadlom a potom sa pohybujú po meste. A prvý dojem nevytvára powerpointová prezentácia magistrátu ani tlačová správa o investícii. Vytvára ho to, po čom človek ide. Ulica, chodník, cesta, obrubník, zastávka. Práve tie úplne obyčajné veci, ktoré si vedenie mesta často všimne až vtedy, keď sa z nich stane problém.

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Najlepším príkladom je podľa mňa Vajnorská radiála. Nechcem spochybňovať samotnú investíciu do električkovej infraštruktúry. Modernizácia električkovej dopravy má zmysel a Bratislava ju potrebuje. Ale práve pri takomto veľkom projekte sa ukazuje, ako veľmi nám chýba schopnosť pozerať sa na mesto ako na jeden priestor. Keď už sa tam niekoľko rokov pracuje, keď sú tam stroje, pracovníci, uzávierky, stavebný ruch a všetka potrebná technika, prečo sa rekonštrukcia nedotkne celého bezprostredného okolia? Prečo sa urobili nové obrubníky a nový asfalt prakticky pri trati, ale cesta o kúsok ďalej zostane v stave, ktorý do novej investície vôbec nezapadá? Človek ide okolo a má pocit, akoby niekto položil pravítko a povedal: odtiaľto je to projekt, ďalej už nie.

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Za mňa to nie je iba estetický problém. Keď sa rekonštruuje verejný priestor, mala by byť výsledkom funkčná súvislosť. Nemá predsa veľký zmysel investovať desiatky miliónov do jednej časti územia a potom nechať bezprostredne vedľa nej komunikáciu, ktorá zostane v zlom technickom stave. Niekedy pritom nejde ani o obrovské dodatočné náklady. Ide o to, či sa pri plánovaní projektu niekto pozrie o dvadsať metrov ďalej a povie: keď už sme tu, poďme to urobiť poriadne. Takéto uvažovanie je možno menej atraktívne pre tlačovú správu, ale pre obyvateľa má oveľa väčšiu hodnotu.

Keď nad tým teraz rozmýšľam je tu ešte jedna vec, ktorá ma na Bratislave začína unavovať. Máme pocit, že každá investícia musí byť veľká, pomenovaná, prezentovaná a najlepšie doplnená fotografiou predstaviteľa mesta pri čerstvo položenom asfalte. Pritom normálne fungujúce mesto potrebuje aj úplne obyčajnú každodennú údržbu. Nie všetko musí byť projekt. Nie všetko musí mať veľký názov. Niekedy treba jednoducho opraviť cestu skôr, ako sa z malej poruchy stane drahá rekonštrukcia. Niekedy treba vymeniť poškodený obrubník, vyčistiť zanedbaný priestor alebo opraviť chodník. To nie sú veci, ktoré sa dobre predávajú na sociálnych sieťach, ale práve z nich sa skladá kvalita mesta.

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Rozpočet môže rásť, počet projektov môže rásť, počet tlačových správ môže rásť, ale ak človek ráno sadne do auta a cestou do práce opäť prejde cez desať výtlkov, jeho skúsenosť s mestom zostáva úplne rovnaká. A tak sa pýtam úplne jednoducho: dokedy budeme v Bratislave opravovať to, čo je dobre viditeľné na fotografiách, a ignorovať to, po čom každý deň chodia a jazdia tisíce ľudí?

Za mňa ako obyvateľ BA nepotrebujem ďalší slogan o modernom meste. Potrebujem normálnu cestu. A tú by snáď hlavné mesto Slovenska už konečne malo dokázať zabezpečiť.

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Martin Greguš

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Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii a www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva. Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

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