Čo by povedal TG Masaryk Matovičovi s Kaliňákom?

Demokracia je našou spoločnou zodpovednosťou, vo finále aj samotná vláda je len obrazom svojho národa a nálady, ktorá v národe panuje. Je na každom občanovi SR prispievať k vytvoreniu prostredia, kde politická kultúra bude založená na rešpekte, riešení a spolupráci. Ak to má byť tá cesta po ktorej chceme kráčať...

Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou, že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém, a naopak. Jen člověk slušný, bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky, nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon, čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad, a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Opakuji a zdůrazňuji – demokracie není jen státní a administrační forma, nýbrž názor na život a na svět.

Základem státu, a to již Řekové a Římané hlásali, je spravedlnost a spravedlnost je aritmetikou lásky. Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka. Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse, ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. Řekl jsem mezi rovnými. Vím, lidé si nejsou rovni. Je rozmanitost. Jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocenní.

Liberté, égalité, fraternité.

I francouzská revoluce přijala de-facto přikázání Ježíšovo. Přikázání lásky k bližnímu. Zní to jako paradox, ale je to pravda. I francouzští racionalisté byli teokraté, třebaže Boha měli jen jako nejvyšší bytost. Demokratický ideál není jen politický, je i sociální a hospodářský. Demokracie, po stránce sociální, znamená překonání degradující bídnosti. V republice, v demokracii, nesmí být možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem. Demokracie potřebuje vůdců, ne pánů. Přijímám demokracii i s důsledky hospodářskými a materiálními, ale zakládám ji na lásce, na lásce a spravedlnosti, jež je matematikou lásky a na přesvědčení, že máme na světě pomáhat k uskutečnění řádu Božího. K synergii s vůlí boží.

Vím, byl a je, útlak hmotný, ale ten je jen částí útlaku mravního. Namítá se proti trýzni, že víra v nesmrtelnost a láska k bližnímu se spokojuje s filantropií, s almužnou, že nevede k modernímu a socialistickému požadavku právního a zákonného odstranění bídy. Nevím, proč by nevedla. Láska rozumná, náboženství řízené rozumem, bude uskutečňovat humanitu zákonem, ale nikdy nás nezbaví mravního závazku účasti a pomoci osobní. Byla by to vůbec divná demokracie, kde by nebylo místa pro mravní iniciativu individuální. Jsme všechny státy i národy v těžkém přerodu. Těžko žádat hned dílo dokonalé a navěky.

Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.