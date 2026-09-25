Ďalší semafor za 620-tisíc? Magistrát tvrdí, že kolóny nebudú

Na Šancovej pribudne ďalší semafor a nový priechod pre chodcov. Magistrát tvrdí, že premávku nespomalí, pretože nová signalizácia bude zosynchronizovaná s Račianskym mýtom a križovatkou pri YMCA. Dobre, rád tomu uverím, keď to ukážu čísla. Šancová je už dnes mimoriadne vyťažená cesta a každý, kto tadiaľ jazdí v rannej alebo popoludňajšej špičke, vie, ako málo stačí na vytvorenie kolóny. Bezpečný priechod cez štvorprúdovú cestu je potrebný, o tom sa nemusíme sporiť. Nesúhlasím však s tým, aby sa pri každom novom dopravnom riešení automaticky predpokladalo, že vodiči sa nejako prispôsobia a plynulosť dopravy sa vybaví jednou vetou v tlačovej správe.
Šancová nie je pokojná ulica medzi bytovkami. Je súčasťou dôležitého dopravného systému Bratislavy a spája jednotlivé časti mesta. Samotný magistrát pri vyhodnotení petície Dajme Šancovej šancu na život upozorňoval na jej význam pre tranzitnú dopravu a na to, že za ňu v tejto časti mesta momentálne neexistuje adekvátna alternatíva. Mesto vtedy upozornilo aj na možné kongescie pri výraznom znížení jej kapacity. Presne na toto by sa nemalo zabúdať zakaždým, keď sa na Šancovej plánuje ďalšia zmena. Auto, ktoré tadiaľ neprejde, sa jednoducho nevyparí. Zostane dlhšie stáť v kolóne alebo si vodič nájde cestu cez okolité ulice.
Prosím, začnime už pri plánovaní dopravy brať vážne aj vodičov. Nie každý človek sediaci v aute má možnosť absolvovať svoju cestu električkou alebo na bicykli. Ľudia dochádzajú do práce, rozvážajú tovar, vozia deti, cestujú medzi mestskými časťami, idú k lekárovi, za zákazníkmi alebo pokračujú mimo Bratislavy. MHD musí byť kvalitnejšia, cyklisti potrebujú bezpečné trasy a chodci bezpečné priechody. Súčasne tu však žijú desaťtisíce ľudí, ktorí auto potrebujú. Z vodiča sme si v posledných rokoch vytvorili takmer univerzálneho vinníka všetkých problémov mesta. Zoberieme pruh, zmeníme organizáciu dopravy, pridáme semafor, zrušíme odbočenie a vysvetlíme mu, že je to vlastne v poriadku, pretože má používať iný spôsob dopravy. Takto sa doprava v meste s viac ako 470-tisíc obyvateľmi nedá plánovať.
Čísla uvedené v článku si pritom zaslúžia pozornosť. Občianske združenie sledovalo miesto počas dvoch pracovných dní v rannej a popoludňajšej špičke. Na mieste budúceho priechodu prešlo cez cestu počas jednej dvojhodinovej rannej špičky priemerne viac ako 25 ľudí, popoludní viac ako 34. Samotný článok korektne uvádza, že nejde o reprezentatívny prieskum celodennej premávky. Pri projekte za približne 620-tisíc eur bez DPH by som preto rád videl aj údaje z druhej strany cesty. Koľko áut prejde Šancovou za rovnaké dve hodiny? Aký je priemerný čas prejazdu? Aké dlhé sú kolóny dnes? O koľko sa zmení priepustnosť po spustení nového semafora? Čo urobí ďalšia červená s križovatkou pri YMCA a s Račianskym mýtom? Koľko vozidiel sa presunie do okolitých ulíc? Takéto čísla by mali byť pri rozhodovaní rovnako dôležité ako počítanie chodcov.
Nechcem Bratislavu, v ktorej sa chodec bojí prejsť cez cestu. Nechcem ani Bratislavu, v ktorej sa každá diskusia o doprave zmení na boj proti autám. Chodec, cyklista, cestujúci v MHD a vodič nie sú štyri nepriateľské skupiny. Veľmi často je to dokonca ten istý človek. Ráno odvezie dieťa autom do školy, cez deň ide električkou do centra, večer kráča pešo do obchodu a cez víkend sadne na bicykel. Mesto má dopravu organizovať tak, aby tieto spôsoby dopravy dokázali fungovať vedľa seba, nie vybrať jedného vinníka a na jeho úkor riešiť všetko ostatné.
Nový semafor sa už buduje, takže magistrát má ideálnu možnosť svoje tvrdenie dokázať. Zmerajme dopravu pred jeho spustením a niekoľko mesiacov po spustení. Zverejnime priemerný čas prejazdu Šancovou, dĺžku kolón v špičke, priepustnosť križovatiek a vplyv na MHD. Ak bude premávka rovnako plynulá a chodci získajú bezpečný priechod, budem prvý, kto povie, že riešenie funguje. Ak sa kolóny predĺžia a doprava sa začne vlievať do okolitých ulíc, netvárme sa, že sa nič nestalo.
Vodiči nie sú nepriatelia Bratislavy ani občania druhej kategórie. Žijú tu, pracujú tu, platia dane a majú rovnaké právo očakávať, že pri plánovaní dopravy bude mesto myslieť aj na nich.