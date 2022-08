Fico má 350 000 podpisov...vizitka práce dnešnej koalície či podpora Fica?

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico oznámil, že majú dostatok podpisov na vyhlásenie referenda.

Smer-SD spustil petičnú akciu k referendu 10.6.2022, všeľudové hlasovanie by chcel spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Referendum má mať dve otázky, prvá časť referenda má týkať demisie vlády a druhá zmeny ústavy.

Prvá otázka má znieť: „Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?“ Ak na túto otázku odpovie dostatočný počet ľudí pozitívne, tak vláda bude mať podľa Fica povinnosť bezodkladne podať demisiu po referende.

Druhá otázka sa týka zmeny ústavy. „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“

V ústave tak chcú zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie na základe výsledku referenda alebo uznesenia NR SR.

Vizitka nespokojnosti občanov s koalíciou, či podpora Fica?

Je 9.augusta a Robert Fico avizuje:

Hotovo, máme 350-tisíc podpisov a petičná akcia dopadla presne podľa našich predstáv,

a dodal

rozhorčenie verejnosti je obrovské, médiá ľudí neinformovali o tom, že nejaká petícia existuje.

Jeho strana dokázala za menej než dva mesiace podľa neho vyzbierať viac ako 270 000 hlasov. Neodpustil si pri tejto príležitosti "kopnúť" do strany Hlas - sociálna demokracia

Koľko si ‚naškrabkala’ strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nevieme, uvidíme, s akým číslom prídu.

Zároveň vyzval všetkých, ktorí disponujú petičnými hárkami, aby ich do 15. augusta zaslali na centrálu Smeru na petičný výbor.

Predseda Smeru nazval súčasných lídrov politických strán somármi a bandou idiotov.

Táto vláda nám 31. augusta neponúkne riešenie, ale ponúkajú nám už teraz rozpad vládnej koalície v priamom prenose.

Ako je možné, že ani nie po dvoch rokov od volieb tak ľahko a rýchlo dokáže tieto hlasy dať dokopy?

Myslím, že je na čase si otvorene povedať, že pokiaľ sa niečo dramaticky nezmení tak karty po najbližších voľbách, či už budú v riadnom termíne alebo predčasnom bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozdávať Peter Pelegrini.

Ktokoľvek v súčasnosti tvrdí niečo iné je za súčasného stavu politický utopista. Dôvodov je viacero.

Ten hlavný a kľúčový je, že po skúsenosti z tejto koalície "chaosu", pravdepodobne minimálne jedna vládna strana definitívne vypadne z parlamentu ( "Bez ľudí"zo svojou predsedníčkou s nalepeným heslom na notebooku), jedna strana absolútne stratila vďaka svojmu konfliktnému predsedovi potenciál a jedine, čo by ho mohlo "zachrániť" pred pádom do opozície by bolo zopakovanie výnimočného výsledku z posledných volieb (ale povedzme si úprimne, kto to v tejto chvíli predpokladá) a ostatné dve strany SAS a SME Rodina - pokiaľ sa dostanú do parlamentu budú mať pravdepodobne len jednu možnosť výberu, pokiaľ sa nič oproti dnešnej situácie nezmení a budú chcieť budovať novú stabilnú koalíciu - a to stranu Petra Pelegriniho.



Tieto hádky, nedoťahovanie vecí do konca, marketingové populistické triky na dennom poriadku si asi nikto z nich už nebude chcieť zopakovať...



Éra váhania, polovičatých opatrení, upokojujúcich a mätúcich riešení a odkladov sa blíži ku koncu. Namiesto nej nastupuje obdobie dôsledkov...Nech je stratégia koaličných strán pre ich vlastných voličov krásna, mali by sa sa občas pozrieť na jej výsledky...



Hmmm....kto by to po poslednej volebnej noci povedal, že takto sa to bude vyvíjať a že to dospeje až do takéhoto štádia???