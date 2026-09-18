Fico varuje pred dronom s bombou. Čo sa stane s cenami bytov, keď prvý zasiahne Slovensko? Ovplyvňuje Fico vývoj na realitnom trhu?

Stačí si za posledný rok prejsť články na SME a človek môže ľahko nadobudnúť pocit, že slovenské nehnuteľnosti poznajú iba jeden smer. Ceny bytov, investičné byty, výnosy z prenájmu, ceny za meter štvorcový, novostavby, ďalší rast. Téma sa vracia znova a znova a spolu s ňou aj predstava, že kúpa bytu je takmer automaticky správnym rozhodnutím. Byt kúpený dnes má byť o pár rokov drahší, nájom má pokrývať náklady a majiteľ má na konci zostať s hodnotnejším majetkom. Takýto príbeh sa počúva dobre. Lenže realitný trh nežije vo vákuu.
Štatistický úrad uvádza, že ceny nehnuteľností na bývanie boli v druhom štvrťroku 2026 medziročne vyššie o 13,6 percenta. Medzikvartálne však vzrástli už iba o 1,4 percenta. NBS uvádza priemernú cenu bývania 3 041 eur za štvorcový meter a zároveň upozorňuje na výrazné regionálne rozdiely. Prešovský kraj v druhom štvrťroku dokonca zaznamenal miernu korekciu. Čísla teda potvrdzujú pokračujúci rast, zároveň ukazujú, že tempo sa môže meniť a jednotlivé časti Slovenska sa nemusia vyvíjať rovnakým smerom.
Práve do tejto debaty vstupuje bezpečnostná situácia. Robert Fico v posledných dňoch hovorí o vojne na Ukrajine, o možnosti ďalšej eskalácie a o tom, že mier nemožno považovať za samozrejmosť. Pred cestou na Ukrajinu povedal, že dúfa, že sa vráti menej skeptický. Po rokovaní V4 v Bratislave podľa vlastných slov nemal dobrý pocit a nemohol spať. Sú to politické vyjadrenia, ktoré možno interpretovať rôzne. Zaujímavé však je, kam až sa jeho argumentácia dostala, napríklad:
„Nemal by som to povedať, kľudne môže doletieť takto dron (rukami ukazoval, ako letí dron) a nám hodiť do šachty nejakú bombu, keby o to išlo, lebo nemáme systémy,“ povedal premiér Slovenskej republiky.
17.9 ešte pritvrdil:
„Stačí, aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine NATO obytný dom a zabil civilistov a máme to tu. Prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Obávam sa, že sme na hrane.“
Celý citát je dôležitý. Zároveň z neho nemožno vyvodzovať, že vláda má informácie o pripravovanom útoku na Slovensko. Takéto tvrdenie by nemalo oporu vo verejne dostupných informáciách. Fico hovoril o hypotetickom scenári. Otázka, ktorú tento výrok otvára v súvislosti s realitným trhom, je však úplne konkrétna: má bezpečnostné riziko nejaký vplyv na hodnotu nehnuteľnosti?
Pri kúpe bytu sa dnes posudzuje lokalita, dopravné spojenie, školy, služby, pracovné príležitosti, nájomné, vývoj úrokových sadzieb alebo plánovaná výstavba. Kupujúci sa pozerá na to, čo sa v okolí nachádza dnes a čo tam bude o päť či desať rokov. Bezpečnosť sa medzi bežnými parametrami rozhodovania objavuje omnoho menej, hoci v prípade zásadnej zmeny pomerov by mohla začať zohrávať oveľa väčšiu úlohu. Samozrejme je tu ešte katastrofálna demografia Slovenska, odchody mladých do zahraničia a ekonomický vývoj.
Realitný trh už pozná situácie, keď ľudia prestali chcieť bývať v určitých lokalitách alebo sa z nich začali sťahovať. Dôvodom nemusela byť vojna. Stačil úpadok priemyslu, vysoká nezamestnanosť, zlá doprava, kriminalita alebo strata perspektívy. Keď sa znižuje záujem o lokalitu, tlak sa postupne prenáša aj do cien nehnuteľností. Pri opačnom vývoji môže byť bezpečná a prosperujúca lokalita atraktívnejšia a drahšia.
Vojna by samozrejme predstavovala úplne inú kategóriu rizika. Netreba však tvrdiť, že takýto scenár na Slovensku nastane. Dôležitejšie je uvedomiť si, že dlhodobá hodnota nehnuteľnosti vždy závisí od podmienok, ktoré existujú mimo samotného bytu. Investor si môže presne vypočítať výnos z prenájmu, no nevie si do Excelu spoľahlivo vložiť budúcu geopolitickú situáciu.
Európska bezpečnostná debata sa pritom v posledných rokoch zmenila. Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski v septembri hovoril o hypotetickom scenári ruského útoku na členskú krajinu NATO a o možnostiach reakcie európskych krajín. Spomínal aj schopnosť európskeho NATO zasiahnuť ruské rafinérie v podstatne kratšom čase, než to podľa neho dokázala Ukrajina. Jeho slová neboli oznámením pripravovanej operácie NATO ani oficiálnym vojenským plánom. Išlo o politické vyjadrenie k hypotetickému scenáru. Verejný priestor však ukazuje, že úvahy o možnej eskalácii už dávno nie sú témou iba vojenských analytikov.
Slovensko do tejto diskusie vstupuje aj svojou geografickou polohou. Východ krajiny je bližšie k Ukrajine než Bratislava, čo samo osebe neznamená vyššie riziko pre konkrétnu nehnuteľnosť. Môže to však ovplyvňovať vnímanie regiónu, rozhodovanie investorov alebo ochotu niektorých ľudí presťahovať sa. Pri veľkých investíciách sa podobné faktory zohľadňujú dávno predtým, než sa prejavia v cenách bytov. Celá debata sa tým dostáva k podstatnej veci. Byt nie je iba investičný produkt. Je to nehnuteľnosť pevne spojená s konkrétnym miestom. Keď človek kupuje akcie, môže ich predať za niekoľko sekúnd a peniaze presunúť inde. Byt presťahovať nedokáže. Ak sa zmení atraktivita lokality, vlastník túto zmenu nemôže jednoducho obísť.
Z tohto pohľadu je celkom legitímne pýtať sa, či sa pri dnešnom nadšení z rastu cien neprehliadajú niektoré riziká. Nejde o predpoveď pádu cien ani o tvrdenie, že slovenské byty stratia hodnotu. Ide o obyčajnú otázku, ktorú by si mal položiť každý investor: čo všetko môže o desať rokov ovplyvniť cenu nehnuteľnosti, ktorú kupujem dnes?
Odpoveď nebude iba v úrokovej sadzbe a počte nových bytov. Bude v ekonomike, demografii, doprave, kvalite života, pracovných miestach, verejných službách a tiež v bezpečnostnej situácii. Nikto dnes nevie povedať, ako bude Európa vyzerať o desať rokov. Rovnako nikto nevie garantovať, že ceny slovenských nehnuteľností budú počas celého obdobia iba rásť.
Ficov výrok o drone preto netreba používať ako dôkaz, že Slovensku hrozí útok. Na takýto záver nemáme verejne dostupné dôkazy. Jeho výrok však pripomína jednu vec, na ktorú sa pri debatách o cenách bytov často zabúda: hodnotu nehnuteľnosti neurčuje iba samotná stavba. Určuje ju aj svet okolo nej. Polský minister zahraničia Sikorski si pritom v rozhovore pre Poľský rozhlas servítku pred ústa nedával:
„Ak niekto vyšle agentov, ktorí nastražia bomby a len zázrakom pri tom nezomrú ľudia, ak sú na medzinárodné letisko vyslané drony, ak sa niekto pokúša podpáliť komerčné lietadlá, ak sú podpaľované nákupné centrá ako vo Varšave, ak sú vysielané eskadry smrti, ktoré zabíjajú ľudí, potom nejde o nejaké dezinformácie na internete. Ide jednoducho o agresiu."
Sikorski tým označil konkrétne incidenty, ktoré Poľsko pripisuje ruským hybridným aktivitám, za formu agresie, nie iba za propagandistický alebo informačný konflikt.
Sikorski zároveň vyzval na pokračovanie podpory Ukrajiny. „Čím viac bude Rusko bombardovať Ukrajinu, tým väčšiu solidaritu by sme mali prejavovať Ukrajine a Ukrajincom. Pripravujeme najväčší a najkomplexnejší balík pomoci pre Ukrajinu. Nenecháme sa zastrašiť,“ avizoval. Jeho slová predstavujú postoj poľskej vlády k bezpečnostnej situácii a nemožno ich automaticky prenášať na Slovensko. Zároveň však ukazujú rozdiel medzi tým, ako sa na rovnaké bezpečnostné riziká pozerajú jednotlivé krajiny v našom regióne.
Ale vráťme sa na Slovensko - možno teda raz nebude najzaujímavejšou otázkou, koľko stojí meter štvorcový v Bratislave, Košiciach alebo Prešove. Zaujímavejšie bude, čo všetko sa za tou cenou skrýva. Aké služby, aké pracovné príležitosti, akú dopravu, akú perspektívu regiónu a v neposlednom rade aj aký pocit bezpečia.
Cena bytu je číslo. Hodnota bývania je oveľa viac. Ovplyvnil teda Robert Fico svojimi vyjadreniami budúcu cenu nehnuteľností na Slovensku? Dnes to nikto nevie zmerať ani spoľahlivo predpovedať. Ceny budú ďalej ovplyvňovať hypotéky, príjmy, ponuka bytov, ekonomika a vývoj jednotlivých regiónov. Bezpečnosť však patrí medzi faktory, ktoré sa pri dlhodobom investovaní nedajú úplne odignorovať.
Slovensko by bolo pri vážnom bezpečnostnom incidente v úplne inej situácii ako dnes. Ak by sa nedajbože naplnil scenár, o ktorom Robert Fico hovoril na tlačovej besede, a dron by skutočne zasiahol prvú obytnú budovu na Slovensku, realitný trh by riešil úplne inú realitu. Zmenilo by sa správanie kupujúcich, nájomníkov, investorov aj bánk. Pri nehnuteľnostiach by už nešlo iba o počet izieb, výmeru, parkovanie či dostupnosť električky. Do rozhodovania by vstúpilo riziko, ktoré sa dnes pri výpočte ceny za meter štvorcový prakticky neobjavuje.
Taká udalosť by zároveň priniesla na stôl politickú zodpovednosť za spôsob, akým jednotliví politici hovoria o vojne, Rusku a Ukrajine. Dnes sa tieto postoje dajú viesť ako politická diskusia, často bez bezprostrednej osobnej skúsenosti väčšiny Slovákov. Zásah obytného domu na Slovensku by túto hranicu zmazal. Zrazu by nešlo o televízne vystúpenia, diplomatické vyhlásenia ani politické slogany, ale o konkrétny dom, konkrétnych ľudí a konkrétne škody.
Vtedy by sa veľmi rýchlo ukázalo, čo pre ľudí znamená bezpečné bývanie a akú cenu má nehnuteľnosť v krajine, v ktorej sa bezpečnostná situácia zásadne zmenila. A možno by sme sa na všetky dnešné rebríčky cien bytov, investičné odporúčania a prognózy rastu pozerali úplne inými očami.