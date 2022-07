Koľko uhynutých zvierat sa na území Bratislavy ročne vyzbiera, koľko túlavých zvierat sa odchytí a koľko sterilizácii ročne Bratislava platí?

V Bratislave sa v roku 2020 vyzbieralo 583 uhynutých tiel zvierat, odchytilo 1145 túlavých zvierat a Bratislava preplatila 314 sterilizácii resp. kastrácia ferálnych mačiek.

V roku 2021 sa vyzbieralo 573 uhynutých tiel zvierat, odchytilo 859 túlavých zvierat a Bratislava preplatila 543 sterilizácii resp. kastrácia ferálnych mačiek.

Veterinárna asanácia

HMBA realizovalo v roku 2017 verejnú súťaž pre nadlimitnú zákazku „Nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie“, kde bola stanovená celková cena zákazky na sumu 480 000 eur s DPH, na obdobie 4 rokov.

Zmluvu pod č. MAGTS1700182 na poskytnutie služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie, na obdobie od 01.10.2017 - 01.10.2021 mesto podpísalo z občianskym združením SLOBODA ZVIERAT.

HMBA uzatvorilo dňa 11.10.2019 s Dodávateľom Dodatok č. MAGTS1900110 k Zmluve 1/, ktorého zmyslom a zmenou je:

bezodplatný prevod zvierat nájdených na území HMBA a ich umiestnenie v útulku dodávateľa

prevod vlastníctva zvieraťa uplynutím 3 mesiacov odo dňa nájdenia zvieraťa z HMBA na dodávateľa;

pre plynutie času je rozhodujúca príloha k faktúre vypracovaná dodávateľom, z ktorej vyplýva deň nájdenia zvieraťa na území objednávateľa, uplynutím 3 mesiacov odo dňa nájdenia zvieraťa na území HMBA.

HMBA realizovalo následne v roku 2021 verejnú súťaž pre nadlimitnú zákazku „(oznámenie vo Vestníku VO dňa 21.06.201) na obdobie ďalších 4 rokov.

Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk č. MAGOVO45713/2021 zo dňa 20.07.20201 ponuku predložil jeden úspešný uchádzač - Sloboda zvierat, ktorý splnil podmienky účasti na súťaži so sumou 349 625 eur bez DPH, 419 550 eur s DPH.

HMBA v nadväznosti na výsledok VO uzatvorilo dňa 25.08.2021 s Dodávateľom Rámcovú dohodu o poskytovaní služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie č. MAGTS2100184 (účinnosť 01.10.2021) ako výsledok použitia postupu verejnej súťaže pre nadlimitnú zákazku podľa ust. § 66 ods. 7 druhej vety zákona o VO na obdobie od 01.10.2021 – 01.10.2025 .

Koľko sa v Bratislave teda vyzbieralo uhynutých tiel v roku 2020?

Cenník podľa Zmluvy a skutočné plnenie za rok 2020

Jednotková cena bola v zmluve s dodávateľom dohodnutá ako cena maximálna a upraviť ju možno iba dodatkom k Zmluve pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty alebo iných administratívnych opatreniach štátu, ktoré majú preukázateľný dopad na výšku jednotkovej ceny.

Zvýšenie alebo zníženie jednotkovej ceny nemá spätnú účinnosť.

Ako to vyzeralo v roku 2021? A čo zistili kontroly mestského kontrolóra?

Cenník podľa Zmluvy a skutočné plnenie za 01.01.2021 - 30.09.2021

Podľa zistení mestského kontrolóra došlo k fakturácii výkonov v nesprávnej výške.

V roku 2020 došlo k plneniu nad rámec Zmluvy 1/ [1 145 ks x 10 eur] = 11 145 eur.

V roku 2021 v celkovej výške [679 ks x 10 eur] = 6 790 eur.

V časti plnenia/výkonov „Odchyt túlavého zvieraťa a jeho umiestnenie do karanténnej stanice“ boli v roku 2020 fakturované a zaplatené HMBA tieto výkony nad rámec Zmluvy 1/ a to v rozdiele 10 eur/kus.

Cenotvorbu za daný výkon podľa Zmluvy 1/ v sume 46 eur/ ks verifikoval Dodávateľ v emailovej komunikácii s HMBA zo dňa 03.03.2022.

Túto cenovú ponuku za daný výkon predložil aj Dodávateľ v rámci VO. Fakturované služby v sume 56 eur/ks sú fakturované nad rámec cenníka platnej Zmluvy 1/.

HMBA sa bude musieť vysporiadať a požiadať Dodávateľa o vrátanie finančných prostriedkov aj za roky uplynulé, teda aj mimo kontrolovaného obdobia, kedy došlo k nesprávnej fakturácii.

Mestský kontrolór okrem iného zistil, neoprávnené použitie verejných zdrojov a porušenie finančnej disciplíny, umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov v zmysle ust. § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a to nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Porušenie ust. § 6 ods. 4 Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko kontrolovaného subjektu:

„Dodávateľ sa vyjadril, že bol oprávnený účtovať cenu s DPH, lebo táto cena bola uvedená v cenníku v prílohe zmluvy. Keď som sa im snažil vysvetliť, že ak nie sú platca DPH, tak sú oprávnení účtovať len cenu bez DPH, tak mi povedali, že sa nikto neozval a nevrátil faktúru, tak túto cenu účtovali ďalej. Ľudia ktorí toto mali riešiť hneď pri prvej faktúre tu už samozrejme nepracujú“.

Kontrolná skupina mestského kontrolóra konštatuje, že ak by išlo skutočne u dodávateľa len o omyl v tom, že fakturoval výkon s DPH, musel by Dodávateľ fakturovať cenu 46 eur + 9,20 eur s DPH = 54,20 eur/ks s DPH a nie 56 eur/ ks ako skutočne fakturoval predmetné výkony.

Stanovisko Dodávateľa nebolo presvedčivé a nevyvrátilo predmetné kontrolné zistenie, pretože Dodávateľ súťažil s cenovou ponukou 46 eur/ks, čo je evidované v súťažných podkladoch a rovnako aj podpísaná Zmluva 1/ obsahuje cenníkovú položku 46 eur/ks - príloha č. 3 cenník. Dodatok, ktorým by sa menila predmetná cena nebol predložený.

Čo ďalej zistil mestský kontrolór pri kontrole zmluvného vzťahu?

Dodávateľ [SLOBODA ZVIERAT] porušil ust. § 4 zákona č. 315/2016 o RPVS - absencia zápisu v Registri partnerov verejného sektora po celý čas trvania zákazky - Dodávateľ nebol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora od 26.09.2017 až do 05.08.2021.

Po uplynutí 6 kalendárnych dní po podpise Zmluvy, t.j. 25.09.2017 bol Dodávateľ ex offo vymazaný titulom nepreregistrovaných partnerov verejného sektora a uvedený stav pretrval až 4 roky. Kontrolná skupina nehodnotí mieru zavinenia, ale konštatuje, že Dodávateľ bol po celý čas VO v právnej veci zákazky zastúpený advokátom.

Došlo k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, čo sa v zmysle ust. § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za porušenie finančnej disciplíny, pretože HMBA už v roku 2021 preukázateľne disponovalo informáciou, že Dodávateľ nie je zapísaný v RPVS. Nesplnenie povinnosti Dodávateľa malo znamenať zamedzenie prístupu k verejným zdrojom zo strany HMBA bezodkladne úkonom - zastavením vzájomných plnení.

Nesúlad pri prevode vlastníctva túlavých zvierat z HMBA na Dodávateľa v zmysle Zmluvy 1/ a ust. 22 ods. 11 a ods. 17 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 91/2019 Z.z.:

„Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá. Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.

Podľa čl. VII bod 2 Dodatku k Zmluve

Vlastníctvo k zvieratám z objednávateľa na dodávateľa prechádza momentom uplynutia času, a to uplynutia 3 mesiacov odo dňa nájdenia zvieraťa na území objednávateľa. Pre plynutie času je rozhodujúca príloha k faktúre vypracovaná dodávateľom, z ktorej vyplýva deň nájdenia zvieraťa na území objednávateľa. Uplynutím 3 mesiacov odo dňa nájdenia zvieraťa na území objednávateľa (t.j. dňa uvedeného v prílohe k faktúre) prechádza vlastníctvo k zvieraťu z objednávateľa na dodávateľa.

HMBA postupovalo v rozpore s ust. § 2 ods. 5 a § 10 ods. 9 VZN č. 18/2011, Podľa § 2 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia HMBA č. 18/2011 z 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom HMBA:

„O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti účelovo určenej hnuteľnej veci hlavného mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur rozhoduje podľa osobitného predpisu riaditeľ Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podľa § 10 ods. 9 VZN HMBA č. 18/2011: „Primátor hlavného mesta schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľnej veci hlavného mesta, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 500 eur.“

Primátor HMBA rozhodol o prebytočnosti a súčasne o prevode v budúcnosti nadobudnutej veci v neurčitej zostatkovej cene.

Správa mestského kontrolóra ďalej upozorňuje, že súčasná úprava vo VZN bola nepostačujúca k zmene legislatívy na prípady definície „živých zvierat“ V zmysle ust. §118 Občianskeho zákonníka:

„Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty“ v spojení s ust.§ 119 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.“

Došlo k odlíšeniu zvierat od vecí a vytvára sa tak nový právny štatút zvierat, ktorý sa v určitom ohľade približuje podstate právnej subjektivity podobne ako u ľudí.

Čo zistila kontrola novej zmluvy a koľko sa v Bratislave odchytilo zvierat už podľa novo uzatvorenej zmluvy?

Cenník podľa Zmluvy 2/ a skutočné plnenie za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021

Kontroly v zmysle oprávnenia a povinnosti Zmluvy ukázali, že kontroly hlavného mesta Bratislavy boli vykonávané len formálne a v rozsahu, ktorý nemožno považovať za dostatočný:

a) na jednom druhu zvieraťa a výkone,

b) bez vyjadrení zmluvných strán,

c) v prípade nedostatkov tie neboli riadne identifikované,

d) Záznamy z kontroly nezodpovedajú náležitostiam podľa čl. VI bod 6 Zmluvy 1/ a 2/.

HMBA vykonávalo v kontrolovanom období kontrolu plnenia Zmlúv telefonicky, emailom, overením údajov v Registri odchytených túlavých zvierat.

HMBA vykonalo kontrolu podľa čl. VI Zmlúv, a to v rozsahu za rok 2020, spolu Späť na 8 x v mesiacoch [01/2020 – 06/2020 – 1 x, 08/2020 – 2 x]. V roku 2021 4x v mesiacoch [04/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020].

Kontrola sa vykonávala na vzorke 3 zvierat (100 % prípadov - pes). Kontrola zistila, že na záznamoch z kontroly nebolo možné zviera identifikovať znakmi ako farbou alebo druhom, prípadne oboma znakmi súčasne a vyhodnotenie kontroly zo strany HMBA spočívalo len v podpise kontrolného orgánu.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry Dodávateľa je protokol o vykonaní služieb veterinárnej asanácie uvedený v prílohe č. 1 Zmlúv 1/ a 2/, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, ktorý obsahuje identifikačné údaje zvieraťa.

HMBA v roku 2020 z 1 145 odchytených zvierat preverilo výkon pri 21 zvieratách a v roku 2021 z 859 preverilo výkon pri 12 zvieratách. V čase kontroly HMBA malo prístup k Registru odchytených, ale len prostredníctvom prihlasovacích údajov MČ.

Priamo v správe hlavného kontrolóra mesta sa píše - citujem:

HMBA nevytvára úplne vhodné podmienky pre Hospodársku súťaž v intencii účelu zákona o VO, keďže rokmi replikuje podmienky súťaže. Zákon o VO poskytuje verejným obstarávateľom dostatok inštitútov, prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť získanie čo najlepšieho plnenia, pričom hospodárne a efektívne je také VO, ktoré zabezpečí čo najvyšší počet predložených ponúk, a tým čo najširšiu hospodársku súťaž pri čo najmenšej finančnej a administratívnej náročnosti procesu verejného obstarávania. HMBA už viac ako 10 rokov vytvára podmienky súťaže len pre jedného súťažiteľa, kde modus operandi zodpovedá aj opakovanému určeniu PHZ pri tomto druhu zákazky, „koľko HMBA zaplatilo za túto službu za uplynulé 2 - 3 roky.“ HMBA muselo vstupovať aj v roku 2021 do VO s jasným predpokladom, že analogicky stále rovnaké podmienky VO na trhu v HMBA s rovnakou službu nepretržitej veterinárnej asanácie budú znamenať výber spomedzi 1 súťažiteľa, ktorý navrhne cenu v hornej hranici PHZ.

Namiesto záveru:

Ako je možné, že aj pri takejto malej veci je toľko porušení rozpočtových pravidiel mesta?

Toto je ten nový druh odbornej starostlivosti o mesto, ktoré prezentuje TEAM VALLO a Matúš Vallo? Toto je tá transparentnosť pod jeho vedením?