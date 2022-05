Ľudia sa boja, že všetko stratia, tak mlčia. A nakoniec všetko stratia, lebo mlčia...

Aká je reakcia na ďalšiu petíciu proti výstavbe parkovacieho domu?

V minulom blogu som písal o petícii obyvateľov, ktorí sa podľa ich vyjadrení počas letných dovoleniek zo sociálnych sietí dozvedeli o zámere primátora Valla (s podporou Team Vallo a Progresívne Slovensko) postaviť parkovací dom vo vnútrobloku na ulici Československých parašutistov.

Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto (zdroj: MIB)

Občanom sa to neľúbilo a spísali petíciu. Predmetom petície, ktorej zber podpisov trval 2 týždne bol nesúhlas významnej časti obyvateľov predmetnej lokality s výstavbou parkovacieho domu vo vnútrobloku na ulici Čsl. parašutistov v mestskej časti Bratislava Nové Mesto z dôvodu obáv zo zníženej kvality života vyvolanej samotnou výstavbou a jeho následnou prevádzkou, pričom citujem z ich stanoviska:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„...výstavba parkovacieho domu hrubo naruší komfort obyvateľov okolitých bytových domov 1. Parkujúce autá budú vyfukovať exhaláty priamo do spálni a obytných miestností okolitých bytov 2. Reflektory parkujúcich áut počas nočných hodín narušia nočný pokoj, pričom hrozí nezvratné poškodenie spánkového režimu dotknutých obyvateľov 2. Hluk z parkujúcich áut na vyššom nadzemí parkovacieho domu sa bude negatívne šíriť po celom okolí, čím zvýši už tak silnú hlukovú záťaž, ktorú obyvatelia znášajú (hluk z Kukučínovej ulice, zo železnice a z výrobnej fabriky Mondelez“.

Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto (zdroj: MIB)

Magistrát zaujal k petícii obyvateľov stanovisko z ktorého vyberám:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa pri riešení problémov statickej dopravy opiera o dopravné prieskumy a analýzy, ktoré identifikovali ako jeden z najväčších deficitov parkovacích kapacít práve sídlisko Hostinského, t. j. lokalitu v okolí zámeru výstavby rezidenčného parkovacieho domu. Predmetná lokalita bola vytipovaná na podnet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. Finálna podoba zamýšľanej investičnej výstavby rezidenčného parkovacieho domu bude ešte predmetnom verejnej diskusie, v rámci ktorej ponúkne mesto komplexný názor na tento projekt nielen z hľadiska statickej dopravy, ale aj z pohľadu dopadu na samotnú lokalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu súkromného majetku.

a pokračuje vo svojom stanovisku

Aktuálne súbežne prebieha participačný proces v réžii Metropolitného inštitútu Bratislava. Obavy občanov z možného ovplyvnenia a zmeny života resp. celkovej kvality života v danej lokalite ako aj obavy zo zásahu do súkromia považuje mesto v súčasnosti neopodstatnené a predčasné.

Obyvatelia bytového domu Bebravská 28-32 v Bratislave - ta istá situácia, tá istá reakcia...z ich informácii, ktoré mi poskytli vyberám...

Koncom augusta minulého roka (2021) dostali do schránok letáčik s oznamom, že Magistrát hl. mesta SR Bratislavy v rámci riešenia parkovacej politiky chce pred bytovým domom na mieste doterajšieho parkoviska postaviť niekoľko podlažný parkovací dom.

Dňa 30. augusta 2021 zorganizoval magistrát on-line prezentáciu a následne akési on-line hlasovanie, ktorého výsledok (?!) bol za výstavbu parkovacieho domu - 108 hlasov.

Ale kto to vlastne hlasoval? Vallo to nezverejnil, pretože obyvatelia dotknutých obytných domov tvrdia že oni to neboli.

Na základe ich vyjadrení a žiadostí zverejňujem aj nasledovné informácie:

Obyvatelia založili petičný výbor a podpisovú akciu proti výstavbe parkovacieho domu, výsledok bol proti výstavbe: Bebravská 28 – 11 bytov (zo 16), Bebravská 30 – 10 bytov (zo 16) a Bebravská 32 - 16 bytov (zo 16).

Petíciu odovzdali 13.12.2021 na Magistrát hl.m. SR Bratislava aj starostovi MÚ Vrakuňa 13.12. 2021.

Keďže nedostali nijakú odpoveď, 4.3.2022 písomne požiadali starostu MÚ Vrakuňa (na vedomie aj Magistrátu hl.m.SR Bratislava), aby bola zvolaná schôdza obyvateľov, kde by sa občania mohli vyjadriť k výstavbe parkovacieho domu. Dňa 10.3.2022 prišla odpoveď z Magistrátu hl.m. SR Bratislava (zo dňa 25.2.2022), že projekt je v štádiu riešenia, ale pozemok je ich, a vzhľadom nato, že je to parkovacia plocha, nemusí sa meniť ani územný plán mesta.

Obyvatelia dotknutom území sú proti výstavbe, lebo je to v tesnej blízkosti bytového domu, majú obavy z hluku, svetelného smogu, smradu, bezdomovcov, ničení zaparkovaných áut a po požiari garáží na Drieňovej obavy ešte vzrástli!

MZ Vrakuňa na svojom zasadnutí dňa 15.2.2022 poverilo starostu JUDr. Ing. Martina Kuruca, aby prijal petičný výbor (uz.č.: 415/XXIII/2022). Starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc v prítomnosti niektorých poslancov prijal členov petičného výboru. Zároveň ponúkol priestor pre uskutočnenie stretnutia občanov s vedením Magistrátu. V odpovedi z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy, ktorú obyvatelia dostali 28.3.2022 sme sa dozvedeli, že

Projekt parkovacieho domu na Bebravskej ulici je súčasťou komplexného verejného obstarávania projektovej dokumentácie a stavieb pre viacero parkovacích domov. Momentálne je mesto v štádiu finalizácie podkladov pre uvedené obstarávanie, ktoré bude zverejnené prostredníctvom štandardných mestských stránok.



Milí Bratislavčania,

toto je reakcia úradníkov, ktorí sú platení z našich daní a majú obhajovať záujmy občanov. Koho záujmy touto odpoveďou teraz obhajujú? Významná časť obyvateľov predmetného územia nesúhlasí s výstavbou parkovacieho domu vo vnútrobloku pár metrov od okien svojich bytov a Milí pán primátor Matúš Vallo (s podporou Team Vallo a Progresívne Slovensko) a jeho mašinéria s prehľadom obyvateľom vnútrobloku odpovedá - znova citujem:

Obavy občanov z možného ovplyvnenia a zmeny života resp. celkovej kvality života v danej lokalite ako aj obavy zo zásahu do súkromia považuje mesto v súčasnosti za neopodstatnené a predčasné.

Prosím obyvatelia, nech ste s ktorejkoľvek štvrti Bratislavy, pozrite si ešte raz túto fotku:

alebo na fotku na československých parašutistov na začiatku blogu. Predstavte si, že žijete v niektorom z týchto bytových domov. Predstavte si, že v ňom žijete roky. Predstavte si, že máte byt na prvom alebo druhom podlaží.

A teraz si predstavte, že jedného dňa Vám nejaký úradník z magistrátu, ktorí je platený z Vašich daní oznámi, že pár metrov od Vašich okien Vám idú postaviť parkovací dom. Parkovací dom na ktorý budete mať každý deň výhľad. Pozrite si prosím ešte raz všetky fotky.

Prosím uvedomte si, že to nie súkromný developer, ktorý chce stavať parkovací dom vo vnútrobloku. To mesto Bratislava, To magistrát pod vedením primátora Valla (s podporou Team Vallo a Progresívne Slovensko), chce napriek nesúhlasu obyvateľov zmieneného územia, vzhľadom na to, že pozemok pod existujúcim parkoviskom je v majetku mesta Bratislava, stavať parkovací dom a to pár metrov od okien bytoviek.

Celé stanovisko magistrátu si môžete prečítať tu v časti Petícia občanov proti výstavbe parkovacieho domu na ulici Československých parašutistov.

Obraciam sa na Vás obyvatelia Bratislavy - zamyslite sa. Dnes je to parkovací dom na Hostiveckého sídlisku alebo na Bebravskej ulici, čo bude zajtra? Kto sa zastane obyvateľov – občanov bývajúcich okolo navrhovaného parkovacie domu, keď už teraz v prípravnej fáze magistrát mesta pokladá názor občanov a ich obavy za neopodstatnené?

Občania Bratislavy, ak pôjdete náhodou okolo zmieneného územia - prosím obetujte chvíľu svojho voľného času a osobne sa presvedčte, kde primátor Vallo, jeho Metropolitný inštitút a jeho podporovatelia chcú postaviť parkovací dom, aby ste pochopili - čoho je schopný jeden úradník, ktorí rozhoduje od stola a stanovisko vo forme petície obyvateľov dotknutého územia je pre neho neopodstatnené.