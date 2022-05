Matovič zlyhal ...Aký ma význam hnutie OLANO po včerajšku pre Slovensko? Igor zapredal si sa...

Nie, Igor nezlyhala SME RODINA, ako sa snažíš podať na tlačovke. Ta nevyhrala voľby, ta nevykrikovala na každom kroku o SMERe, ta nič v tejto oblasti nesľubovala..

Vyberiem 3 citáty z tvojej tlačovej konferencii, ktoré popierajú všetko, čo si roky tvrdil.

Zo zlyhania 2 ľudí robiť kľúčové zlyhanie...

Prepáč Igor, nikto iný toľko pred voľbami nekričal na tému korupcie a SMERu ako ty...

Ako môžete fungovať bez toho aby ste mali na palube SME Rodina?

dodal Igor v dobrej nálade a pokračoval...

pripadá mi to trápne zneužívať zlyhanie 2 poslancov (OLANO)

Tak si to povedzme otvorene aké hodnoty vlastne vyznávaš? Ako zachutila moc OLANO? Ako zachutila moc Igorovi Matovičovi?

Ako s ňou vie zaobchádzať? Polož si presne tie otázky ako Mňačko vo svojej knihe.

Čím je moc v tvojich rukách? Bola dobrom? Bola zlom? Či bola iba samoúčelom? Hračkou, s ktorou si sa pohrával, v ktorej si sa kochal? Keby bola dobrom, mnohí by ťa dnes chválili a ľutovali by tvoj odchod...

A odpovedz si sám. Koľko ľudí bude ľutovať tvoj odchod z politiky? Akú teraz máte ako strany vládnej koalície podporu verejnosti? A uvedom si, SAS plní svoj program, SME rodina plní svoj program ( ak nerátam výstavbu nájomných bytov), "Za ľudí je bez ľudí" a čerpanie eurofondov ukážu najbližšie roky...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každý seriózny bojovník proti korupcii by v tejto chvíli v politike skončil...keď nie navždy, tak aspoň dočasne...a ospravedlnil sa ...OSPRAVEDLNIL SA voličom za svoje zlyhanie, za svoje nominácie na poslancov...Vtedy by si mal šancu, že ti v nasledujúcich voľbách ešte niekto bude veriť. Viem, že to neurobíš. Namiesto toho znova útočíš na SAS, poslancov klubu, ktorí ťa podržali

Ale ty nie.

Tebe, podľa tvojich vlastných slov, pripadá zlyhanie tvojich 2 poslancov, lebo presne 2 hlasy chýbali - ako trápna zámienka...a opakujem útočíš na svojich partnerov.

Igor zlyhal si, sklamal si...mal by si si dať oddych od politiky...