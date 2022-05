Matovičove diktátorské chúťky

Diktatúra označuje neobmedzenú vládu jedného človeka alebo skupiny ľudí (armády, jedinej politickej strany…) alebo štát, v ktorom sa takouto formou vládne.

Ak ste si mysleli, že sme v roku 1989 opustili ukončením socialistickej éry obdobia diktatúry, v tom čase oficiálne proletariátu, značne sme sa po dnešku mýlili. A tak politici so zaručenou pravidelnosťou pokúšajú jednotlivé ťažko vydobyté slobody obmedzovať. Minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič podľa informácií Aktuality.sk v nedeľu na rokovaní koaličnej rady prekvapil svojich partnerov z koalície nečakaným návrhom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Matovič zástupcom Sme rodiny, SaS a Za ľudí oznámil, že by chcel zmenou zákona dosiahnuť, aby mali politické strany, ktoré prešli voľbami, povinné rovnomerné zastúpenie v diskusných reláciách a v spravodajstve. Matovič mal podľa informácii zverejnených na aktuality.sk na koaličnej rade argumentovať tým, že v reláciách majú príliš veľké zastúpenie politici Hlasu a šéf strany Peter Pellegrini.

Igor Matovič to následne okomentoval takto:

Niekto sa tu rozhodol, že vyrobí z Pellegriniho budúceho premiéra. Strana, ktorá má osem percent poslancov, má extrémne výrazný podiel v diskusných reláciách a niekto z pozadia ho tu vyrába.

A mne sa pre zmenu zdá, že všade je Blanár. Vám kto? Že niekto iný? Áno veď o tom je demokracia. Každý má právo na svoj názor, svoje presvedčenie, pre niekoho je pre zmenu a na rozdiel od Matovičovho názoru - toho Pelegriniho málo. Niekto si povie, že je málo Harabína alebo neviem koho. Či Drukera.

Áno, Áno, Áno...to všetko je demokracia a tak je to dobre. Kto si chce nájsť informácie, tak si ich nájde. Preto má Blaha toľko fanúšikov na facebooku a štát s tým nevie resp. nechce pravdepodobne nič robiť, lebo keby chcel - už by to bolo dávno vyriešené. Veď portál hlavnespravy.sk vyriešili za pár dní.

V čom je vlastne Matovičov problém?

Môžeme do nekonečna diskutovať o tomto návrhu, problém je však v tom, že Igor Matovič opäť, znova a opakovane podsúva zástupný „problém“, skratku, nesystémový krok do fungovania našej demokracie, nášho štátu.

Súvisiaci článok Igor Matovič sa pokúša opäť voliť skratku... Minister Financií vyrukoval s návrhom, ako pomôcť slovenským rodinám. Zverejnil ho na svojom Facebooku. Igor Matovič doslovne hovorí: na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH.

Čo sa stane ak náhodou v ďalšom volebnom období sa nedostane OĽaNO do parlamentu, tak bude Igor Matovič na kamery vyplakávať, že ich nechcú do diskusií v TV?

Hneď na prvý pohľad to vyzerá na neprimeraný zásah do slobody slova. Každá TV alebo iné médium má právo si zvoliť koho chce pozvať a nemalo by sa do toho zasahovať, to je cesta do pekla. Riešiť kvóty na televízny čas pre politické strany je choré a obmedziť ho len na tie, ktoré sú v parlamente a prešli voľbami je už absolútne antidemokratické.

Ak bude diskusia napríklad o témach týkajúcich sa napríklad samospráv, VÚC alebo EÚ, zakážeme do diskusií chodiť niekomu len preto, že nemá zastúpenie v parlamente? Čo nové politické strany, ktoré majú alebo získavajú vysokú popularitu a preferencie?

Igor Matovič opakovane namiesto problémov Slovenska rieši veci, ktoré nemajú nič spoločné s problémami obyčajných ľudí.

A tak ako väčšinu, už ma nebaví počúvať argumenty o tom „lebo Fico“, lebo atď.

Igor Matovič, minister financií, včera "zdaňuje Slovnaft", aby mal na pomoc pre rodiny, dnes už "zdaňuje Slovnaft", aby mohol zvýšiť platy učiteľom a zdravotníkom. S čím príde zajtra?

Ratingová agentúra Standard and Poor´s (S&P) zhoršila výhľad ratingu Slovenska. Po novom je na úrovni A+ s negatívnym výhľadom. K rozhodnutiu zrevidovať výhľad dospela pre obavu z nižšej úrovne ekonomického rastu a z ohrozenia postpandemickej fiškálnej konsolidácie spôsobenej rusko-ukrajinským konfliktom.

Kroky, ktoré vykonáva minister financií nevedú k trvalo udržateľným financiám. Blúznenie jeho skalných nič nemení na tom, že podporovateľov OLaNO ubúda každým dňom a je to len výsledkom jeho nesystémovej práce a neustáleho vyvolávania konfliktov.

Skutočne to obyčajných ľudí už s ním nebaví...a otvorene, napriek tomu, že si ich teraz skúša kúpiť rodinným balíkom jeho preferenciám to už ťažko pomôže.

Po nových voľbách si neviem predstaviť politickú stranu, ktorá by chcela ísť do koalície s Igorom Matovičom.

A môže si za to sám, s jeho správaním a postojom k obyčajným ľudom.