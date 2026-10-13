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13. okt 2026 o 00:24
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MHD pre deti a mládež do 18 rokov zadarmo: čo by to znamenalo pre Bratislavu?

Bezplatné cestovanie detí a mladých ľudí môže znížiť výdavky rodín, podporiť samostatné cestovanie a vytvárať pozitívny vzťah k verejnej doprave.

Martin Greguš
Martin Greguš Bloger
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Bratislava potrebuje dostať viac ľudí z áut do verejnej dopravy. Hovoríme o tom celé roky, investujeme do nových električiek, autobusov, trolejbusov, rekonštruujeme trate, meníme organizáciu dopravy a snažíme sa presvedčiť obyvateľov, aby svoje autá nechávali doma. Napriek tomu sa každé ráno stretávame s rovnakým obrazom preplnených ciest, kolón pred križovatkami a množstva áut pred školami. Som presvedčený, že pri hľadaní riešení sme trochu zabudli na jednu skupinu obyvateľov, ktorá môže v budúcnosti výrazne ovplyvniť dopravu v našom meste. Na naše deti.

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Môj návrh je jednoduchý. MHD pre všetky deti a mladých ľudí do 18 rokov s trvalým pobytom v Bratislave zadarmo.

Nejde mi o to, aby sme niekomu rozdávali ďalšiu výhodu len preto, že to dobre vyzerá na papieri. Vnímam to ako investíciu do budúcnosti Bratislavy, do dopravných návykov mladých ľudí a zároveň ako konkrétnu pomoc rodinám, ktoré dnes musia počítať každé euro. Keď dokážeme investovať desiatky miliónov do dopravnej infraštruktúry, mali by sme sa vedieť vážne rozprávať aj o tom, ako túto infraštruktúru lepšie využívať.

Začnime pri deťoch, nie až pri dospelých vodičoch

Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako si človek vytvára vzťah k doprave. Dieťa, ktoré od základnej školy pravidelne cestuje električkou alebo autobusom, pozná jednotlivé linky, vie prestupovať, orientuje sa v meste a postupne získava samostatnosť. Verejná doprava je preň niečím úplne prirodzeným. Keď neskôr získa vodičský preukaz, má skúsenosť aj s iným spôsobom cestovania než s autom svojich rodičov.

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Dnes sa často snažíme presviedčať dospelých ľudí, aby zmenili návyky, ktoré si budovali dvadsať alebo tridsať rokov. Je to podstatne náročnejšie než vytvoriť dobré podmienky pre generáciu, ktorá ešte len začína samostatne cestovať. Samozrejme, aj bezplatná MHD musí byť spoľahlivá a bezpečná. Pokiaľ bude dieťa na zastávke čakať pol hodiny alebo sa nebude vedieť dostať na tréning, samotná cena lístka nič nevyrieši.

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Koľko času strácajú rodičia každodenným rozvážaním detí?

Ráno škola, popoludní tréning, potom jazyková škola alebo krúžok. Večer ešte vyzdvihnúť dieťa a odviezť ho domov. Kto má dve alebo tri deti, veľmi dobre vie, koľko času dokáže takáto organizácia rodinného života zabrať. Niektorí rodičia sa počas pracovného týždňa menia prakticky na rodinných vodičov.

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Nechcem tvrdiť, že všetky tieto cesty možno nahradiť MHD. Menšie deti potrebujú sprievod, niektoré športoviská majú slabé spojenie a pri určitých aktivitách je auto jednoducho praktickejšie. Pri starších deťoch však existuje množstvo ciest, ktoré by dokázali absolvovať samostatne. Ak im mesto poskytne bezplatné cestovanie a primerané spojenie, môže to rodičom ušetriť nielen peniaze, ale aj čas.

Osobitnú pozornosť by si zaslúžili školy a ich okolie. Práve tam vidíme každé ráno autá zastavujúce na niekoľko minút, komplikované otáčanie vozidiel a situácie, ktoré nie sú vždy bezpečné pre chodcov. Časť tohto problému súvisí s tým, že rodičia deti vozia až pred školskú bránu. Pokiaľ sa nám podarí aspoň niektoré z týchto ciest presunúť do verejnej dopravy, bude to mať význam aj pre organizáciu dopravy v okolí škôl.

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Rodinám zostanú peniaze na niečo iné

V Bratislave dnes cestujú deti do šiestich rokov bezplatne. Deti od šiestich do osemnástich rokov majú nárok na zľavnené cestovné, pričom pri jednorazových lístkoch ide o polovicu základnej ceny. Rodiny s viacerými deťmi však platia cestovné opakovane počas celého roka.

Možno niekto povie, že zľavnená električenka nie je taká drahá. Skúste sa však pozrieť na výdavky bežnej rodiny, ktorá platí stravovanie, školské potreby, športové aktivity, jazykové kurzy a množstvo ďalších vecí. Každý pravidelný výdavok sa počíta. Pri troch deťoch môže byť výsledná ročná úspora citeľná, pričom nejde o žiadnu jednorazovú dávku ani administratívne komplikovaný systém pomoci.

Veľmi dôležitý je pre mňa aj prístup detí k mimoškolským aktivitám. Bratislava má množstvo športovísk, knižníc, kultúrnych zariadení a možností vzdelávania, no nie všetky sa nachádzajú v blízkosti bydliska. Cestovanie by nemalo byť ďalšou prekážkou pre dieťa, ktoré sa chce venovať športu, hudbe alebo sa jednoducho stretávať s kamarátmi.

Čistejšie mesto sa nezačína iba výsadbou stromov

Pri diskusiách o životnom prostredí často hovoríme o zeleni, emisiách alebo kvalite ovzdušia. Doprava pritom zostáva jednou z oblastí, kde sa každodenné rozhodnutia obyvateľov priamo prejavujú na hluku, spotrebe energie a zaťažení mestských komunikácií. Menej jázd autom znamená menšie dopravné zaťaženie, pokiaľ sa tieto cesty skutočne podarí nahradiť verejnou dopravou. Pri bezplatnej MHD pre deti by preto bolo zaujímavé sledovať nielen počet nových cestujúcich, ale aj to, koľko rodičovských odvozov sa podarilo obmedziť. Takéto údaje by mestu pomohli rozhodovať o ďalších opatreniach na základe skutočných výsledkov.

Peniaze? Samozrejme, že ich musíme spočítať

Pri každom návrhu, ktorý má dosah na verejné financie, musí byť jasné, koľko bude stáť a kto ho zaplatí. Ako človek, ktorý sa celý profesionálny život venuje systémom riadenia, kontrole a auditom, považujem tento prístup za samozrejmosť. Nemám rád sľuby, pri ktorých sa najskôr oznámi veľká myšlienka a až následne sa začne zisťovať, či na ňu existujú peniaze.

Dopravný podnik Bratislava má údaje o predaji detských predplatných a jednorazových lístkov. Vieme zistiť počet detí s trvalým pobytom v Bratislave, vyčísliť výpadok tržieb a pripraviť model financovania. Potrebné bude posúdiť aj kapacitu spojov, pretože niektoré linky majú rezervu a iné sú už dnes v dopravnej špičke plné.

Nemyslím si, že by bolo správne návrh odmietnuť bez toho, aby sme tieto čísla vôbec poznali. Bratislava každoročne rozhoduje o veľkých investíciách a prevádzkových výdavkoch. Financovanie bezplatnej MHD pre deti by malo byť predmetom rovnako dôkladného posúdenia ako ostatné dopravné opatrenia.

Zavedenie pritom nemusí znamenať budovanie nového administratívneho systému. Dnes už máme dopravné karty, elektronické lístky a evidenciu cestujúcich. Bezplatný predplatný lístok viazaný na vek a trvalý pobyt by mohol fungovať na existujúcej technickej infraštruktúre, po dohode s organizátorom integrovaného dopravného systému.

Chcem sa osobitne vyjadriť aj k politickej stránke celej veci. Bez rozdielu na to, kto vyhrá komunálne voľby a kto bude sedieť v bratislavskom mestskom zastupiteľstve, som pripravený podporiť každého, kto ho bude ochotný presadiť. Je mi úplne jedno, či s ním príde primátor, koaličný poslanec alebo niekto z opozície. Ak bude návrh odborne pripravený a finančne zabezpečený, má moju podporu.

Keby som bol poslancom a mal na to nejaký vplyv, budem požadovať, aby magistrát spolu s Dopravným podnikom Bratislava a organizátorom IDS BK pripravil konkrétny materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. Chcem vidieť presné náklady, možnosti financovania a reálny termín zavedenia. Následne bude možné rozhodnúť, za akých podmienok sa opatrenie uskutoční.

O akú Bratislavu nám vlastne ide?

Keď dnes hovoríme o budúcnosti Bratislavy, často si predstavujeme nové električkové trate, moderné vozidlá, opravené komunikácie a lepšie prestupné terminály. To všetko potrebujeme. Súčasne však musíme premýšľať aj o ľuďoch, ktorí budú túto dopravu využívať.

Deti, ktoré dnes nastupujú do prvých ročníkov základných škôl, budú o desať či pätnásť rokov dospelými obyvateľmi mesta. Budú rozhodovať, či pôjdu do práce autom, električkou alebo autobusom, ako budú cestovať so svojimi rodinami a aké nároky budú mať na verejnú dopravu. Máme možnosť vytvárať ich skúsenosti už dnes, namiesto toho, aby sme sa ich neskôr snažili presviedčať o zmene zaužívaného spôsobu cestovania.

MHD pre deti a mládež do 18 rokov zadarmo podporujem. Považujem to za konkrétny návrh, ktorý si zaslúži seriózne prerokovanie, presné finančné vyčíslenie a spoluprácu naprieč mestským zastupiteľstvom. Bratislava by mala dokázať urobiť aj také rozhodnutia, ktorých význam sa naplno prejaví až o niekoľko rokov.

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Martin Greguš

Martin Greguš
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Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii a www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva. Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

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