Moje verajšie problémy s cyklotrasami v Bratislave

Včera som mal pri jazde na bicykli po Bratislave opäť pocit, že cyklotrasy sú niekedy skôr prekážkovou dráhou než pohodlným spôsobom dopravy. Človek vyrazí s tým, že sa chce bezpečne dostať z jedného miesta na druhé, ale po pár minútach začne riešiť úplne iné veci – autá zaparkované pri cyklotrase, chodcov, semafory alebo miesta, kde cyklotrasa zrazu končí.
Najviac mi včera prekážalo, že niektoré úseky nie sú medzi sebou dobre prepojené. Chvíľu idem po vyznačenej cyklotrase a všetko funguje tak, ako má. Potom však príde križovatka a musím rozmýšľať, kadiaľ vlastne pokračovať. Ak človek Bratislavu nepozná dokonale, môže byť takéto miesto dosť nepríjemné.
Ďalším problémom sú autá. Na niektorých miestach sa pravidelne stáva, že vodiči zastavia alebo zaparkujú tak, že cyklistovi zostane veľmi málo priestoru. Včera som musel kvôli jednému takému autu vyjsť do cesty. Nebolo to príjemné, hlavne keď okolo prechádzali ďalšie autá. Práve v takýchto situáciách si človek uvedomí, že aj krátky úsek môže byť zbytočne nebezpečný.
Problémom však nie sú iba vodiči. Občas sa na cyklotrasách pohybujú aj chodci alebo ľudia, ktorí si možno ani neuvedomujú, že stoja priamo v priestore určenom pre bicykle. Nechcem nikoho obviňovať, pretože veľa cyklotrás nie je na prvý pohľad dostatočne jasne oddelených od chodníka. Keď je značenie neprehľadné, ľahko vznikne konflikt medzi cyklistom a chodcom.
Včera som si tiež všimol, že niektoré úseky by si zaslúžili lepšiu údržbu. Nerovnosti, poškodený povrch alebo rôzne prekážky dokážu jazdu dosť znepríjemniť. Na bicykli človek takéto veci cíti oveľa viac ako vodič auta. Stačí jedna väčšia jama a namiesto pokojnej jazdy musí človek prudko brzdiť alebo meniť smer.
Bratislava pritom podľa mňa má potenciál byť mestom, kde sa dá bicyklovať veľmi dobre. Problém vidím najmä v tom, že jednotlivé časti cyklistickej infraštruktúry nepôsobia vždy ako jeden súvislý systém. Nestačí mať dobrú cyklotrasu na jednom mieste, ak sa na ďalšej križovatke cyklista nevie bezpečne dostať ďalej.
Po včerajšej skúsenosti by som preto ocenil hlavne lepšie prepojenie jednotlivých trás, jasnejšie značenie a väčší dohľad nad parkovaním na miestach, kde autá blokujú cyklistov. Nemyslím si, že všetko sa dá vyriešiť okamžite, ale aj malé úpravy by mohli každodenné cestovanie na bicykli výrazne zlepšiť.
Cyklistika má v Bratislave podľa mňa veľký význam. Je rýchla, praktická a pri kratších cestách často pohodlnejšia ako auto. Aby ju však ľudia využívali častejšie, musia mať pocit, že sa po meste dokážu pohybovať bezpečne a bez zbytočného stresu. A presne toto mi včera na bratislavských cyklotrasách chýbalo.