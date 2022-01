Nájomné bývanie očami ministerstva poľnohospodárstva...Antikorupčný ťah na bránu v priamom prenose...

Médiami dnes prebehla správa, že syn šéfky služobného úradu na ministerstve pôdohospodárstva Zuzany Nouzovskej býva v banskobystrickej ubytovni štátnych lesov, ktorá je určená pre zamestnancov firmy. Nouzovský je však študentom spevu na Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici.

Keď sa dáte na hociktorý realitný portál s nájmami v Banskej Bystrice prídete na to, že cena 140 EUR je menej, ako by ste zaplatili napríklad za prenájom garsónky v tejto lokalite. Jej prenájom stojí najmenej 250 eur mesačne a vyššie.

Syn úradníčky ministerstva poľnohospodárstva ho má za 140 EUR. V zmluve tvrdia, že je zamestnancom Lesov, samotné lesy tvrdia že to tak nie je.

Na prípad ako prvý upozornil farmár a aktivista Patrik Magdoško.

Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že Nouzovského ubytovali preto, že mali v ubytovni voľné miesto. Jeho matka ubytovanie v širšom centre Banskej Bystrice nevysvetlila. Štátne lesy patria pod ministerstvo.

Nouzovský je podľa hovorkyne Akadémie umení v Banskej Bystrici Gabriely Birošovej študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia vokálnej interpretácie.

Štátne lesy sa vo zverejnenej zmluvy dohodol s ubytovaným na poskytnutí prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení ubytovateľa nachádzajúcom sa v Banskej Bystrici, na ulici 9.mája, v budove označenej súpisným číslom 16, a to konkrétne v izbe č.8 (podľa značenia na dverách).

Ubytovanie sa podľa tejto zverejnenej zmluvy poskytuje v súvislosti s výkonom práce ubytovaného ako zamestnanca ubytovateľa. Ubytovanie sa poskytuje na obdobie od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do ukončenia pracovného pomeru ubytovaného s ubytovateľom s miestom výkonu práce na generálnom riaditeľstve štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Riešenie nájomného bývania v réžii ministerstva poľnohospodárstva...

Tak a teraz to odľahčím...Boris Kolár sľuboval 20000 nájomných bytov. Myslím, že "protikorupčný" minister poľnohospodárstva Vlčan (OLANO) so svojimi úradníkmi mu dal radu a príklad, ako sa to môže riešiť.

Treba spísať počet voľných ubytovacích kapacít štátu, dať polovičnú cenu za nájom oproti trhovej cene a ponúknuť ho obyčajným ľudom. Do volieb je dva roky, tento proces by sa mohol dať "uriadiť" tak, aby sa cieľ vybudovať 20 000 nájomných "bytov" v štátnych "nájomných" priestorov, pokiaľ ich štát ma k dispozícii dosiahol a volebný sen o "nájomnom bývaní" by bol naplnený...