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26. sep 2026 o 00:16
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Naozaj takto chceme žiť? Zdá sa mi, že Slovensko nejde správnym smerom

Kam vlastne Slovensko smeruje? Platíme viac, štát sa ďalej zadlžuje, ekonomika takmer nerastie a mladí odchádzajú. Namiesto riešení sa hádame, kto je náš a kto cudzí. Naozaj sme sa už zmierili s tým, že lepšie nebude?

Martin Greguš
Martin Greguš Bloger
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Čoraz častejšie si kladiem otázku, čo máme vlastne robiť. Nie ako politici, analytici alebo ľudia, ktorí sa večer dve hodiny hádajú na sociálnych sieťach. Čo máme robiť my, ktorí tu normálne žijeme, pracujeme, podnikáme, vychovávame deti, platíme dane a chceme, aby táto krajina o desať či dvadsať rokov fungovala lepšie ako dnes? Začína sa mi totiž zdať, že Slovensko nejde správnym smerom. Nehovorím to kvôli jednej vláde, jednému zákonu alebo jednému politikovi. Ten pocit vo mne rastie už dlhšie a posledné roky ho skôr posilňujú.

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Pozrime sa na obyčajné čísla. Európska komisia vo svojej jarnej prognóze očakáva v roku 2026 rast slovenskej ekonomiky iba 0,8 percenta a infláciu 4,3 percenta. Deficit verejných financií má dosiahnuť 4,6 percenta HDP a pri nezmenených politikách v roku 2027 dokonca 5,4 percenta. "Konsolidujeme", ľudia aj firmy platia viac, štát hľadá ďalšie príjmy, ekonomika takmer nerastie a dlh má napriek tomu pokračovať smerom nahor. Toto nie je politický slogan, toto je dnešná realita

Roky počúvame, koho treba zdaniť, komu treba niečo zobrať, kde treba zvýšiť poplatok a akú novú daň ešte dokážeme vymyslieť. Idem na poštu ceny hore, idem na úrad poplatky hore, kdekoľvek idem - všetko hore. Oveľa menej počúvam, ako chceme zarobiť viac ako krajina. Kde sú nové odvetvia s vysokou pridanou hodnotou? Ako chceme dostať slovenské firmy na zahraničné trhy? Čo urobíme, aby tu mladý vzdelaný človek zostal? Ako chceme pritiahnuť investície, ktoré nebudú stáť iba na lacnejšej pracovnej sile, ktorú sme už podľa mňa dávno stratili? Aký normálny investor sem vôbec v posledných 3 rokov prišiel??? Čo urobíme so školstvom, zdravotníctvom, vedou, digitalizáciou štátu a infraštruktúrou? Slovensko nemôže donekonečna riešiť svoje problémy tým, že stále hlbšie siahne do vrecka tým, ktorí ešte pracujú, podnikajú a vytvárajú hodnoty.

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Desí ma aj spôsob, akým sme sa naučili medzi sebou rozprávať. Krajina je rozdelená na tábory a skoro každá téma sa okamžite zmení na otázku, ku komu patríš. Fico alebo opozícia. Konzervatívec alebo liberál. Bratislava alebo regióny. Východ alebo západ. EÚ alebo Slovensko. Ukrajina alebo Rusko. Človek už pomaly nemôže vysloviť názor bez toho, aby ho niekto okamžite zaradil do jednej zo škatuliek. Medzitým zostávajú školy, nemocnice, cesty, verejné financie, fungovanie úradov a konkurencieschopnosť ekonomiky úplne rovnakými problémami bez ohľadu na to, koho sme naposledy volili.

Ešte horšie je, keď začneme ospravedlňovať chyby podľa toho, kto ich robí. Keď plytvajú „tí druhí“, sme pobúrení. Keď plytvajú „naši“, nájdeme desať dôvodov, prečo sa to tentoraz dá pochopiť. Keď porušuje pravidlá človek, ktorého nemáme radi, požadujeme dôsledky. Pri človeku z nášho tábora začneme vysvetľovať okolnosti. Takto sa krajina neposunie. Štát potrebuje rovnaký meter bez ohľadu na meno politika, vládu, stranu alebo ideológiu.

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Slovensko pritom nie je odsúdené na neúspech. Máme ľudí, ktorí dokážu uspieť prakticky kdekoľvek. Máme firmy schopné konkurovať v zahraničí, šikovných technikov, lekárov, vedcov, podnikateľov, remeselníkov, učiteľov aj mladých ľudí, ktorí majú ambície. Stačí sa pozrieť, koľko Slovákov dokáže vybudovať úspešný život po odchode do Česka, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska alebo inde. Prečo im prostredie v cudzej krajine často umožní využiť schopnosti lepšie ako doma?

Nechcem ďalšiu veľkú národnú víziu na dvesto stranách, ktorá skončí v zásuvke ministerstva. Chcel by som vidieť niekoľko obyčajných vecí, ktoré budeme robiť desať rokov bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby. Kvalitnejšie školy. Fungujúce zdravotníctvo. Menej byrokracie. Úplnu digitalizáciu Slovenska. Predvídateľné podnikateľské prostredie. Investície do výskumu, technológií a infraštruktúry. Štát, ktorý dokáže nakupovať bez absurdného plytvania a dokončiť projekt v normálnom čase. Verejnú správu, v ktorej sa človek nemusí poznať so správnym človekom, aby vybavil normálnu vec. Politiku, v ktorej sa dá nesúhlasiť bez toho, aby sme zo seba robili nepriateľov.

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Podľa mňa je to apatia ludí. Ľuďom začína byť jedno, čo sa tu vlastne deje. Politici ich majú "na háku" celé roky až do toho volebného. Mali by sme začať viac požadovať výsledky a oveľa menej sa nechať opíjať politickým divadlom. Pýtať sa každého, kto chce riadiť štát, mesto alebo obec, čo konkrétne urobil, koľko to stálo a aký výsledok po ňom zostal. Prestať tlieskať politikovi iba preto, že útočí na človeka, ktorého nemáme radi. Kontrolovať „svojich“ minimálne rovnako prísne ako „tých druhých“. Slovensko sa neposunie krikom na Facebooku ani ďalšou nekonečnou vojnou dvoch táborov.

Neviem, kde presne budeme o desať rokov. Viem však, že mi nie je jedno, kde bude táto krajina, keď tu budú žiť naše deti. Nechcem, aby ich najväčším životným plánom bolo dokončiť školu a čo najrýchlejšie odísť. Nechcem im raz vysvetľovať, že sme celé roky videli, kam sa veci posúvajú, ale boli sme príliš zamestnaní hádkami medzi sebou. Slovensko je stále naša krajina bez ohľadu na to, kto práve sedí na úrade vlády. Kritizovať zlý smer neznamená nemať rád Slovensko. Presný opak. Keby nám bolo jedno, kam smeruje, nemali by sme dôvod sa nad tým vôbec trápiť.

Takže čo máme robiť? Hmmm...každý nech si odpovie sám. Jednou vecou som si však istý: zmieriť sa s tým, že toto je jednoducho Slovensko a lepšie to nebude, odmietam.

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Martin Greguš
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Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii a www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva. Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

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