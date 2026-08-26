Neskutočná vlna hejtu. Keď sa z kozmetického salónu dohliada na miliardovú energetiku

„Neskutočná vlna hejtu,“ hovorí pani Marcela Martonová vo dverách svojho kozmetického salónu v centre Košíc. Ešte donedávna bol jej pracovný svet spojený s pleťovými rituálmi, mihalnicami, obočím a estetickými procedúrami. Po niekoľkých článkoch v médiách sa však o jej meno začali zaujímať ľudia, ktorí sa väčšinou o kozmetické salóny nezaujímajú vôbec. Dôvodom je jej pôsobenie v dozornej rade Energetiky Slovensko, spoločnosti s približne 1,3 milióna zákazníkov a ročnými tržbami okolo 1,5 miliardy eur.
Samotná funkcia by ešte nemusela byť ničím zvláštnym. Človek nemusí byť celý život energetik, aby mohol pôsobiť v dozornej rade energetickej spoločnosti. Dozorná rada nie je predstavenstvo a jej úlohou nie je opravovať elektrické vedenie ani nastavovať ceny elektriny. Členovia takéhoto orgánu majú predovšetkým dohliadať na činnosť spoločnosti a výkon predstavenstva. Zmysluplná otázka preto neznie, prečo je v energetike práve kozmetička, ale aké skúsenosti má človek, ktorý sa stal predsedníčkou dozornej rady jednej z najvýznamnejších energetických spoločností na Slovensku.
Práve na túto otázku sa zatiaľ odpoveď hľadá pomerne ťažko. Ministerstvo hospodárstva, ktoré Martonovú do funkcie navrhlo, tvrdí, že spĺňa všetky potrebné predpoklady. Konkrétne skúsenosti, ktoré pri nominácii rozhodli, však verejnosti nepredstavilo. Výberové konanie sa na obsadenie tejto pozície neuskutočnilo a ministerstvo zároveň uvádza, že odborná prax priamo v energetike nie je podmienkou výkonu funkcie. To môže byť z právneho hľadiska úplne v poriadku. Zostáva však otázka, podľa čoho sa teda vyberalo.
Martonová sama hovorí o magisterskom titule a o „ekvivalente právnického vzdelania“. Keď sa jej novinárky pýtali, čo presne tým myslí, konkrétnejšie to nevysvetlila. Na jej verejnom profile je uvedená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, pričom sama priznala, že profil nemá aktualizovaný. Jej kompletný životopis verejne dostupný nie je. Ministerstvo ho podľa všetkého má, no na žiadosť médií ho neposkytlo. Práve táto informačná medzera vytvára priestor na otázky, ktorým by sa dalo veľmi jednoducho predísť.
Keby ministerstvo zverejnilo pracovný životopis a uviedlo, že Martonová má napríklad dlhoročné skúsenosti s riadením spoločností, kontrolou hospodárenia, právom, ekonomikou alebo strategickým manažmentom, bolo by po značnej časti debaty. Nikto by nemusel riešiť, či sa niekomu páči jej pôvodné povolanie. Rozhodujúce by boli skúsenosti, ktoré sú pre výkon funkcie relevantné. Ak ich má, bola by škoda, keby zostali skryté za jedinou informáciou, že nominantka pracuje v kozmetickom salóne.
Celá debata sa totiž trochu nešťastne posunula k otázke, či má kozmetička čo robiť v energetike. Takto položená otázka je zavádzajúca. Samotné povolanie človeka predsa nevypovedá o jeho schopnostiach riadiť, kontrolovať alebo rozhodovať. Človek môže začínať v úplne inom odbore a počas života získať vzdelanie aj prax, ktoré ho privedú na veľmi vysoké manažérske pozície. V prípade Marcely Martonovej však verejnosť zatiaľ nemá dostatok informácií, aby si túto cestu mohla sama posúdiť.
Príbeh sa stal ešte citlivejším v súvislosti s jej manželom Mikulášom Martonom, ktorý pôsobí ako policajný vyšetrovateľ. Podľa zverejnených informácií sa zaoberal trestným oznámením súvisiacim s cestou predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka do Abú Zabí. Trestné oznámenie odmietol a Nadácia Zastavme korupciu následne upozornila na viacero okolností, ktoré podľa nej neboli dostatočne preverované, pričom otvorila aj otázku možnej zaujatosti vyšetrovateľa.
Tu je potrebné zostať pri faktoch. Z týchto informácií nemožno vyvodzovať, že medzi nomináciou Martonovej a postupom jej manžela existuje nejaká preukázaná súvislosť. Nemožno tvrdiť ani to, že jeho rozhodovanie bolo ovplyvnené jej funkciou alebo že jej nominácia bola výsledkom politickej dohody. Také tvrdenie by prekračovalo to, čo je z dostupných informácií možné doložiť. Otázka, či takáto rodinná okolnosť môže vyvolávať pochybnosti o nestrannosti, je však úplne iná vec a jej položenie ešte neznamená obvinenie kohokoľvek z protiprávneho konania.
Martonová na záujem médií reagovala tým, že podľa vlastných slov čelí obrovskej vlne hejtu. Spomínala urážky a dokonca obavy, že by po nej niekto mohol na ulici hádzať papriky alebo paradajky. Také správanie by bolo pochopiteľne neprijateľné. Človek môže kritizovať verejnú funkciu, rozhodnutie ministerstva alebo spôsob nominácie, no osobné útoky a vyhrážky s tým nemajú nič spoločné.
Rovnako však nemožno každú kritickú otázku označiť za hejt. Novinár, ktorý chce vedieť, aké vzdelanie a pracovné skúsenosti má človek na významnej verejnej pozícii, nevykonáva nenávistnú kampaň. Verejnosť, ktorá chce poznať dôvody nominácie, nikoho nešikanuje. Človek, ktorý sa pýta, kto kandidáta vybral a podľa akých kritérií, nerobí nič iné, než čo by sa pri podobnej funkcii dalo očakávať.
Zaujímavé pritom je, že otázka samotnej nominácie zostáva stále trochu v tieni. Ministerstvo sa za Martonovú postavilo a uviedlo, že spĺňa všetky predpoklady. Súhlas s jej nomináciou musel dať aj druhý akcionár, nemecká spoločnosť E.ON. Samotný rezort však neuviedol, kto s jej nomináciou prišiel a na základe akých konkrétnych skúseností bola vybraná. Hlas sa k veci tiež nevyjadril spôsobom, ktorý by túto otázku definitívne uzavrel.
Možno je za tým úplne jednoduché vysvetlenie. Možno má Marcela Martonová za sebou pracovnú a manažérsku kariéru, ktorá je oveľa zaujímavejšia, než naznačuje jej verejne dostupný profil. Možno má skúsenosti, ktoré ju na túto funkciu kvalifikujú, len ich zatiaľ nikto poriadne nepredstavil. V takom prípade by bolo zverejnenie životopisu najlepšou odpoveďou na všetky pochybnosti a zároveň najjednoduchším spôsobom, ako oddeliť oprávnenú kritiku od primitívneho internetového hejtu.
Verejnosť totiž nepotrebuje vedieť, či Marcela Martonová vie dobre upraviť obočie. Nepotrebuje ani posudzovať jej manželstvo či to, ako často spolu manželia žijú. Zaujímať by ju však malo, kto rozhoduje o obsadzovaní miest v spoločnostiach, ktoré majú významné postavenie na slovenskom trhu a v ktorých má štát majetkový vplyv.
Práve tu sa ukazuje rozdiel medzi osobným útokom a verejnou kontrolou. Ak niekto píše Martonovej urážky alebo jej želá niečo zlé, je to jednoducho úbohé. Ak novinár požaduje vysvetlenie jej kvalifikácie, je to jeho práca. Ak sa občan pýta, prečo bola do funkcie nominovaná práve ona, je to jeho právo. Tieto veci by sa nemali miešať dokopy.
Slovenská politika pritom podobné situácie pozná veľmi dobre. Často sa najprv objaví nominácia, potom príde otázka na kvalifikáciu, nasleduje stručné uistenie, že všetko spĺňa zákonné podmienky, a napokon sa diskusia začne točiť okolo toho, kto sa proti nominácii ozýva. Samotný dôvod nominácie pritom zostane niekde bokom. Verejnosť sa tak dozvie, že všetko je v súlade s pravidlami, ale už menej často sa dozvie, prečo bol vybraný práve konkrétny človek.
Pri Martonovej by pritom stačilo urobiť jednu veľmi obyčajnú vec. Ukázať jej profesijný životopis a vysvetliť, čo ministerstvo pri jej výbere považovalo za rozhodujúce. Pokiaľ sú jej skúsenosti presvedčivé, celá kauza môže veľmi rýchlo stratiť väčšinu svojho náboja.
Kým však ministerstvo vysvetlenie neposkytne, otázky zostanú. Nie preto, že by niekto chcel Martonovej ublížiť, ani preto, že by jej povolanie bolo dôvodom na posmech. Zostanú preto, že predsedníčka dozornej rady veľkej energetickej spoločnosti je verejne zaujímavá funkcia a pri jej obsadení je úplne prirodzené pýtať sa na kvalifikáciu človeka, ktorý ju dostal.
„Neskutočná vlna hejtu“ môže byť nepríjemná. Internet vie byť krutý a osobné útoky treba jednoznačne odmietnuť. Oveľa jednoduchšie by však bolo oddeliť hluk od podstaty celej veci.
Hluk sú paradajky a papriky.
Podstata je životopis, kvalifikácia a odpoveď na jednoduchú otázku: prečo práve Marcela Martonová?
Na túto otázku zatiaľ nemusí byť žiadna dramatická odpoveď. Možno je úplne obyčajná a úplne obhájiteľná.
V tom prípade by ju bolo dobré povedať nahlas. Ministerstvo však mlčí...