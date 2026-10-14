PAAS: Milióny eur, desaťtisíce pokút a ďalšie sľuby. Kedy sa Bratislavčania konečne dočkajú nových parkovacích miest?

Bratislavčania si už na parkovaciu politiku PAAS zvykli. Niektorí ju vítajú, pretože sa im po zavedení regulácie podarilo jednoduchšie zaparkovať pred vlastným domom. Iní každý večer krúžia po uliciach, hľadajú voľné miesto a pritom majú vo vrecku zaplatenú rezidentskú kartu. Jedni hovoria o poriadku, druhí o ďalšom poplatku, za ktorý nedostali prakticky nič. Rozumiem obom skupinám. Regulácia parkovania má v preplnenom meste svoje opodstatnenie, no nemôžeme sa tváriť, že samotným namaľovaním čiar na asfalt sme vyriešili nedostatok parkovacích miest.
Ak zostane po nadchádzajúcich komunálnych voľbách vedenie Bratislavy v rovnakom zložení ako v tomto volebnom období, primátor Matúš Vallo sľubuje ďalšie rozširovanie PAAS, približne päť nových regulovaných zón ročne až do roku 2030. Súčasťou plánov sú štyri parkovacie domy v lokalitách ZOO, Saratovská, Topoľčianska a Wolkrova s celkovou kapacitou 460 miest. K tomu majú pribudnúť dve záchytné parkoviská pri ZOO a na Zlatých pieskoch s ďalšími 843 miestami. Pekné čísla, konkrétne lokality, ďalšie štyri roky plánovania.
Pri čítaní týchto zámerov mi však chýba jedna podstatná vec. Deatilné a nie marketingové vyhodnotenie toho, čo sa za predchádzajúce roky skutočne podarilo.
Nie som odporcom PAAS. Nikdy som netvrdil, že v Bratislave má každý parkovať kdekoľvek a zadarmo. V mnohých uliciach bolo potrebné zaviesť pravidlá, pretože parkovanie sa postupne menilo na chaos. Autá stáli na chodníkoch, križovatkách, zeleni a miestni obyvatelia nemali kde zaparkovať. Regulácia niektoré z týchto problémov odstránila. Súčasne však vytvorila nový systém, ktorý vyberá od ľudí peniaze, zamestnáva pracovníkov, nakupuje technológie, kontroluje vodičov a udeľuje pokuty. Takýto systém už musí vedieť preukázať aj konkrétne výsledky.
Takmer 23 miliónov eur za jediný rok. To už nie je drobné parkovné.
Podľa zverejnených údajov dosiahli príjmy PAAS za rok 2025 približne 22,96 milióna eur. Náklady hlavného mesta na zavádzanie a prevádzku regulácie presiahli 9,4 milióna eur. V tom istom období bolo udelených 131 690 pokút. Keď si tieto čísla človek prečíta vedľa seba, prirodzene ho začne zaujímať, ako je celý systém organizovaný, koľko stojí jeho každodenná prevádzka a čo sa z vybraných peňazí vracia do ulíc.
Pri svojej profesionálnej práci sa dlhodobo venujem auditom systémov riadenia spoločností a hodnoteniu ich efektívnosti. V súkromnej firme by pri takýchto finančných tokoch nikoho neprekvapilo, keby vedenie požadovalo podrobné vyhodnotenie nákladov, personálneho zabezpečenia, externých dodávateľov a výsledkov jednotlivých činností. Prečo by to malo byť pri magistráte inak? Verejné peniaze si zaslúžia minimálne rovnakú kontrolu.
Zaujímalo by ma napríklad, koľko stojí správa parkovacích oprávnení, prevádzka informačných systémov, kontrola parkovania, zákaznícky servis alebo zabezpečenie jednotlivých služieb externými spoločnosťami. Koľko ľudí systém zamestnáva a ako sa menili personálne náklady počas jeho rozširovania? Existujú činnosti, ktoré sa vykonávajú duplicitne, alebo procesy, ktoré by bolo možné zjednodušiť? Odpovede by mal priniesť nezávislý ekonomický a prevádzkový audit PAAS. Nie audit na potvrdenie toho, že všetko funguje správne, ale skutočné preverenie hospodárnosti a možností zlepšenia.
Osobitnou kapitolou sú pokuty. Viac ako 131-tisíc sankcií ročne predstavuje približne 360 pokút denne. Samozrejme, pravidlá treba dodržiavať a ich porušovanie má mať následky. Zároveň však odmietam predstavu, že vysoký počet pokút je automaticky dôkazom dobre fungujúcej parkovacej politiky. Ak sa na jednej ulici opakovane pokutujú vodiči za rovnaké porušenie, stojí za to preveriť aj dopravné značenie, organizáciu parkovania či zrozumiteľnosť platobného systému.
Už dlhšie presadzujem myšlienku verejnej mapy pokút PAAS. Každý Bratislavčan by si mohol pozrieť, koľko pokút bolo uložených v konkrétnej ulici, za aké priestupky a ako sa ich počet vyvíjal. Bez mien vodičov, evidenčných čísel vozidiel a akýchkoľvek osobných údajov. Takéto informácie by umožnili odhaliť problematické miesta a zároveň by pomohli posúdiť, či kontrola parkovania skutočne vedie k lepšiemu dodržiavaniu pravidiel.
Parkovacie domy sľubujeme, parkovacie miesta stále hľadáme
V pripravovaných zámeroch sa objavujú štyri parkovacie domy s celkovou kapacitou 460 miest. Pri tomto čísle by som sa pristavil. Ak totiž postavíme parkovací dom na existujúcom parkovisku, nemôžeme všetky jeho miesta považovať za nové. Časť z nich iba nahradí pôvodnú kapacitu. Pre obyvateľov je pritom rozhodujúce, o koľko miest sa parkovanie v ich lokalite skutočne rozšíri.
Pri každom pripravovanom parkovacom dome by preto mal magistrát zverejniť jednoduché porovnanie. Koľko miest je na danom pozemku dnes, koľko ich bude po dokončení stavby a koľko bude stáť jedno čisté nové parkovacie miesto. K tomu predpokladané prevádzkové náklady, cena parkovania pre rezidentov a termín, odkedy bude možné parkovací dom využívať. Nepotrebujeme ďalšie vizualizácie bez jasného harmonogramu. Potrebujeme vedieť, kedy sa začne stavať a kedy sa tam zaparkuje prvé auto.
Viaceré lokality sa v mestských plánoch objavujú už dlhší čas. Saratovská, Topoľčianska či Wolkrova nie sú názvy, ktoré by sa v súvislosti s parkovacími domami spomenuli prvýkrát. Práve preto by bolo vhodné pred komunálnymi voľbami zverejniť stav projektovej prípravy, povoľovacích konaní a financovania. Pokiaľ má byť výstavba jedným z hlavných argumentov pre pokračovanie súčasnej parkovacej politiky, verejnosť by mala mať možnosť posúdiť aj reálnosť jednotlivých termínov.
Pri záchytných parkoviskách je situácia trochu iná. Plánovaných 843 miest pri ZOO a na Zlatých pieskoch môže byť užitočných pre ľudí, ktorí prichádzajú do Bratislavy autom a ďalej pokračujú verejnou dopravou. Ich využitie však bude závisieť od dostupnosti MHD, ceny parkovania a celkovej časovej výhodnosti prestupu. Parkovisko pri ZOO zároveň nevyrieši problém obyvateľa Ružinova, ktorý sa večer vracia domov a nemá kde zaparkovať. Záchytné parkovanie a rezidentské parkovanie sú dve rozdielne veci. Ich kapacity by sa mali aj takto prezentovať.
Návšteva rodičov, cesta k lekárovi či krátky nákup sa nemôžu stať parkovacou komplikáciou
Pri diskusiách o PAAS sa veľa hovorí o rezidentoch, menej o ľuďoch, ktorí do jednotlivých mestských častí prichádzajú na návštevu. Bratislava pritom žije aj z každodenného pohybu ľudí medzi štvrťami. Niekto ide navštíviť rodičov, iný potrebuje odviezť dieťa na tréning, ďalší smeruje do polikliniky alebo k drobnému živnostníkovi, ktorý má prevádzku v regulovanej zóne.
V Ružinove to vidíme veľmi dobre. Okolie polikliník, športovísk, obchodov či služieb má úplne iný charakter než čisto obytná ulica. Rovnaké pravidlá preto nemusia byť vhodné všade. Krátkodobé parkovanie by malo byť dostupné, zrozumiteľné a cenovo primerané. Osobitné podmienky si zaslúžia návštevy seniorov a ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc rodiny. Pri takýchto situáciách nemožno automaticky predpokladať, že každý má možnosť prísť električkou alebo autobusom.
Odpustenie prvej pokuty za určité obdobie môže pomôcť človeku, ktorý sa pomýli pri platbe alebo nepochopí pravidlá. Považujem to za rozumný krok, no samotné odpúšťanie sankcií nenahradí dobre nastavený systém. Magistrát by mal pravidelne preverovať návštevnícke hodiny, ceny krátkodobého státia a potrebu vyhradených miest pri zdravotníckych zariadeniach či prevádzkach služieb.
Parkovacie kapacity máme aj tam, kde dnes zostávajú večer prázdne
Pri hľadaní nových parkovacích miest sa nemusíme sústrediť iba na výstavbu. V Bratislave sú administratívne objekty, obchodné prevádzky a súkromné parkoviská, ktorých využitie sa počas dňa výrazne mení. Kým cez pracovný deň môžu byť plné, večer a v noci zostáva časť miest neobsadená. V susedných obytných uliciach pritom ľudia márne hľadajú miesto na zaparkovanie.
Práve tu vidím priestor na spoluprácu magistrátu, mestských častí a súkromných vlastníkov. Dohody o večernom a nočnom využívaní existujúcich parkovísk by mohli priniesť výsledky podstatne rýchlejšie než príprava nového parkovacieho domu. Samozrejme, museli by byť ekonomicky výhodné a organizačne zvládnuteľné. Nie všade je takéto riešenie možné, no v lokalitách s nedostatkom parkovania by stálo za preverenie.
Podobne by som postupoval pri menších stavebných úpravách. Zmena organizácie parkovania, lepšie využitie existujúcich spevnených plôch alebo úprava dopravného režimu môže v niektorých uliciach vytvoriť ďalšie miesta bez rozsiahlych investícií. Nie však za cenu rušenia chodníkov, ohrozovania chodcov či likvidácie zelene. Mestské časti by mali pripraviť konkrétne projekty s rozpočtom, počtom nových miest a termínom realizácie. Magistrát by následne mohol financovať tie, ktoré majú najlepší pomer medzi nákladmi a prínosom.
Fond mobility: ľudia by mali vidieť, čo sa za ich peniaze postavilo
Parkovacia politika má vytvárať aj finančné zdroje na dopravné opatrenia. To je legitímny cieľ. Obyvatelia však potrebujú mať jednoduchý prístup k informáciám o tom, ako sa tieto peniaze využívajú. Nie každý má čas prechádzať desiatky strán materiálov mestského zastupiteľstva a hľadať v nich jednotlivé investície.
Predstavujem si verejne dostupnú mapu projektov financovaných z fondu mobility. Obyvateľ si otvorí svoju mestskú časť a uvidí, aké projekty sa tam pripravujú, koľko majú stáť, v akom sú štádiu a kedy majú byť dokončené. Pri realizovaných investíciách by bol uvedený konečný rozpočet a skutočne dosiahnutý výsledok. Takýto prehľad by umožnil porovnávať jednotlivé roky a kontrolovať, či sa prijaté záväzky plnia.
Za potrebné považujem aj pravidelné vyhodnocovanie každej parkovacej zóny. Večerná obsadenosť miest, počet vydaných rezidentských oprávnení, zmeny v počte legálnych státí či dopady na susedné ulice sú údaje, ktoré by mali byť podkladom na ďalšie rozhodovanie. Ak regulácia v niektorej lokalite nefunguje podľa očakávaní, treba pravidlá upraviť. Rozširovanie PAAS by nemalo pokračovať iba preto, že je v pláne každý rok zaviesť ďalších päť zón.
Pred voľbami by sme mali poznať aj účet za uplynulé roky
Blížiace sa komunálne voľby sú vhodnou príležitosťou na otvorenú diskusiu o tom, ako bude parkovanie v Bratislave vyzerať v ďalšom volebnom období. Primátor Matúš Vallo predstavuje pokračovanie parkovacej politiky, ktorú jeho vedenie zavádzalo a rozširovalo už počas predchádzajúcich rokov. Pokiaľ bude po voľbách magistrát fungovať pod rovnakým vedením, pôjde o pokračovanie doterajšieho prístupu, nie o začiatok úplne nového projektu.
Bolo by preto korektné predložiť verejnosti ucelené vyhodnotenie doterajších výsledkov. Koľko nových parkovacích miest vzniklo, aké investície sa dokončili, koľko stáli a ktoré projekty zostali iba na papieri? Aké boli celkové náklady na prevádzku PAAS a ako sa vyvíjali v jednotlivých rokoch? Aké konkrétne zlepšenie zaznamenali obyvatelia po zavedení regulácie vo svojich uliciach?
Osobne by som presadzoval nezávislý audit PAAS, verejnú mapu pokút, transparentný prehľad investícií z fondu mobility a povinné vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých parkovacích zón. Súčasne by som podporoval spoluprácu so súkromnými vlastníkmi parkovísk, menšie lokálne investície do nových miest a úpravy návštevníckeho parkovania podľa charakteru jednotlivých lokalít.
Nechcem Bratislavu bez pravidiel. Chcem mesto, v ktorom pravidlá dávajú zmysel a obyvatelia vidia, čo sa za ich peniaze urobilo. Rozumiem, že nedostatok parkovacích miest sa nedá odstrániť zo dňa na deň a že nie každá ulica dokáže pojať ďalšie autá. Práve preto by sa malo o verejných investíciách rozhodovať dôsledne, s ohľadom na skutočné potreby ľudí a možnosti jednotlivých lokalít.
Keď človek po dlhom pracovnom dni príde domov, nechce počúvať o počte zavedených regulovaných zón ani o úspešnosti výberu parkovného. Chce zaparkovať v rozumnej vzdialenosti od svojho bytu. Pokiaľ to nie je možné, očakáva aspoň zrozumiteľné vysvetlenie, čo mesto robí pre zlepšenie situácie a kedy môže očakávať výsledok.
Po rokoch fungovania PAAS už nestačí hovoriť o tom, čo sa plánuje. Bratislavčania majú právo vedieť, čo sa skutočne podarilo.