Pelegriniho maska opäť padla! Včera sa opäť ukázalo, KOMU NAOZAJ SLÚŽI....veľké slová, málo prezidenta..

Peter Pellegrini včera v parlamente predniesol správu o stave republiky. Po jej vypočutí mi zostal veľmi jasný pocit: prezident sa nepostavil medzi koalíciu a opozíciu, ale jednoznačne sa priklonil na stranu vládnej moci. Celý prejav bol postavený na výzvach na zmierenie, spoluprácu a upokojenie politických sporov. Problém je v tom, komu tieto výzvy adresoval a od koho žiadal, aby ustúpil.
Pellegrini povedal, že „politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory“ považuje za jeden z najväčších problémov Slovenska. Takáto veta znie pekne, ale v politike nestačí hovoriť o rozdelení spoločnosti bez pomenovania toho, kto má za konkrétne rozhodnutia zodpovednosť. Konflikt medzi vládou a opozíciou nevzniká preto, že politici majú jednoducho rozdielne názory. Vzniká aj preto, že vláda prijíma rozhodnutia, ktoré opozícia kritizuje, a opozícia má presne od toho mandát, aby ich kontrolovala.
Pellegrini počas prejavu dokázal opozícii vyčítať dokonca aj to, že nestojí na strane vlády pri strategických projektoch, napríklad pri výstavbe nemocníc. To je podľa mňa zásadný moment celého prejavu. Prezident republiky nemá od opozície očakávať, že bude stáť na strane vlády. Opozícia má vládu kontrolovať, kritizovať a upozorňovať na jej chyby. Ak prezident opozícii vyčíta, že dostatočne nepodporuje vládne rozhodnutia, posúva tým hranicu svojej ústavnej úlohy. Z prezidenta, ktorý má stáť nad politickým súbojom, sa stáva niekto, kto od opozície očakáva spoluprácu s vládou.
Vláde Pellegrini venoval kritiku najmä v súvislosti s konsolidáciou a parlamentnou politikou. Politológ Tomáš Koziak pritom upozornil, že v prejave chýbali témy ako korupcia, podozrenia z netransparentného nakladania s verejnými zdrojmi a eurofondmi. Rovnako problematické je, čo v prejave zostalo na okraji. Politologička Darina Malová upozornila na slabú reflexiu právneho štátu, zásahov do inštitúcií a mechanizmov kontroly výkonnej moci. Aj za mňa sú to oblasti, v ktorých má byť prezident schopný pomenovať problém jasne a bez politických obalov. Pellegrini pritom veľmi dobre vie, odkiaľ prichádza. Bol predsedom vlády, zakladateľom a predsedom Hlasu. Hlas je dnes súčasťou vládnej koalície s dramaticky sa prepadajúcimi sa preferenciami, ktoré touto cestou do volieb predpokladám, že klesnú pod hranicu zvoliteľnosti. Jeho politická minulosť preto nie je detail, ktorý možno pri hodnotení jeho prezidentského prejavu jednoducho odložiť bokom. Ak má byť prezident nadstranícky, musí byť jeho odstup od vlastného politického prostredia viditeľný predovšetkým vtedy, keď toto prostredie vykonáva moc.
Včerajší prejav tento odstup podľa mňa neukázal.
Ukázal niečo iné. Opozícia bola napomínaná za konfliktnosť a nedostatok spolupráce. Koalícia dostala priestor na vysvetľovanie svojich krokov. Najcitlivejšie otázky spojené s fungovaním štátu zostali formulované všeobecne. Prezident pritom sám seba postavil do pozície toho, kto má politické tábory zmierovať. Aj reakcie po prejave tento rozdiel veľmi dobre ukázali. Koaliční politici Pellegriniho správu označovali za vyváženú a nadstranícku. Richard Raši ju označil za vecnú, vyváženú a nadstranícku. Opozícia naopak tvrdila, že prezident sa nedokázal vymaniť z tieňa Hlasu a namiesto nadstraníckosti obhajoval vládu.
Zdá sa mi, že toto najvýrečnejšia časť celého príbehu. Prezident prednesie prejav, po ktorom vládna koalícia hovorí o jeho nadstraníckosti a opozícia hovorí o obhajobe vlády. Samotný text prejavu pritom ukazuje, že Pellegriniho kritika smerom ku koalícii bola podstatne užšia než kritika, ktorú adresoval opozícii. Keby bol vyvážený tak určite politici Hlasu, alebo SNS mu niečo vyčítajú....ale nikto z koalície mu nič nevyčítal....takže toľko k tej vyváženosti...
Aj v zahraničnej politike zostal Pellegrini pri formuláciách, ktoré umožňujú vláde pohodlne sa v nich nájsť. Európsku úniu a NATO označil za „civilizačný, ekonomický a bezpečnostný priestor“, ktorý nemáme opustiť, zároveň hovoril o spolupráci „na všetky štyri svetové strany“. Ani tu však neprišlo k jasnému pomenovaniu sporov, ktoré slovenskú zahraničnú politiku v posledných rokoch rozdeľujú.
Myslím si, že nemôžeme hovoriť, že problémom Pellegriniho správy je jeho výzva na zmierenie. Problém je, že zmierenie postavil nad pomenovanie politickej zodpovednosti. Ak prezident hovorí všetkým, aby sa prestali hádať, ale zároveň opozícii vyčíta, že nepodporuje vládu, nevytvára tým rovnováhu. Vytvára tlak na opozíciu, aby bola ústretovejšia k tým, ktorí práve držia moc. Pellegrini včera nehovoril ako prezident, ktorý stojí medzi koalíciou a opozíciou. Hovoril ako prezident, ktorý od opozície žiada viac spolupráce s vládou, zatiaľ čo od vlády žiada predovšetkým lepšie vysvetľovanie jej politiky. A to je veľmi podstatný rozdiel.
Pellegrini má navyše jednu vlastnosť, ktorá ho sprevádza celou politickou kariérou. Vie veľmi dobre hovoriť tak, aby sa v jeho slovách našlo čo najširšie publikum. Používa frázy, frázy a zase frázy - o pokoji, spolupráci, slušnosti, budúcnosti a záujme ľudí, ktoré znejú prijateľne takmer každému. Je profesionálny rečník, ktorý si vždy dokázal nájsť správne slová, správny okamih a predovšetkým správnu politickú pozíciu. Počas svojej kariéry opakovane ukázal, že veľmi dobre vie, koho treba podporiť, ku komu sa pridať a kde sa práve nachádza priestor pre jeho ďalší politický postup. Aj včerajší prejav preto nevnímam ako náhodnú zbierku zmierlivých fráz. Je to spôsob politickej komunikácie, ktorý Pellegrini ovláda veľmi dobre – povedať dostatok príjemných slov pre široké publikum, no zároveň si nepokaziť vzťahy s tými, ktorí ho práve držia pri moci.
Mne z jeho prejavu nevychádza prezident stojaci nad politickými stranami. Vychádza mi z neho prezident, ktorý sa v opäť v rozhodujúcom momente postavil na stranu vládnej koalície - čo každý rozmýšľajúci človek aj vopred čakala dočkal sa... Nie otvoreným straníckym heslom, ale tým, komu adresoval výčitky, koho vyzýval k spolupráci a pri kom bol ochotný zostať pri všeobecných formuláciách.
Pellegriniho správa o stave republiky tak nakoniec povedala možno viac o jeho vlastnom politickom postavení než o stave samotného Slovenska. Mne sa nepáčila a pre mňa bola zbytočná, asi tak ako pre väčšinu občanov Slovenska...