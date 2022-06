Politika súdržnosti...zamyslenie nad tým, čo sa to tu vlastne deje...

Nachádzame sa v prevratnom historickom období vývoja Slovenska ale aj celého nášho kontinentu. V minulých rokoch sa Slovensko ale aj Európa musela vysporiadať s niekoľkými krízami – hospodárskou, finančnou a politickou. Teraz pre zmenu Ukrajinskou.

Napriek tomu si myslím, že budúci historici budú hovoriť, že tieto krízy poslúžili ako katalyzátor a prinútili Európu a Európanov, ale aj Slovenky a Slovákov - aby si položili kľúčové otázky:

Aká má byť Európa budúcnosti? Čo má robiť? A ako? A čo Slovensko v tomto období? Ako má napredovať Slovensko? Ako sa pasuje s týmito krízami? čo sa v tomto krízovom období na Slovensku vlastne stalo?

A čo nám chýba na Slovensku najviac?

Odpoviem: Chýba nám súdržnosť.

Politiku súdržnosti vidím ako cement, ktorý spája naše spoločné hodnoty a ciele, ako skalu, na ktorej stojí to, čo sme vybudovali a čo by nám pokiaľ by to fungovalo mohla závidieť celá Európa.

Všimnite si, štáty, ktoré sú v krízovom období súdržné majú vždy najlepšie výsledky.

Politika súdržnosti zohráva zásadnú úlohu pri posilňovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti krajiny.

Politika súdržnosti môže byť dlhodobo úspešná, len ak budeme zároveň poskytovať správne rámcové makroekonomické podmienky. A tie v tejto chvíli z mnohých objektívnych príčin zlyhávajú.

V budúcnosti by sa teda mal klásť dôraz na štrukturálne reformy a tie keďže si vyžadujú celospoločenskú podporu, by mali byť prednášané celoslovenskými autoritami a nie politikmi so skoro 0 dôveryhodnosťou.

Za vrcholové číslo a "dýku" do chrbta považujem, keď aj za pomoci hnutia, ktoré sa ešte donedávna pýšilo svojim antikorupčným prívlastkom sa včera zahlasovalo za zákon, ktorý legalizuje postup pri výstavbe nájomného bývania, ktorý bol predtým iným štátnym úradom vyhodnotený ako nezákonný, dokonca niektoré prípady už začala vyšetrovať polícia (poslankyňa OĽANO - Kavecká). Voliči OLANO, ktorých dňom po dni ubúda to právom musia považovať za zradu.

Ale vráťme sa k súdržnosti na Slovensku. Denno denne sa čelíme na Slovensku novým a novým útokom jednotlivých politikov. Ich tábory - si myslím - vo väčšine prípadov to už nevládzu ani len sledovať. Vzniká apatia. Apatia medzi občanmi.

Naším cieľom a zámerom by malo byť vytvoriť politiku súdržnosti, ktorá sa stará o všetkých, je jednoduchá, rýchla, nákladovo účinná, pružnejšia a schopná podporovať viac reforiem v našej krajine.

Naši politici vo svojich úvahách by v nasledujúcom období mali pamätať na jednu dôležitú vec, ktorou by mala byť ich povinnosť voči všetkým občanom Slovenska a to byť čo najbližšie k ich potrebám. Politici by si mali uvedomiť, že slúžia ľudu a ich moc pochádza od ľudu a nie opačne.

Politika súdržnosti je Slovensko v najlepšom stave, Slovensko, ktoré sa stará a Slovensko, ktoré buduje lepšiu budúcnosť pre svoje deti.

Kvalita inštitúcií, a predovšetkým verejných inštitúcií, je očividne najdôležitejšia prísada v recepte na inováciu a rozvoj a trvalý rozvoj Slovenska. Slovensko má veľa úradníkov na počet obyvateľov a je potrebné vzhľadom na demografický vývoj otvorene diskutovať o strope v počte štátnych zamestnancov a úradov.

Budúca politika súdržnosti však bude musieť rozlúštiť paradox verejného sektora. Tento paradox spôsobujú dva radikálne odlišné trendy.

Na jednej strane je verejný sektor už takmer desať rokov pod tlakom úsporných opatrení, čo zmenšuje jeho schopnosť konať. Na druhej strane je verejný sektor hrozbou pre odvetvia poznačené spoločenskými výzvami, ktoré veľkým dielom prispievajú k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Medzi ne patrí energetika, zdravotníctvo, vzdelávanie, doprava, potravinová bezpečnosť a dôstojná starostlivosť o starších ľudí. Vo všetkých týchto oblastiach máme kopec problémov, ktoré nikto systémovo nerieši.

Ak má politika súdržnosti na Slovensku v budúcnosti zabezpečovať hmatateľnejšie výsledky, musí spolupracovať s inteligentným verejným sektorom, ktorý nemôže byť ochabnutý. Verejné správy a ich agentúry musia preto upustiť od despotického štýlu riadenia, ktorý uplatňovali v minulosti a učiť sa sa štýlu riadenia a starostlivosti o občanov od najúspešnejších agentúr napríklad aj z iných štátov, ako sú SPRI v Baskicku, Aster v regióne Emilia Romagna a JIC na Južnej Morave.

Tieto agentúry sú znalcami na pestovanie regionálnych inovačných ekosystémov, v ktorých sa zainteresované strany z verejnej, súkromnej sféry a z tretieho sektora učia spolupracovať vo vzájomný prospech. A napokon, regulačné zjednodušenie musí zostať na vrchole priorít. V súčasnosti verejný sektor prijíma zmiešané signály v závislosti od politickej strany, ktorá ich vysiela.

V zásade však rétorika politiky súdržnosti by úradníkov štátnej správy mala nabádať, aby boli obratnejší, tvorivejší a experimentálnejší s cieľom pomáhať občanom - svojim "klientom", a mali by sa najmä vzdať "kultúry auditu, ktorý netoleruje zlyhanie".

Zároveň by si politici naprieč politickým spektrom mali uvedomiť, že rozmanitosť je konkurenčná výhoda, ktorá vychádza zo spolupráce na rozvoji nových riešení spoločných výziev, zabezpečovaní pracovných miest, čistej energie, mobility alebo zdravotnej starostlivosti pre občanov, a na pretavovaní týchto možností do hospodárskeho rozvoja prostredníctvom zabezpečovania inovačných riešení.

Politici by mali opätovne potvrdiť svoje priority pre sociálne začlenenie vo všetkých svojich rámcoch regionálnej politiky. Konkrétne by mala presadzovať povinnosť, aby stratégie mestského rozvoja musela zahŕňať plán na boj proti sociálnemu vylúčeniu vrátane kvantifikovateľných cieľov a aby sa na túto prioritu poskytovalo väčšie finančné krytie. Odteraz by sa stratégie v našich mestách mali zameriavať na mestský rozvoj, ktorý je udržateľný, integrovaný a inkluzívny. Nikto v spoločnosti by nemal zostať pozadu.

Súdržnosť môžeme dosiahnuť len prostredníctvom začlenenia a rásť môžeme len vtedy, ak budeme súdržnejší.

Milí politici,

prosím predtým ako znova predvediete ďalšiu zo série pre laika nepochopiteľných hádok sa zamyslite nad dopadom tohto správania sa na Slovensko a na jej obyvateľov.

Slovensko potrebuje SÚDRŽNOSŤ. Nie denné hádky.