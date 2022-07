Prečo si stále myslíte, že Smer a Hlas sa musia automaticky spájať...Peter Pelegrini si na rozdiel od iných môže vyberať...

Voľby by v júni vyhral Pellegriniho Hlas s 20,5 percentami hlasov. Druhý by skončil Smer, ktorý by volilo 14,4 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre televíziu Markízu uskutočnila agentúra Focus. Zber dát sa konal od 20. do 27. júna na vzorke 1005 respondentov.

Tretie miesto by obsadila SaS s 9,6 percentami hlasov. Oproti minulému mesiacu však strana stratila 1,5 percenta.

Progresívne Slovensko by volilo 9,1 percenta voličov a piata by skončila Kollárova Sme rodina, ktorá si polepšila až o dve percentá a získala by tak 7,6 percenta hlasov.

Peter Pelegrini ak sa nič nezmení si bude môcť vyberať

Myslím, že je na čase si otvorene povedať, že pokiaľ sa niečo dramaticky nezmení tak karty po najbližších voľbách, či už budú v riadnom termíne alebo predčasnom bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozdávať Peter Pelegrini.

Ktokoľvek v súčasnosti tvrdí niečo iné je za súčasného stavu politický utopista.

Dôvodov je viacero.

Ten hlavný a kľúčový je, že po skúsenosti z tejto koalície "chaosu", pravdepodobne minimálne jedna vládna strana definitívne vypadne z parlamentu ( "Bez ľudí"zo svojou predsedníčkou s nalepeným heslom na notebooku), jedna strana absolútne stratila vďaka svojmu konfliktnému predsedovi potenciál a jedine, čo by ho mohlo "zachrániť" pred pádom do opozície by bolo zopakovanie výnimočného výsledku z posledných volieb (ale povedzme si úprimne, kto to v tejto chvíli predpokladá) a ostatné dve strany SAS a SME Rodina - pokiaľ sa dostanú do parlamentu budú mať pravdepodobne len jednu možnosť výberu pokiaľ sa nič oproti dnešnej situácie nezmení a budú chcieť budovať novú stabilnú koalíciu - a to stranu Petra Pelegriniho.

Tieto hádky, nedoťahovanie vecí do konca, marketingové populistické triky na dennom poriadku si asi nikto z nich už nebude chcieť zopakovať. A neustále ukazovať, že akýkoľvek úspech tejto koalície často spočíva v prechádzaní od neúspechu k neúspechu bez straty nadšenia - minimálne jedného člena už nadobro unavilo.

Každý z koalície je za slobodu prejavu. Neprejde deň, aby sa nevyzdvihovala, ale niektorí ľudia si ju predstavujú tak, že môžu slobodne hovoriť, čo sa im páči, ale ak im niekto iný na to niečo odpovie, je to nehoráznosť. Každý nech si nastaví zrkadlo, či sa tam náhodou nenájde...

Ale vráťme sa k prvým reakcie premiér Hegera na list od SAS. Znova reakcia z pozície sily. Úprimne, niekedy sa tej SAS čudujem, čo sú v záujme Slovenska ešte zo seba obetovať, aby napĺňali svoj program.

Nie som celkom istý, že ich volič im toto neustále ponižovanie od OLANO dlhodobo bude "žrať". Stačilo by, keby prišla nová reálna liberálna strana a myslím, že volič SAS by rýchlo zmenil svojho "vyvoleného". A tým nemyslím Progresívne Slovensko.

Namiesto záveru

Peter Pelegrini robí z pohľadu lavicového voliča dlhodobo udržateľnú politiku, či sa to niekomu páči alebo nie a svojimi krokmi aj pred týmito komunálnymi voľbami dáva jasne najavo, že on nie je SMER a že sa za žiadnych okolnosti nedá automaticky v manévrovať do koalície so Smerom.

Vie, že u pravicových voličov tým nezíska nič, ale veď to ani nie je ani jeho cieľová skupina. U ostatného publika boduje a buduje. Buduje svoje preferencie, ktoré posilňuje externou komunikáciou zameranou na zdôrazňovaní rozdielov jeho strany od strany SMER. A ľavicový volič to akceptuje.

Je pravdepodobne, že pred voľbami vznikne ešte minimálne jedna významná celoslovenská strana s potenciálom dostať sa do parlamentu tak ako každé volebné obdobie, ktorá môže následne vstúpiť do finálnej podoby budúcej koalície. Uvidíme, ktorá to bude.

Podľa môjho názoru, je aj vysoko pravdepodobný návrat Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša do vysokej politiky, ich aktivácia a ofenzíva vo všetkých médiách v posledných mesiacoch je obrovská a mainstreamové média im poskytujú nezvyčajný obrovský mediálny "pozitívny" priestor.

Môj tip je že sa vrátia cez KDH, ako noví podpredsedovia tejto strany.

Musíme sa pozrieť pravde do očí a nezabúdať na známy výrok Winstona Churchilla, ktorý s humorom jemu vlastným raz poznamenal:

Najlepším argumentom proti demokracii je päťminútový rozhovor s priemerným voličom.

Za seba by som si dovolil už len poznamenať:

Ak sa teraz znova začnete hádať o minulosti, po čase zistíte, že ste stratili budúcnosť...