Rok 2100, hodina dejepisu: Čo sa budú slovenské deti učiť o Robertovi Ficovi?

Keď sa dnes povie Husák alebo Biľak, väčšina ľudí už nepotrebuje vysvetľovať, o koho išlo. Ich mená sa za desaťročia zmenili na skratku určitého obdobia. Zaujímavé pritom je, že títo ľudia kedysi nechodili po uliciach ako postavy z učebnice dejepisu. Boli to politici svojej doby, mali funkcie, moc, podporovateľov a ľudí, ktorí ich rozhodnutia považovali za správne. Iní sa s nimi nestotožňovali, ďalší sa radšej starali o vlastný život. Každý z nich však žil v prítomnosti, nie v budúcnosti, ktorú dnes poznáme.
Čas z politiky postupne odstráni všetko, čo sa kedysi zdalo podstatné. Zmiznú televízne hádky, volebné slogany, stranícke mítingy aj mená ľudí, ktorí boli v danom roku slávni. Zostanú rozhodnutia a ich následky. Tak sa raz bude pozerať aj na dnešných politikov.
Robert Fico je dnes štvrtýkrát premiérom Slovenska. Jeho politická kariéra už dávno presiahla jedno volebné obdobie a jeho rozhodnutia preto nemožno vnímať iba ako momentálnu reakciu na náladu voličov. Keď 17. septembra povedal, že nechce, aby bolo Slovensko súčasťou ozbrojeného konfliktu medzi NATO a Ruskom „kvôli nejakému článku 5“, zaznelo to z úst predsedu vlády členskej krajiny NATO. Takú vetu nepočuje iba slovenský volič. Počúvajú ju aj spojenci.
Strach z vojny pritom nie je nič, za čo by sa mal človek hanbiť. Nikto nechce posielať svoje deti do vojny, nikto nechce vidieť rakety nad vlastným mestom a nikto rozumný si neželá, aby sa ozbrojený konflikt priblížil k Slovensku. Čo však keď sa z tohto prirodzeného strachu stane celá bezpečnostná politika štátu?
Členstvo v NATO prináša ochranu, ale aj záväzky. Slovensko nemôže očakávať pomoc spojencov v prípade ohrozenia a súčasne sa tváriť, že spoločná obrana sa ho týka iba vtedy, keď je to príjemné. O tom, koľko máme dávať na obranu, akú techniku potrebujeme alebo akým spôsobom má aliancia reagovať na Rusko, sa môžeme a máme hádať. Samotný princíp vzájomnej obrany však nevznikol včera a nie je výsledkom jednej tlačovej konferencie.
Slovensko má veľmi obmedzený priestor na veľmocenské hry i keď sa naši politici hrajú často na "majstrov sveta". Máme približne päť a pol milióna obyvateľov. Naša ekonomika, bezpečnosť aj každodenné fungovanie sú úzko previazané s Európou a susednými štátmi. Nemôžeme si vybrať geografickú polohu podľa toho, ktorá nám práve vyhovuje. Nemôžeme sa večer odhlásiť z Európy a ráno sa znovu prihlásiť podľa toho, čo práve povedal niektorý premiér. Keď sa pozerám na dnešnú politiku, vracia sa mi občas obraz Titanicu. Nie ako predpoveď katastrofy, ale ako pripomienka ľudskej vlastnosti, ktorú poznáme dodnes. Kým je paluba pokojná, človek má tendenciu veriť, že pokoj vydrží. Hudba hrá, ľudia sa rozprávajú a život pokračuje. Problém sa začne v okamihu, keď niekto vidí nebezpečenstvo, ale ostatní ho nechcú riešiť, lebo im kazí večer.
Dúfam, že Slovensko žiadny taký ľadovec nestretne. Dúfam, že dnešné obavy budú o pár rokov vyzerať zbytočne a že naše deti budú riešiť úplne iné problémy. Rozumná krajina však nemôže svoju bezpečnosť postaviť na nádeji, že nepríjemná vec jednoducho nepríde.
Robert Fico si ďalšiu svoju kapitolu slovenských dejín píše dnes. V roku 2100 budú deti na hodinách dejepisu Slovenska sedieť nad učebnicou či čtať na tablete o období, keď bol Fico premiérom. Nebudú poznať atmosféru dnešných dní, nebudú počuť tón jeho hlasu ani vidieť televízne debaty, v ktorých sa dnes politici prekrikujú. V učebnici zostanú dátumy, rozhodnutia, mená a udalosti, ktoré po tejto dobe zostali. Jeden neposední Danko, jedno z tých detí sa spýta učiteľa, prečo slovenský premiér v roku 2026 hovoril o článku 5 NATO ako o „nejakom článku 5“ a čo tým vtedy vlastne sledoval. Odpoveď už nebude v jeho rukách. Nebude mať tlačovú konferenciu, na ktorej by svoju vetu vysvetlil po svojom, ani politický priestor, v ktorom by ju prekryl ďalšími vyjadreniami. Zostane po ňom len to, čo ako premiér urobil a povedal.
Skúste si na konci predstaviť, že píše sa rok 2100. Učiteľ dejepisu otvorí učebnicu, deti si nalistujú kapitolu o Slovensku na začiatku 21. storočia a pri mene Robert Fico sa začne hodina. Ako by podľa vás vyzeralo jeho vysvedčenie z kapitoly slovenských dejín? Dajte mu ho vy sami do komentára.