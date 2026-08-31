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31. aug 2026 o 10:17
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SNP nie je Ficov stranícky míting. Už by to mohol pochopiť...

Na oslavách SNP mal znieť príbeh ľudí, ktorí bojovali za slobodu. Robert Fico však opäť otvoril tému Ruska, opozície a dnešnej politiky. Na hrdinov povstania zostalo menej miesta.

Martin Greguš
Martin Greguš Bloger
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Sú dni, keď by mal politik jednoducho mlčať. SNP je jedným z nich.

Človek by čakal, že na výročie povstania budeme počúvať o ľuďoch, ktorí išli bojovať s vedomím, že sa možno nikdy nevrátia domov. O mužoch a ženách, ktorí riskovali život, pretože odmietli prijať, že o ich slobode bude rozhodovať niekto iný.

Namiesto toho sme opäť dostali Roberta Fica.

Dostali sme politický prejav, v ktorom nechýbala opozícia, médiá, Európska únia ani Rusko. Chýbalo však niečo podstatnejšie. Úcta k tomu, prečo sme sa vlastne v Banskej Bystrici stretli. Fico nám totiž na oslavách SNP vysvetľoval, že Rusku treba prejavovať rešpekt a že ho nemožno vytláčať z Európy. Človek si pri tom musí položiť otázku, či si premiér uvedomuje, kde stojí. Na oslavách povstania. Povstania ľudí, ktorí sa rozhodli, že okupácia, diktát a nesloboda nie sú niečo, čomu sa treba prispôsobiť len preto, že protivník je silnejší. Práve preto mi táto rétorika prekáža.

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Nie preto, že by Rusko nebolo veľká krajina. Nie preto, že by sme s ním nemali v budúcnosti komunikovať. Diplomacia má svoje miesto. Problém nastáva vtedy, keď na výročie SNP počúvame viac o potrebe rešpektovať Rusko než o potrebe chrániť slobodu.

To je veľmi zvláštne posolstvo.

Pred 82 rokmi sa ľudia postavili proti režimu, ktorý násilím potláčal slobodu. Dnes máme premiéra, ktorý na ich počesť vystúpi a veľkú časť svojho prejavu venuje súčasnému politickému zápasu. Opozícia, médiá, Brusel, Rusko... Skoro by som zabudol, že tam boli aj tí, ktorým je celé toto divadlo venované. Golian. Viest. Ursíny. Lettrich. Množstvo ďalších mien, ktoré by v deň SNP mali zaznieť úplne prirodzene.

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Môj starý otec v SNP bojoval. Pre mňa preto nie je toto výročie iba dátum v kalendári a povinná návšteva pietneho miesta. Keď si predstavím, čo tí ľudia vtedy riskovali, mám problém pochopiť, ako môže byť oslava ich odvahy využívaná na politické odkazy dnešku. Som presvedčený, že keby dnes počul takýto prejav, určite by nesúhlasil s tým, že sa z histórie zámerne vynechávajú významné osobnosti a prispôsobuje sa dnešnému politickému zápasu.

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SNP nepatrí Ficovi. Nepatrí opozícii. Nepatrí ani žiadnej politickej strane. Patrí ľuďom, ktorí vtedy bojovali. Niektorí z nich zomreli v horách. Iní skončili vo väzeniach a koncentračných táboroch. Mnohí sa už nikdy nevrátili domov. Títo ľudia si nevyberali slobodu podľa toho, čo bolo politicky výhodné. Preto by sme im aspoň raz do roka mohli preukázať trochu úcty.

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Bez straníckych vlajok. Bez politických útokov. Bez rozdávania odkazov opozícii. Bez toho, aby sa z pietnej udalosti stával ďalší politický míting. SNP nie je kulisa. Nie je to pódium na riešenie dnešných politických sporov. Nie je to príležitosť vysvetľovať národu, kto je vlastenec a kto nie. Je to spomienka na ľudí, ktorí sa rozhodli riskovať všetko, pretože nechceli žiť v neslobode.

Možno by bolo dobré, keby sme si to pred budúcoročnými oslavami všetci zopakovali. Aj premiér.

Martin Greguš

Martin Greguš
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  • Počet článkov:  81
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Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii a www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva. Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

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