Sulík už viac nebude počúvať konzílium odborníkov!

Myšlienky Richarda Sulíka, ktoré určite "upokojili" spoločnosť...

Sulík v nedeľnej diskusii tvrdil, že konzílium odborníkov už nebude počúvať. Tvrdil, že ide o sedem ľudí, ktorí rozhodujú o celej krajine, no sú veľmi „úzkoprofiloví“, keďže ide len o epidemiológov a infektológov. Konzílium by sa preto podľa neho malo rozšíriť o ľudí z iných oblastí, ako napríklad školstvo či biznis (ešte, že nie je ministrom obrany a Slovensko vo vojnovom stave - ktovie, koho by nominoval vtedy do generálneho štábu).

Podľa neho je logické, že je pre odborníkov „jednoduché“ zavrieť krajinu, keď sa nemusia pozerať napríklad na ekonomiku. Koronavírus podľa jeho slov pomaly ustupuje a pandemická situácia sa zlepšuje.

Kladiem si otázku, ako sa môže cítiť v tejto chvíli týchto 7 odborníkov, ktorí konajú podľa svojho najlepšieho svedomia, aby zachránili zdravotníctvo a Slovensko pred kolapsom. Kladiem si otázku, ako je možné že vicepremiér tejto krajiny v priamom prenose takto "surovo" napadne štátnych úradníkov, ktorí si robia len svoju prácu. Alebo si ju robia zle? Ak si ju robia zle, tak ma vláda všetku páky na to, aby ich vymenili.

Sulík sa týmto zaradil k Matovičovim niekoľkým avantúram so štátnymi úradníkmi, napr. pri vakcíne Sputnik a jeho tlačovke k nej. Na tlačovej konferencii vtedy najviac hovoril o riaditeľke ŠÚKL-u Zuzane Baťovej. Tá podľa neho spôsobila, že Rusko požadovalo vrátenie vakcín, a on sa vážne obával, že o Sputnik prídeme. Novinári vtedy počas tlačovej besedy narátali, že jej meno vyslovil 79-krát. A povedal, že „robí hanbu vede“.

V nedeľnej diskusii minister hospodárstva ešte pridal:

„Ja som zásadne proti povinnému očkovaniu proti covidu,“

Zopakoval, že osobne je proti povinnému očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, hoci minister školstva Branislav Gröhling (SaS) podporuje povinné očkovanie pre niektoré skupiny. Zopakoval, že v SaS na túto otázku jednotný postoj nemajú.

Sulík znova proti prúdu...

Cely čas nám všetci "zodpovední" politici argumentujú, počúvajte odborníkov a vedcov … Sulík dnes jasne dal najavo, čo si o tom myslí...

Tieto výroky mi pripomenuli situáciu z Dubaja a propagáciu Slovenska na EXPO 2020. A síce v oblasti využitia vodíka...

Verejnosť je aj v tejto oblasti rozdelená na dva tábory - jedna vidí budúcnosť v elektromobilite a druhá vo vodíkových palivových článkoch. Iné to nie je ani medzi odborníkmi. Treba si uvedomiť, že v oboch prípadoch ide o elektromobil. Jeden uchováva energiu v batérii a druhý v palive, teda vo vodíku, z ktorého sa procesom opačnej elektrolýzy stane vodná para a elektrina.

Proti využívaniu vodíka je však cena palivového článku a najmä spôsob, akým získavame vodík (z uhľovodíkov, akým je napríklad zemný plyn - nejedná sa teda vo finále o "zelené riešenie" a je v protiklade so svetovými cieľmi v oblasti trvalej udržateľnosti a cieľmi zameranými na obmedzenie používania uhľovodíkov v súvislosti s klimatickou krízou).

V rozhovore pre portál ReCharge uviedol Michael Liebreich, analytik a zakladateľ spoločnosti BloombergNEF ako príklad, kde použitie vodíka považuje za úplne nevhodné - automobilovú dopravu alebo vykurovanie domácností, kde naopak najlepšou cestou majú byť elektrické tepelné čerpadlá a batériové elektromobily.

Známy analytik otvorene uvádza, že neefektívne využívanie vodíka presadzujú veľké ropné spoločnosti prostredníctvom lobingu v objeme desiatok miliónov eur ročne. Na tému upozornil portál InsideEVs .

Vo vodíku zmysel nevidí napr. nemecký Daimler, ktorý ho po dekádach vývoja zamietol a zatracuje ho aj Volkswagen.

„Vodíkový automobil sa neosvedčil ako riešenie pre klímu. Sporné debaty sú stratou času. Počúvajte, prosím, vedu!“

uviedol na sociálnej sieti Twitter šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess.

Elon Musk - majiteľ výrobcu elektromobilov Tesla povedal, že v prípade vodíka ide o neuveriteľne hlúpu formu ukladania energie. Naopak, Európska asociácia výrobcov automobilov očakáva na európskych cestách desiatky tisíc nákladných vozidiel s vodíkovými palivovými článkami (pri nákladných automobiloch a autobusoch má táto technológia pravdepodobne budúcnosť napriek tomu).

Ani významné rozdiely v názoroch týchto dvoch táborov nezabránili Sulíkovi a jeho ministerstvu propagovať Slovensko na EXPO 2020 pomocou osobného automobilu na vodíkový pohon. Počas predstavenia vodíkového auta minister hospodárstva SR Richard Sulík uviedol:

Na Expo Dubaj máme ambíciu predstaviť sa globálnemu publiku ako krajina prirodzeného talentu a inovatívnych riešení, či už v oblasti mobility, alebo udržateľnosti. S tým súvisia vodíkové technológie.

Takže Daimler, Volswagen ako aj iné veľké automobilky po dlhých vývojových úlohách a skúmaniach v rámci ich vývojových programoch odmietli koncept osobného vodíkového auta, ale Slovensko vďaka Sulíkovi na EXPO objavilo "Ameriku" a segment, ktorým ukazujeme "ambíciu predstaviť sa globálnemu publiku" v oblasti osobných automobilov a vodíkovej technológie...

Čo si má o tomto počine myslieť laik, alebo zamestnanec slovenskej automobilky, alebo možno aj priamo v centrálach automobiliek, ktoré aj na Slovensku majú svoje výroby?

Asi premýšľajú nad svojimi konceptami výroby zameranými na elektromobilitu (ktorá je v súčasnosti protikladný koncept voči vodíku) a zároveň nad ministrom hospodárstva krajiny, ktorá síce patrí medzi jednu z najväčších výrobcov automobilov, ale jej čelný predstaviteľ vlády propaguje úplne iný koncept "zelenej mobility", ako oni strategický vyvíjajú, propagujú, vyrábajú a pretláčajú v rámci svojich výrobných programoch...z tohto pohľadu to pravdepodobne nie je pre Richarda Sulíka a naše ministerstvo hospodárstva podstatné, veď oni na Slovensku zamestnávajú na priamo, či pridružene "len" takmer 300 tisíc ľudí a vytvárajú "len" 13% HDP...tak prečo by im Slovensko nemalo ukázať, na najvýznamnejšej výstave na svete, že Slovensko má dostatok "prirodzeného talentu a inovatívných riešení" (ako napr. ďalej podporovať aj využitie uhľovodíkov), ktoré idú úplne proti ich výrobným a vývojovým konceptom...