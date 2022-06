Ako vzrástli náklady na mzdy na bratislavskom magistráte? Aký je priemerný plat v roku 2022?Ako narástol dlh Bratislavy za Valla?

Výdavky na mzdy magistrátu hlavného mesta 2020-2022

V roku 2020 mal magistrát výdavky na mzdy vo výške cca 14 724 330 EUR. V pôvodnom schválenom rozpočte na rok 2021 počítal magistrát s výdavkami na mzdy vo výške 15 859 833 EUR.

Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2021

Nakoniec ho 30.9. 2021 upravoval na 17 656 892 EUR.

Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2022

V roku 2022 magistrát rozpočtuje výdavky na mzdy na úrovni 19 866 983 EUR. Index 2022/2021 (upravovaný rozpočet) mzdy magistrátu 112,5 - zvýšenie o 12,5%.

Aké sú náklady na ľudské zdroje (položka 7.1.1. rozpočtu) a aká je priemerná mzda na magistráte?

V prvku Ľudské zdroje rozpočtu (na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov) rozpočtovali pôvodne bežné výdavky na rok 2021 sumu 23 500 399 Eur

Priemerná mzda bola kalkulovaná v sume 1 560 Eur na prepočítaný stav 799 zamestnancov k 1.1.2021.

Nakoniec ju upravovali na 26 340 755 EUR!!!

Na rok 2022 v tejto položke rozpočtuje magistrát sumu 27 923 720 Eur .

Priemerná mzda je v sume 1 668 Eur na prepočítaný stav 985 zamestnancov k 1.1.2022.

To je oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2021 navýšenie skoro o 15,8% oproti upravovanému rozpočtu na rok 2021 (skutočnosti 2021) o 6%.

Aká bude skutočnosť na konci roku 2022? Znova 10% hore dole?

Vývoj zamestnanosti na magistráte hlavného mesta

Za primátora Valla sa počet zamestnancov na magistráte zvýšil z pôvodných 515 z roku 2018 na niečo cez 980..cez + 400 zamestnancov (ak sa mýlim prosím opravte ma)...Výdavky na mzdy idú ruka v ruke s týmto zvyšovaním.

Počet zamestnancov magistrátu

Vallove úradovanie v Bratislave sú plné manažérskych zlyhaní - parkoviská, električka, desiatky porušenia pravidiel...Napriek tomu nenájdete pomaly jeden kritický článok v médiách, ktorý by písal o ňom kriticky.

Jeho marketing je skvelý. Koľkokrát sme už tu mali takých politikov, ktorých média nekriticky pretláčali. A vždy to bola nakoniec pohroma pre ľudí...Viem nie je to populárne kritizovať Valla a jeho dreamteam.

Ale Vallo so svojim dreamteamom zvýšil dlh mesta podľa schváleného rozpočtu na rok 2022 zo 142 312 000 Eur v roku 2018 na predpokladaných 178 659 000 EUR v tomto roku.

V roku 2023 plánuje dlh vo výške 187 762 000 EUR.

A to dostal zvláštnu vládnu dotáciu za Pelegriního vlády 10 000 000 EUR s ktorou nepočítal (inak by chýbalo ďalších 10 000 000 EUR).

Keď sa pozerám na vývoj v Bratislave v oblasti dlhu ale aj napr. v personálnej politike (nárast o viac ako 400 zamestnancov) by ma skutočne zaujímalo koľkých ľudí na plný úväzok riadil za svoju predchádzajúcu kariéru ( pred postom primátora) a napr. koľkých za svoju kariéru prepustil (vyhodil)?

Je to štandardná otázka na personálnych pohovoroch na vysoké manažérske pozície a ukazuje aj na tie zložitejšie aspekty manažérskej práce.

Myslím, že po jeho odpovediach na tieto dve otázky, by bolo povedané všetko...

Na miesto záveru...

Trošku netradične sa chcem poďakovať za viac ako 80 emailov po mojom poslednom blogu, ktoré ste mi poslali na adresu nášho OZ aj s podkladmi, fotkami, materiálmi a námetmi týkajúce sa magistrátu, parkovacej politiky, navrhovanej výstavby parkovacích domov pred Vašimi oknami, ako aj iných problémov, ktoré máte a ktorým čelíte.

Postupne Vám na ne odpoviem resp. tie, ktoré ste požiadali postupne spracujem do samostaných príspevkov.

Takisto ďakujem pekne za to, že ste sa znova toľkí rozhodli odoberať moje blogy (kliknutím na odoberať blogera), ukazuje to na to, že sú tu aj iné názory na to, čo sa v Bratislave deje.

Ďakujem pekne.