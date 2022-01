3 dávka vakcíny výrazne posilňuje imunitu, zistila štúdia (výsledky jednotlivých kombinácii vakcín po podaní 3 dávky)

V štúdii publikovanej v časopise Lancet výskumníci v rámci štúdie Cov-Boost v UK monitorovali imunitné reakcie u takmer 3 000 ľudí, ktorí dostali jednu zo siedmich možných očkovacích látok proti Covid-19 a 3 dávku dva až tri mesiace po druhej dávke. Štúdia Cov-Boost bola prvá na svete, ktorá poskytla dôležité údaje o vplyve tretej dávky vakcíny na imunitné odpovede pacientov.

Podľa tejto štúdie tí, ktorí dostali 3 dávku Pfizeru po prvých dvoch dávkach AstraZeneca, mali o mesiac neskôr hladiny protilátok takmer 25-krát vyššie ako pri kontrole pred podaním 3 dávky. Keď bola kombinácia prvých dvoch dávok Pfizeru a posilňovacej tretej dávky Pfizeru, hladiny protilátok vzrástli viac ako osemnásobne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie výsledky štúdie ukazujú, že v prípade použitia polovičnej dávky od Pfizeru došlo na sledovanej skupine v rámci tejto štúdie k zvýšeniu hladiny protilátok v prípade podania prvých dvoch dávok AstraZeneca takmer 17-krát a viac ako šesťkrát u tých, ktorí mali prvé dve dávky podané od Pfizeru.

Najsilnejšou posilňovacou dávkou v rámci tejto štúdii bola plná dávka vakcíny od Moderny, ktorá zvýšila hladiny protilátok 32-násobne v prípade, že prvé dve dávky boli AstraZeneca a 11-násobne v prípade, že prvé dve dávky boli od Pfizeru. Pri tejto príležitosti treba poznamenať, že v prípade Moderny sa v UK, podáva 3 dávka Moderny len v polovičnej dávke.

Štúdia ukazuje aj to, že vakcíny Pfizer a Moderna mRNA sú vysoko účinné už po prvých 2 dávkach. Vedci zároveň varovali pred porovnávaním výkonov jednotlivých vakcín, keďže ľudia začínali s rôznymi hladinami protilátok. Hladiny protilátok pri očkovaní Pfizerom majú napríklad tendenciu zostať vysoké niekoľko mesiacov po 2 dávke, takže sa môže zdať, že posilňovacia dávka ich nezvyšuje tak výrazne v porovnaní s inými vakcínami.

"Imunitná reakcia po 3 dávke (posilňovacej) sú oveľa vyššie ako to, čo je potrebné na prevenciu hospitalizácie a smrti,"

povedal profesor Saul Faust, vedúci štúdie a riaditeľ klinického výskumného zariadenia NIHR v University Hospital Southampton NHS Foundation Trust.

Okrem skúmania úrovne ochrany poskytovanej treťou dávkou sa výskum zaoberal aj prípadnými vedľajšími účinkami vyvolanými posilňujúcou dávkou.

Vedľajšie účinky po podaní 3 dávky boli rôzne, väčšina ľudí, ktorí ich uviedli, mala únavu, bolesť hlavy alebo ramena a štúdia nezistila žiadne významnejšie zistenia v porovnaní s tým, čo už bolo známe pri 1 a 2 dávke.

Vedci sa okrem protilátok zamerali aj na vplyv posilňujúcej dávky vakcíny na T-bunky – ďalšiu kľúčovú zložku imunitného systému spojenú s prevenciou závažných ochorení. Posilňujúca dávka zvýšila hladiny T-buniek bez ohľadu na vakcínu, ktorú ľudia dostali počas prvých dvoch dávok.

V prípade, že si chcete prečítať celú štúdiu je to možné tu.

V prípade, že si chcete pozrieť len výsledky štúdie a zozbierané vedľajšie účinky po podaní 3 dávky v rámci tejto štúdie pozrite si ich tu.

Zdroje: Alasdair P S Munro, MRCPCH ,Leila Janani, PhD, Victoria Cornelius, PhD, Parvinder K Aley, PhD, Gavin Babbage, MPhil, Prof David Baxter, PhD et al. : Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 tria, publikované 2.12.2021-web