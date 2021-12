Aký vplyv má miera zaočkovanosti na počet úmrtí na COVID 19....nemci v tom už majú jasno...štatistika nepustí...

Aký vplyv má miera zaočkovanosti na počet úmrtí na COVID 19?

Na základe porovnania Štatistického ústavu mnichovského Ludwig Maxmilians University (LMU) aj malá percentuálna zmena v počte zaočkovaní významne vplýva na celkový počet úmrtí na COVID 19.

Štatistické porovnávanie spracoval ústav na základe údajov, ktoré poskytujú zdravotnícke úrady jednotlivých spolkových krajín a Inštitút Roberta Kocha.

O zisteniach tohto výskumu ako prvý informoval na svojom webe magazín Focus.

Aké sú výsledky tohto štatistického sledovania?

V Durínsku bolo za posledných sedem dní v pomere k počtu obyvateľov šesťkrát viac úmrtí než v Brémach, ktoré patria k najviac zaočkovaným spolkovým krajinám v Nemecku. Aké sú teda výsledky? Pre jednoduchosť uvádzam 3 spolkové krajiny s najnižšou mierou zaočkovanosti a 3 krajiny s najvyššou mierou očkovanosti. Najnižšia miera zaočkovanosti::

Sasko 271,07 úmrtí na 100 000 obyvateľov, zaočkovanosť: 58,2 percenta

Durínsko 236,44 úmrtí na 100 000 obyvateľov, zaočkovanosť: 62,7 percenta

Sasko-Anhaltsko 174,53 úmrtí na 100 000 obyvateľov, zaočkovanosť: 65,1 percenta

Najvyššia miera zaočkovanosti:

Brémy: 81,31 úmrtí na 100 000 obyvateľov, zaočkovanosť: 80,2 percenta

Dolné Sasko: 79,63 úmrtí na 100 000 obyvateľov, zaočkovanosť: 70,4 percenta

Šlezvicko-Holštajnsko: 61,84 úmrtí na 100 000 obyvateľov, zaočkovanosť: 72,8 percenta

Prehľadnejšie túto štatistiku spracoval portál seznamspravy.cz:

miera úmrtí na 100 000 obyvateľov vs miera zaočkovanosti (zdroj: seznamspravy.cz)

Zvyšovanie počtu zaočkovaných ľudí je najefektívnejším spôsobom, ako ochrániť životy a znížiť ekonomické aj zdravotné škody spôsobené pandémiou.

Zaujímavé sú aj štatistické výsledky a porovnania medzi celkovým počtom identifikovaných pozitívnych prípadov vs počty úmrtí vo Veľkej Británii:

4 charts show how Covid vaccines are working in the UK (zdroj: CNBC)

Vzhľadom na nedostatočné tempo očkovania je kľúčové konať rýchlo. Štát by mal použiť viacero opatrení na zvýšenie motivácie dať sa zaočkovať. Riešenia pre túto situáciu ministerstvo určite pozná a sú nasledujúce:

zvýšenie kapacít mobilných očkovacích jednotiek je najlepšie opatrenie na cielenie rizikových skupín, očkovacie autobusy do každej dediny a obce na Slovensku - mnohí dôchodcovia, ale aj sociálne odkázaní spoluobčania nemajú na to ísť do nemocnice resp. do očkovacieho centra sa dať zaočkovať - prečo nie je doteraz spracovaný harmonogram pre celé Slovensko s návštevou očkovacieho tímu v každej dedine na Slovensku - už pol roka mohli očkovacie tímy navštevovať obec po obci, ale vláda radšej uvoľnila peniaze na očkovaciu lotériu...

uviesť do života výhody pre zaočkovanú populáciu ,

znižovanie bariér prístupu k očkovaniu (napr. očkovanie cez víkend v nákupných centrách, objednávanie sa na konkrétny dátum),

reálna finančná motivácia pre nezaočkovaných – 100 EUR na osobu a zaočkovanie,

spustiť „negatívnu“ reklamnú kampaň z predchádzajúcich „vrcholov pandémie“ – reálne popisy reálnych príbehov obyčajných ľudí, ktorí mali ťažký priebeh COVIDu a sú ochotný svoje príbehy rozprávať do médií, napr. reálne pravidelné rozhovory v prime time na RTVS a rozhlase s pacientami, ktorý prekonali COVID a malý ťažký priebeh,

zlepšenie dostupnosti informačných hotline NCZI a iných informačných liniek pre obyvateľov,

zvážiť je potrebné aj povinné očkovanie pre vybrané profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu s najrizikovejšími skupinami obyvateľstva.

Pri tejto príležitosti nie je možné nepripomenúť aj podobnú štatistiku, ktorú už publikovala naše ministerstvo zdravotníctva:

Ministerstvo zdravotníctva SR

V krajinách, kde majú vysokú zaočkovanosť majú možno vysoké prírastky občanov s COVIDom, ale prosím pozrite si graf hospitalizácii v prepočte na 1 milión obyvateľov. Majú významne nižšie počty hospitalizovaných.

Zdroje článku: online focus: Neue Studie zeigt "knallharten kausalen Schluss" zwischen Impfquote und Todeszahlen, 4 charts show how Covid vaccines are working in the UK (zdroj: CNBC), seznamspravy: Německo si spočítalo zemi po zemi...

