Bratislava, pozor! Chceme si nechať vyrúbať lesy, ktoré máme priamo pod nosom?

Zásadne nesúhlasím s takouto ťažbou v našich lesoch. Pokiaľ je informácia zo článku SME „Zóny kľudu v bratislavských lesoch naruší ťažba, tvrdí Kiča“ správna, priznám sa, že ma to nahnevalo. Keď som si prečítal číslo 95-tisíc kubických metrov úmyselnej ťažby do roku 2036, nevedel som pochopiť, prečo sa vôbec uvažuje o takomto rozsahu v lesoch, ktoré sú pre Bratislavu tak dôležité.
Možno niekomu také číslo nič nepovie. Mne pri ňom okamžite napadne, čo sa za ním skrýva. Stromy, ktoré dnes stoja. Miesta, ktoré dnes vyzerajú úplne inak. Chodníky, po ktorých sa ľudia roky prechádzajú. Kus prírody, ktorý máme priamo pri meste a ktorý by sme podľa mňa nemali brať ako samozrejmosť.
Bratislava nie je mesto, ktoré má okolo seba nekonečnú prírodu. Každý voľný kus územia má svoju cenu. Zástavba pribúda, dopravy je viac, ľudí je viac. O to väčší význam má pre mňa možnosť vyjsť z mesta a ocitnúť sa medzi stromami bez toho, aby som musel niekam cestovať. Les navyše nie je sklad dreva. Túto vetu by sme si podľa mňa mali pripomínať vždy, keď sa začne hovoriť o ťažbe. Les má slúžiť aj ľuďom, ktorí v ňom nič neťažia a nič z neho nepredávajú. Má byť miestom, kam človek príde po náročnom dni a na chvíľu vypne. Má byť priestorom pre deti, pre pohyb, pre obyčajnú prechádzku. Má byť domovom pre život, ktorý si väčšinu času ani nevšímame.
Článok uvádza, že bratislavské lesy navštívi približne milión ľudí ročne. Keď si predstavím také množstvo ľudí, nechápem, ako môžeme o ich budúcnosti hovoriť iba ako o otázke hospodárenia. Toto je priestor, ktorý patrí do života celého mesta.
Zvlášť ma zaujala informácia o zónach kľudu. Bratislava za ich zachovanie platila štátnym lesom 322-tisíc eur ročne. Mesto teda bolo ochotné dať veľké peniaze za to, aby sa v určitých častiach lesa neťažilo.
Prečo?
Pretože sme vedeli, že tie miesta majú hodnotu. Dnes sa dohoda skončila a podľa článku sa môže ťažba do týchto území vrátiť. Toto mi jednoducho nejde do hlavy. Ak sme boli pred pár rokmi ochotní platiť za pokoj týchto lesov, prečo dnes hľadáme spôsob, ako ho znovu narušiť?
Chcel by som počuť veľmi konkrétnu odpoveď. Nie všeobecnú vetu o hospodárení. Nie odvolanie na tabuľku alebo plán. Chcem vedieť, prečo je takýto zásah potrebný a čo tým Bratislava získa. Pri čítaní článku ma zarazila aj zmienka o viac ako 150-ročných porastoch s prirodzeným drevinovým zložením. Sto päťdesiat rokov. To je viac než život niekoľkých generácií ľudí. Strom, ktorý tam stojí, rástol v čase, keď vyzerala Bratislava úplne inak.
A my dnes máme rozhodnúť, že ho jednoducho vyrúbeme? Potom vysadíme nový strom a povieme si, že les sa obnoví? Nie. Takto to podľa mňa nefunguje.
Nová výsadba môže byť potrebná, môže mať význam a časom z nej môže vzniknúť krásny les. Nedokáže však nahradiť to, čo vznikalo desiatky či stovky rokov. Nedokáže vrátiť konkrétne miesto do podoby, ktorú malo pred zásahom.
Veľmi mi prekáža aj to, že o takýchto veciach sa človek často dozvie až vtedy, keď už je veľká časť rozhodnutia hotová. Zrazu sa objaví nový plán, nové čísla a verejnosť má reagovať. Priestor, ktorý každý deň používajú tisíce ľudí, by si podľa mňa zaslúžil úplne inú mieru pozornosti.
Chcem vedieť, čo sa má diať s konkrétnymi miestami, kam chodím ja, moji susedia, rodiny s deťmi, bežci či cyklisti. Nechcem sa jedného dňa prejsť po známom chodníku a zistiť, že krajina okolo neho je nenávratne zmenená. Možno to niekomu bude pripadať prehnane emotívne. Mne nie. Príroda okolo mesta nie je luxus, ktorý si môžeme dovoliť až vtedy, keď zostane všetko ostatné vybavené. Potrebujeme ju práve preto, že žijeme v meste. Potrebujeme miesto, kde nemusí byť hluk, asfalt, reklama a betón.
Takéto miesta sa veľmi ľahko strácajú. Jeden zásah sa môže zdať malý. Potom príde ďalší. Potom ďalší. Každý jednotlivo sa dá nejako vysvetliť. Jedného dňa sa však človek pozrie okolo seba a zistí, že krajina, ktorú poznal, už neexistuje.
Tomu by som chcel zabrániť. Nemám problém s tým, že lesníci musia lesy odborne spravovať. Rozumiem tomu, že niektoré stromy treba odstrániť a niektoré zásahy majú svoje opodstatnenie. Rozsah, o ktorom sa píše v článku, je však podľa mňa úplne iná kategória.
Tu už nejde o jeden nebezpečný strom. Tu sa bavíme o budúcnosti veľkých častí lesov okolo Bratislavy. A pri tom by podľa mňa mala mať verejnosť oveľa silnejší hlas.
Nechcem, aby sme sa o desať rokov pozerali na staré fotografie a hovorili si, aké krásne boli naše lesy. Nechcem, aby naše deti poznali niektoré miesta iba z fotografií. Nechcem raz vysvetľovať, že sme vedeli, čo sa pripravuje, ale jednoducho sme s tým nič neurobili.
Preto hovorím svoj názor úplne otvorene. S takouto ťažbou nesúhlasím. Bratislava potrebuje svoje lesy. Nie ako zásobu dreva. Potrebuje ich ako súčasť svojho života. A keď máme možnosť rozhodnúť, či ich budeme chrániť, alebo ich postupne meniť, ja viem, na ktorej strane stojím.
Na strane lesa.