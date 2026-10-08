Bratislava vyberá milióny za parkovanie. Kde sú nové miesta a parkovacie domy?

Za dva roky priniesol bratislavský parkovací systém PAAS viac ako 40 miliónov eur a iba v roku 2025 dostali vodiči 131 690 pokút. Magistrát postupne rozširuje platené parkovanie do ďalších ulíc, rezidenti platia za parkovacie karty a návštevníci za každú hodinu státia.
Bratislavská parkovacia politika sa po niekoľkých rokoch fungovania dostala do štádia, keď už nemá význam hodnotiť iba jej pôvodné zámery. Dnes máme konkrétne príjmy, výdavky, počty pokút, tisíce vydaných rezidentských kariet a dostatok skúseností obyvateľov jednotlivých mestských častí. Môžeme teda hodnotiť výsledky. Keď sa však prejdeme po Ružinove, Petržalke, Novom Meste alebo Dúbravke, veľa nových parkovacích kapacít neuvidíme. Zato nové čiary, dopravné značky a spoplatnené ulice si všimneme okamžite.
Za rok 2024 vykázal PAAS príjmy približne 17,15 milióna eur, za rok 2025 už takmer 23 miliónov. Za dva roky teda systém priniesol viac ako 40 miliónov eur. Samozrejme, nejde o čistý zisk, pretože parkovacia politika má svoje prevádzkové náklady a časť príjmov dostávajú mestské časti. Pri takýchto sumách by však malo byť samozrejmosťou pravidelné a zrozumiteľné vyhodnocovanie toho, aký konkrétny úžitok z nich obyvatelia mesta získali. Čo som si dohľadal z verejne dostupných zdrojov, mne to vychádza takto (opravte ma ak sa mýlim):
131 690 pokút za jediný rok je tiež číslo, nad ktorým sa treba zamyslieť. Nie preto, že by vodiči nemali dodržiavať pravidlá. Ak niekto parkuje neoprávnene, musí počítať so sankciou. Pri takomto počte pokút by však magistrát mal analyzovať aj ich príčiny. Koľko vodičov nezaplatilo úmyselne, koľko sa pomýlilo pri zadávaní evidenčného čísla, koľko nepochopilo dopravné značenie a koľko pokút vzniklo v lokalitách, kde je organizácia parkovania zbytočne komplikovaná? Ak sa na niektorom mieste opakovane dopúšťajú priestupku stovky vodičov, nemali by sme automaticky predpokladať, že všetci sú nezodpovední. Niekedy môže byť problém aj v samotnom nastavení pravidiel.
Rezidentská karta ešte neznamená, že večer zaparkujete
Človek, ktorý si kúpi rezidentskú kartu, prirodzene očakáva lepšie podmienky na parkovanie v blízkosti svojho bydliska. Nikto mu síce negarantuje konkrétne miesto, ale práve zlepšenie dostupnosti parkovania bolo jedným z hlavných argumentov pri zavádzaní regulácie. Ak však v lokalite žije viac rezidentských vozidiel, ako je legálnych parkovacích miest, problém zostáva. Rozdiel je v tom, že dnes už za možnosť hľadať voľné miesto platíte.
V mnohých častiach Bratislavy pritom chýba verejne dostupná a pravidelne aktualizovaná bilancia parkovacích kapacít. Koľko miest bolo na konkrétnej ulici pred zavedením PAAS? Koľko ich zostalo po vyznačení parkovacích boxov? Koľko rezidentských kariet sa vydalo a aká je skutočná obsadenosť medzi ôsmou a jedenástou večer? Takéto údaje by mali byť základom každého rozhodnutia o rozšírení zóny. Bez nich sa môže stať, že mesto síce úspešne zreguluje parkovanie, ale obyvateľom nedokáže povedať, či sa ich situácia objektívne zlepšila.
Samostatným problémom je rušenie pôvodne využívaných miest. Rozumiem tomu, že parkovanie musí rešpektovať bezpečnostné odstupy, rozhľadové pomery križovatiek, priechody pre chodcov a prístup záchranných zložiek. Ak však rekonštrukciou alebo novým dopravným značením zanikne niekoľko desiatok miest, považujem za správne, aby mesto súčasne predstavilo možnosti ich náhrady. Bratislavčania nemajú byť postavení pred hotovú vec až vo chvíli, keď sa na ich ulici objavia nové čiary.
Parkovacie domy zostali najmä na papieri
O parkovacích domoch na Saratovskej, Wolkrovej, Topoľčianskej a ďalších miestach počúvame už roky. Ich príprava sa opakovane objavuje v mestských materiáloch, obyvatelia však potrebujú poznať najmä termíny začatia a dokončenia výstavby. Povoľovanie stavieb je nepochybne náročné, ale práve od vedenia hlavného mesta očakávam, že dokáže takéto projekty manažérsky zvládnuť. Ak niektorý projekt viazne na vlastníckych vzťahoch, územnom plánovaní alebo financovaní, má to verejne povedať a predstaviť ďalší postup.
Za rozumnú alternatívu považujem aj jednoduché montované viacpodlažné parkovacie objekty. Nie každé sídlisko potrebuje nákladnú podzemnú garáž alebo architektonicky výnimočnú budovu. Vhodne umiestnená prefabrikovaná konštrukcia môže pri primeraných nákladoch zvýšiť kapacitu existujúceho parkoviska, pričom konkrétne riešenie musí samozrejme rešpektovať územný plán, požiarne predpisy, dopravné napojenie aj potreby obyvateľov. Pri rozhodovaní by ma zaujímala predovšetkým cena za jedno novovytvorené miesto, čas realizácie a dlhodobé prevádzkové náklady.
Bratislava by mala mať pripravený zásobník vhodných pozemkov s jasne určenými prioritami. Ak je niekde nedostatok päťdesiatich miest, pravdepodobne nepotrebujeme rovnaké riešenie ako na sídlisku s deficitom niekoľkých stoviek. Investície treba plánovať podľa skutočnej potreby, nie podľa toho, kde sa práve podarilo dokončiť projektovú dokumentáciu.
Návšteva rodiny nemá byť administratívny problém
Parkovacia politika sa často posudzuje podľa potrieb človeka, ktorý vlastní auto a býva v regulovanej zóne. Život mesta je však podstatne pestrejší. Máme seniorov, ktorých pravidelne navštevujú deti, ľudí odkázaných na opatrovateľské služby, domácnosti, ku ktorým prichádzajú remeselníci, aj rodiny, ktoré potrebujú na niekoľko hodín zaparkovať druhé vozidlo. Súčasný systém návštevníckych hodín síce časť týchto situácií rieši, no pravidlá by mali byť jednoduchšie a pružnejšie.
Osobitne by som upravil parkovanie pre pravidelnú domácu opatrovateľskú starostlivosť a zdravotné návštevy. Nie je rozumné, aby rodina, ktorá zabezpečuje pomoc svojmu staršiemu príbuznému, musela riešiť parkovanie rovnakým spôsobom ako pri bežnej spoločenskej návšteve. Podmienky takéhoto zvýhodnenia by sa dali nastaviť na základe preukázanej potreby a časovo obmedzeného oprávnenia, aby sa systém nezneužíval.
Rovnako by som zaviedol jednoduchú možnosť krátkodobého parkovania bez povinnej registrácie do aplikácie. Bratislava je hlavné mesto, do ktorého prichádzajú aj ľudia, ktorí tu nepoznajú jednotlivé zóny. Návštevník musí vedieť na mieste rýchlo zistiť cenu, čas spoplatnenia a spôsob úhrady. Platba kartou alebo prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania by mala byť rovnako samozrejmá ako platba cez mobilnú aplikáciu.
Prečo večer parkujeme na ulici, keď sú za rohom prázdne garáže?
Pri pohľade na niektoré kancelárske a obchodné objekty je zrejmé, že ich parkoviská majú úplne iný režim využívania ako okolité obytné domy. Po skončení pracovného času zostáva časť kapacít nevyužitá, zatiaľ čo rezidenti hľadajú voľné miesto v susedných uliciach. V zahraničí sa takéto situácie riešia zdieľaným parkovaním, keď rovnakú kapacitu využívajú počas dňa zamestnanci a večer obyvatelia okolia.
Magistrát by mal systematicky identifikovať vhodné objekty a rokovať s ich vlastníkmi o dlhodobých dohodách. Môže ísť o prenájom časti miest, zvýhodnené nočné parkovanie alebo spoločný rezervačný systém. Podmienky musia byť ekonomicky výhodné pre obe strany a musia riešiť prístup, bezpečnosť aj zodpovednosť za prevádzku. V lokalitách, kde je nová výstavba parkovacieho domu komplikovaná, môže takéto riešenie priniesť výsledok podstatne skôr.
Za nové byty nemôžu parkovaním platiť starí obyvatelia
Ďalšou témou je rozvoj Bratislavy a povoľovanie nových developerských projektov. Každá väčšia bytová výstavba, kancelársky komplex alebo obchodná prevádzka vytvára určitú dopravnú záťaž. Tá sa nekončí na hranici pozemku developera. Ak nový objekt nemá dostatočne vyriešené parkovanie, zásobovanie alebo dopravné napojenie, dôsledky pocítia obyvatelia okolitých ulíc.
Od mesta by som očakával dôslednejšie vyhodnocovanie dopravných štúdií a následnú kontrolu, či sa ich predpoklady po dokončení projektu naplnili. Pri väčších investíciách by mali byť primerané opatrenia na zlepšenie okolitej dopravnej infraštruktúry dohodnuté ešte pred realizáciou. Nejde o to požadovať pri každom novom byte dve parkovacie miesta bez ohľadu na lokalitu. Ide o to, aby mesto poznalo skutočné dôsledky výstavby a nenechávalo ich automaticky na existujúcich obyvateľoch.
Aj parkovacia politika potrebuje audit
Väčšinu profesionálneho života sa venujem auditom systémov riadenia a personálnym auditom. Z tejto skúsenosti viem, že veľký systém sa nedá hodnotiť iba podľa toho, či má spracované postupy, fungujúce informačné technológie a zamestnancov, ktorí vykonávajú pridelené úlohy. Musí mať merateľné ciele, jasnú zodpovednosť, kontrolu nákladov a pravidelné vyhodnocovanie účinnosti prijatých opatrení. Pri PAAS by som preto považoval za potrebné nezávislé prevádzkové a ekonomické posúdenie.
Zaujímala by ma napríklad cena správy jedného regulovaného parkovacieho miesta, náklady na jednotlivé spôsoby kontroly, efektívnosť zákazníckej podpory, počet oprávnených reklamácií či náklady na zavedenie novej zóny. Rovnako by bolo vhodné porovnať výkonnosť systému s podobnými mestami, pričom by sa museli zohľadniť rozdiely v rozsahu regulácie a poskytovaných službách. Výsledkom auditu nemá byť ďalší dokument do zásuvky, ale konkrétny plán úspor a zlepšení.
Súčasne by som zaviedol verejný investičný register PAAS. Pri každom projekte by bolo uvedené, koľko má stáť, v akej fáze prípravy sa nachádza, kto zaň zodpovedá a kedy má byť dokončený. Ak sa termín posunie alebo rozpočet zvýši, obyvatelia by mali vidieť dôvod. Bratislava takýto spôsob kontroly potrebuje nielen pri parkovaní, ale pri všetkých významných mestských investíciách.
Bratislava musí lepšie riešiť zásobovanie a krátkodobé zastavenie
Nesprávne nastavená parkovacia politika má aj ďalší dôsledok, o ktorom sa podľa mňa hovorí veľmi málo. Postupne môže vytláčať malých podnikateľov z ulíc, v ktorých roky poskytovali služby miestnym obyvateľom. Kaderníctva, malé predajne, opravovne, ambulancie, kaviarne či rodinné prevádzky sú často závislé od zákazníkov, ktorí prichádzajú autom aj z iných častí Bratislavy. Ak pred prevádzkou zaniknú parkovacie miesta, krátkodobé státie je drahé alebo zákazník nevie nájsť voľné miesto, jednoducho odíde inde.
Veľké obchodné centrá pritom ponúkajú vlastné parkoviská, často aj s bezplatným parkovaním na určitý čas. Malý podnikateľ tak musí súťažiť nielen cenou a kvalitou služieb, ale aj s podmienkami, ktoré sám nedokáže ovplyvniť. Pri zavádzaní nových zón PAAS by preto mesto malo povinne vyhodnocovať vplyv na miestne podnikanie, zachovať primeraný počet krátkodobých parkovacích miest pri prevádzkach a zvážiť prvých 15 až 30 minút parkovania za zvýhodnenú cenu. Bratislava predsa nemôže na jednej strane hovoriť o podpore lokálnej ekonomiky a na druhej strane prijímať opatrenia, ktoré môžu znižovať návštevnosť malých obchodov a služieb, pripravovať ich o tržby a v krajnom prípade prispievať k ich zatváraniu.
Čo by som od vedenia Bratislavy očakával
Pri takomto rozsahu parkovacej politiky by som začal konkrétnym plánom na nasledujúce štyri roky. Jeho súčasťou musí byť dokončenie pripravovaných parkovacích domov, výstavba kapacitných P+R parkovísk, pravidelné zverejňovanie bilancie parkovacích miest, dohody o využívaní súkromných garáží, jednoduchšie pravidlá pre návštevy a opatrovateľské služby, flexibilnejšia cenotvorba, lepšie zásobovanie, dôslednejšia kontrola dopravných dôsledkov novej výstavby, verejný investičný register a nezávislý audit prevádzkových nákladov. Každé z týchto opatrení musí mať zodpovednú osobu, rozpočet a termín, inak zostane iba ďalším politickým sľubom.
Pri nových investíciách by som zároveň presadzoval, aby sa rozhodovalo podľa porovnateľných ekonomických ukazovateľov. Ak má parkovací dom stáť desať miliónov eur a vytvoriť dvesto miest, treba otvorene diskutovať, či je to v danej lokalite primeraná investícia, alebo existuje lacnejšie riešenie. Ak dokážeme za rovnaké peniaze získať viac miest kombináciou menších objektov a prenájmu existujúcich kapacít, treba túto možnosť seriózne posúdiť. Mestské peniaze nie sú bezodné a každá investícia má svoje alternatívne využitie.
Úlohou primátora nie je osobne rozhodovať o každom parkovacom boxe. Jeho úlohou je nastaviť systém tak, aby jednotlivé mestské časti, odborné útvary a mestské organizácie postupovali koordinovane, mali jasné kompetencie a niesli zodpovednosť za výsledky. Bratislava si nemôže dovoliť, aby sa parkovacie domy pripravovali celé roky bez zrozumiteľného vysvetlenia, zatiaľ čo zavádzanie nových spoplatnených zón pokračuje podľa harmonogramu.
Po niekoľkých rokoch fungovania PAAS by som už nechcel počúvať, koľko kilometrov čiar sa podarilo namaľovať alebo koľko nových ulíc sa dostalo pod reguláciu. Zaujímalo by ma, či obyvatelia jednotlivých štvrtí dokážu jednoduchšie zaparkovať, či návštevníci rozumejú pravidlám a či mesto dokáže preukázať hospodárne využívanie vybraných peňazí. Toto všetko sa dá merať, vyhodnocovať a verejne kontrolovať.
Bratislavčania nemajú dôvod uspokojiť sa s tým, že za svoje peniaze dostali iba právo parkovať na miestach, ktoré existovali už pred zavedením PAAS. Mesto má dnes k dispozícii finančné zdroje, údaje o parkovaní aj skúsenosti z fungovania systému. Chýba mi však oveľa väčší dôraz na investície a praktické riešenia každodenných problémov obyvateľov. Pokiaľ sa parkovacia politika nebude posudzovať predovšetkým podľa toho, čo reálne prináša rezidentom a návštevníkom, zostane pre veľkú časť Bratislavčanov iba ďalšou povinnou platbou, ktorej prínos pred vlastným domom stále nevidia.