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10. okt 2026 o 02:37
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Caminito del Rey – správna voľba pri návšteve Andalúzie. Zážitok, ktorý naozaj odporúčam

Andalúzia je známa historickými mestami, nádhernými plážami a jedinečnou architektúrou. Počas mojej cesty po južnom Španielsku som sa rozhodol navštíviť aj Caminito del Rey. Bola to jedna z najlepších volieb celého výletu.

Martin Greguš
Martin Greguš Bloger
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Pri plánovaní cesty po Andalúzii väčšina turistov prirodzene zamieri do Sevilly, Granady, Málagy alebo Córdoby. Každé z týchto miest má svoju históriu a množstvo pamiatok, ktoré sa oplatí vidieť. Ja som sa rozhodol zaradiť do programu aj niečo úplne odlišné. Caminito del Rey, približne hodinu jazdy autom od Málagy, ponúka niekoľkohodinový pobyt v nádhernej prírode a možnosť prejsť sa po chodníkoch upevnených priamo na strmých skalných stenách vysoko nad dnom hlbokých tiesňav.

Už pri príchode do tejto oblasti ma prekvapila samotná krajina. Mohutné skalné masívy, hlboké údolia, zelené porasty a vodné nádrže vytvárajú prostredie, ktoré má ďaleko od predstavy typického dovolenkového letoviska na juhu Španielska. Caminito del Rey je súčasťou prírodnej oblasti Desfiladero de los Gaitanes, kde rieka Guadalhorce počas tisícročí vytvorila pôsobivé skalné tiesňavy.

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Z nebezpečného chodníka jedna z najkrajších turistických atrakcií

História Caminito del Rey siaha na začiatok 20. storočia. Chodník pôvodne vznikol pre pracovníkov, ktorí zabezpečovali výstavbu a údržbu vodných a energetických zariadení. V roku 1921 ním prešiel španielsky kráľ Alfonz XIII., podľa ktorého dostal pomenovanie Kráľovský chodník.

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V nasledujúcich desaťročiach chodník postupne chátral. Na mnohých miestach sa rozpadli betónové časti, chýbali zábradlia a pohyb po ňom bol mimoriadne nebezpečný. Zábery ľudí prechádzajúcich po poškodených úsekoch nad hlbokými priepasťami obleteli svet. Caminito del Rey si získal povesť jedného z najnebezpečnejších chodníkov v Európe. Po tragických nehodách bol prístup obmedzený a napokon sa pristúpilo k jeho rozsiahlej rekonštrukcii.

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V roku 2015 bol chodník znovu otvorený verejnosti. Dnes je bezpečne upravený, návštevníci dostávajú ochranné prilby a vstup je organizovaný v časových intervaloch. Zaujímavé je, že na viacerých miestach možno pod novým dreveným chodníkom stále vidieť pozostatky pôvodnej konštrukcie. Pri pohľade na úzke a miestami úplne rozpadnuté betónové dosky si človek uvedomí, akú odvahu museli mať ľudia, ktorí tadiaľ kedysi prechádzali.

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Prechádzka, pri ktorej sa oplatí zastaviť a rozhliadnuť

Samotná trasa má približne 7 až 8 kilometrov vrátane prístupových a výstupných úsekov. Na jej absolvovanie odporúčam vyhradiť si približne tri až štyri hodiny. Nie je to klasická vysokohorská turistika, pri ktorej by ste museli zdolávať veľké prevýšenia. Väčšinu času sa pohybujete po upravených chodníkoch, lesných cestách a drevených lávkach upevnených na skalných stenách.

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Caminito

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Najzaujímavejšie úseky vedú priamo nad hlbokými tiesňavami. Pod nohami máte drevený chodník, vedľa seba kolmú skalnú stenu a na druhej strane otvorený priestor s výhľadom desiatky metrov nad riekou. Niektoré pasáže sú úzke, inde sa kaňon otvára do širokého údolia. Neustále sa mení výhľad aj charakter krajiny. Práve preto by bola škoda prejsť trasu narýchlo a sústrediť sa iba na jej dokončenie.

Osobitným zážitkom je záverečný visutý most vo výške približne sto metrov nad dnom tiesňavy. Pri prechode sa mierne pohybuje a pohľad nadol dokáže vyvolať rešpekt aj u ľudí, ktorí bežne nemajú problém s výškami. Pre mňa to bol jeden z momentov, ktoré si z návštevy budem pamätať najdlhšie.

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Počas celej prechádzky som oceňoval, ako citlivo je nová trasa zasadená do prírodného prostredia. Napriek množstvu návštevníkov si miesto zachováva svoju pôsobivú atmosféru. Vysoké skalné steny, rieka hlboko pod chodníkom a vzdialené horské vrcholy vytvárajú scenériu, ktorú fotografie dokážu zachytiť iba čiastočne.

Zvládne Caminito del Rey aj bežný turista?

Pred návštevou som sa stretol s rôznymi informáciami o náročnosti chodníka. Jeho historická povesť môže vyvolávať dojem, že ide o extrémne nebezpečnú atrakciu. Súčasná trasa je však určená aj pre bežných turistov s primeranou fyzickou kondíciou. Netreba horolezecké skúsenosti ani špeciálne vybavenie. Dôležitá je pohodlná športová obuv, dostatok vody a schopnosť prejsť niekoľko kilometrov pešo.

Ľuďom s výrazným strachom z výšok by som odporúčal návštevu dôkladne zvážiť. Na niektorých miestach je totiž pohľad do hĺbky naozaj intenzívny. Pre ostatných je to podľa môjho názoru výborná kombinácia nenáročnej turistiky, krásnej prírody a miernej dávky adrenalínu.

Vstupenky sa oplatí zabezpečiť vopred prostredníctvom oficiálnej stránky www.caminitodelrey.info. Počet návštevníkov je obmedzený a vo vyhľadávaných termínoch býva vypredané. Treba počítať aj s tým, že trasa je jednosmerná. Po jej absolvovaní sa možno k východiskovej oblasti vrátiť kyvadlovým autobusom. Pri plánovaní návštevy odporúčam nechať si dostatočnú časovú rezervu na parkovanie a presun k vstupu.

Miesto, ktoré ukazuje Andalúziu z úplne inej stránky

Na Andalúzii sa mi páči práve jej rozmanitosť. Caminito del Rey by som určite odporučil každému, kto plánuje cestu do oblasti Málagy alebo chce počas pobytu v Andalúzii zažiť niečo iné než návštevy miest a historických pamiatok. Celý výlet sa dá zvládnuť za jeden deň a pri rozumnom plánovaní zostane čas aj na spoznávanie okolia.

Za mňa jednoznačné odporúčanie.

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Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii a www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva. Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

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