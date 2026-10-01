Jedovaté dedičstvo pod našimi nohami: Pozrite si, kde máte najbližšiu environmentálnu záťaž

Environmentálne záťaže patria medzi problémy, pri ktorých sa dôsledky priemyselnej minulosti môžu prejavovať celé desaťročia po ukončení pôvodnej činnosti. Staré priemyselné areály, chemické závody, skládky priemyselných odpadov, sklady pohonných látok, železničné depá, banské prevádzky či vojenské areály zanechali na mnohých miestach Slovenska kontaminované horninové prostredie, pôdu a podzemnú vodu. Ide pritom o problém, ktorý sa nekončí hranicou konkrétneho pozemku. Kontaminácia sa môže prostredníctvom podzemnej vody šíriť mimo pôvodného zdroja a zasahovať územia, ktoré s pôvodnou priemyselnou činnosťou už nemajú nič spoločné.
Rozsah problému ukazuje samotný Informačný systém environmentálnych záťaží. V jeho databáze sa v súčasnosti nachádza viac ako 2 000 záznamov, pričom systém rozlišuje pravdepodobné environmentálne záťaže – register A, potvrdené environmentálne záťaže – register B, sanované alebo rekultivované lokality – register C a lokality vyradené z registrov – register D. Počet záznamov nemožno automaticky interpretovať ako rovnaký počet aktívnych nebezpečných lokalít, keďže jedna lokalita môže byť evidovaná v rôznych registroch a ich stav i rizikovosť sa výrazne líšia. Databáza však veľmi dobre dokumentuje rozsah historického problému, ktorý Slovensko zdedilo najmä po desaťročiach intenzívnej priemyselnej výroby.
Čo je environmentálna záťaž
Právny rámec riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku vytvára predovšetkým zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Zákon upravuje identifikáciu environmentálnych a pravdepodobných environmentálnych záťaží, spôsob určenia povinnej osoby, povinnosti pôvodcu a kompetencie orgánov štátnej správy. Pri identifikácii sa vykonáva aj klasifikácia lokality podľa rizika a naliehavosti ďalších geologických prác. Zákon rozlišuje záťaže s nízkou, strednou a vysokou prioritou riešenia.
Z odborného pohľadu pritom nestačí konštatovať prítomnosť nebezpečnej látky. Rozhodujúca je kombinácia troch faktorov: zdroj kontaminácie – cesta šírenia – receptor. Zdrojom môže byť kontaminovaná zemina alebo uložený chemický odpad, cestou šírenia podzemná voda, povrchová voda, prach alebo pôdny vzduch a receptorom človek, vodný zdroj, pôda, povrchový tok alebo ekosystém. Skutočné environmentálne riziko preto závisí od koncentrácie a vlastností kontaminantu, geologických a hydrogeologických pomerov, spôsobu využitia územia a možnosti kontaktu človeka alebo iných receptorov s kontamináciou.
Medzi typické kontaminanty historických priemyselných lokalít patria ropné látky, polycyklické aromatické uhľovodíky, chlórované uhľovodíky, pesticídy, fenoly, PCB, ťažké kovy a celý rad ďalších organických a anorganických látok. Situáciu komplikuje skutočnosť, že na veľkých priemyselných územiach často nejde o jeden kontaminant ani jeden zdroj znečistenia. Desaťročia výroby mohli vytvoriť komplikovanú zmes látok uložených v rôznych hĺbkach, pričom časť kontaminácie sa medzičasom mohla presunúť podzemnou vodou.
Slovensko má systém evidencie. Podstatná je rýchlosť riešenia
Slovenská republika má vytvorený Informačný systém environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží. Aktuálny program na obdobie 2022 – 2027 predstavuje strategický rámec systematického odstraňovania záťaží a znižovania ich negatívneho vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Program bol v auguste 2024 aktualizovaný doplnením ďalších lokalít.
Administratívna evidencia však sama osebe kontamináciu neodstráni. Proces od identifikácie lokality cez geologický prieskum, analýzu rizika, určenie zodpovednosti, zabezpečenie financií, verejné obstarávanie až po samotnú sanáciu môže byť veľmi dlhý. Pri historických záťažiach navyše často vzniká komplikovaná otázka zodpovednosti. Pôvodný podnik mohol zaniknúť, zmeniť vlastníka alebo prejsť privatizáciou a dnešný vlastník pozemku nemusí byť subjektom, ktorý kontamináciu spôsobil.
Zákon vychádza zo zásady zodpovednosti pôvodcu. Pôvodca je povinný zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže a znášať súvisiace náklady. Ak pôvodca zanikol alebo ho nemožno určiť, zákon ustanovuje mechanizmus určovania povinnej osoby. V praxi však historické vlastnícke a právne vzťahy dokážu celý proces výrazne skomplikovať.
Bratislava je osobitný prípad
Bratislava má z pohľadu environmentálnych záťaží špecifické postavenie. Na relatívne malom území sa tu stretáva historická chemická a priemyselná výroba, ropný priemysel, železničná a prístavná infraštruktúra, bývalé výrobné areály a skládky s intenzívnym súčasným rozvojom mesta. Územia, ktoré boli ešte pred niekoľkými desaťročiami priemyselnými perifériami, sa postupne dostávajú do bezprostredného kontaktu s bývaním, administratívou a občianskou vybavenosťou.
Druhým významným faktorom je hydrogeológia Bratislavy a Podunajskej nížiny. Na mnohých lokalitách sa pod povrchom nachádzajú dobre priepustné štrky a piesky s významnými zásobami podzemnej vody. Register pri viacerých bratislavských záťažiach uvádza veľmi vysoké alebo vysoké ohrozenie podzemnej vody a absenciu dostatočnej prirodzenej ochrany. Takýto geologický profil znamená, že znečistenie nemožno posudzovať iba podľa hraníc pozemku, na ktorom vzniklo.
Vrakunská skládka CHZJD – symbol dlhodobého problému
Medzi najznámejšie environmentálne záťaže Bratislavy patrí bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova na Vrakunskej ceste. V oficiálnom informačnom systéme je vedená ako potvrdená environmentálna záťaž pod označením Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD, SK/EZ/B2/136.
Význam lokality súvisí nielen s množstvom a charakterom historicky ukladaných odpadov, ale predovšetkým s hydrogeologickými pomermi. Podložie skládky tvoria fluviálne štrkovito-piesčité sedimenty. Register uvádza, že po napustení Vodného diela Gabčíkovo sa hladina podzemnej vody zvýšila a od roku 1996 kolíše v zóne uloženého odpadu, pričom sa trvalo nachádza aj v zóne kontaminovaných hornín pod skládkou. Hrúbka zvodne dosahuje približne 15 až 17 metrov. Územie je z hľadiska prirodzenej ochrany klasifikované tak, že ohrozenie podzemnej vody je veľmi vysoké až vysoké.
Takáto kombinácia predstavuje z hydrogeologického pohľadu nepriaznivú situáciu. Voda sa dostáva do kontaktu s kontaminovaným prostredím a môže vytvárať transportnú cestu pre rozpustené znečisťujúce látky. Ministerstvo životného prostredia na lokalite zabezpečilo geologický prieskum a monitoring a verejne sprístupňuje záverečné správy a výsledky monitorovania.
Vrakunská skládka zároveň ukazuje, prečo sa pri environmentálnych záťažiach nesmie diskusia zúžiť iba na samotné miesto uloženia odpadu. Rozhodujúci je vývoj kontaminačného mraku, smer a rýchlosť prúdenia podzemných vôd, koncentrácie jednotlivých látok, ich degradácia a riziko pre existujúce alebo potenciálne využívanie podzemnej vody.
Istrochem a bývalé CHZJD – rozsiahly priemyselný brownfield
Druhou zásadnou bratislavskou oblasťou je areál bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova, neskôr Istrochemu v Novom Meste. Nejde pritom o jednu jednoduchú bodovú záťaž. Informačný systém eviduje viacero samostatných lokalít spojených s rôznymi časťami a činnosťami bývalého chemického závodu – výrobu gumárenských chemikálií, výrobu trhavín, Závod Mieru, bývalú výrobu či logistické priestory.
Oficiálne údaje pri niektorých z týchto lokalít opisujú 3 až 5 metrov hrubé antropogénne navážky, lokálne obsahujúce chemický odpad. Znečistené zeminy boli zaznamenané približne do hĺbky 2 až 9 metrov. Podzemná voda sa pritom podľa údajov registra môže bežne nachádzať už približne 2 až 5 metrov pod terénom a pri maximálnych stavoch bola zaznamenaná ešte bližšie k povrchu. Register aj tu uvádza veľmi vysoké až vysoké ohrozenie podzemnej vody.
Širší priestor bývalého závodu CHZJD je vedený ako potvrdená environmentálna záťaž a register uvádza, že údaje boli overené prieskumnými prácami. Anotátor odporúča realizáciu prieskumov znečistenia podzemných vôd a zemín v celom širšom priestore bývalého podniku.
Takéto veľké brownfieldové územia predstavujú aj zásadnú urbanistickú otázku. Bratislava potrebuje nové rozvojové územia a bývalé priemyselné areály sú prirodzeným priestorom pre transformáciu mesta. Zmena funkcie územia z priemyselnej výroby na bývanie, kancelárie, školy alebo občiansku vybavenosť však mení aj charakter receptorov environmentálneho rizika. To, čo mohlo byť za určitých podmienok akceptovateľné v uzavretom priemyselnom areáli, nemusí byť akceptovateľné pri dlhodobom pobyte obyvateľov.
Ružinov má celú skupinu environmentálnych záťaží
V Ružinove sa problematika environmentálnych záťaží nekončí Vrakunskou skládkou. Register B eviduje napríklad Gumon – areál závodu, Ústrednú nákladnú stanicu, Prístav, Čierny les, Malý Dunaj – vtokový objekt, I. kanál chemických odpadových vôd, širší priestor Slovnaftu či ďalšie lokality.
Rozdiel medzi nimi je značný. Majú odlišný pôvod znečistenia, kontaminanty, rozsah, mieru preskúmanosti aj environmentálne riziko. Nemožno ich preto mechanicky zaradiť do jednej kategórie nebezpečnosti. Spája ich však poloha v silne urbanizovanom území a pri viacerých z nich aj citlivé hydrogeologické pomery.
Zaujímavým príkladom je širší priestor Slovnaftu. Informačný systém uvádza hrúbku zvodne približne 22 metrov a existenciu hydraulického ochranného systému podzemných vôd, ktorého čerpacie vrty vytvárajú hydraulickú depresiu zabraňujúcu úniku ropných látok z areálu. Register zároveň konštatuje, že sanácia sa realizuje od roku 1974 a od roku 2000 je znečistenie ropnými látkami lokalizované pod samotným areálom.
Tento príklad je dôležitý aj z odborného hľadiska. Environmentálna záťaž nemusí byť vždy riešená jednorazovým odťažením kontaminovanej zeminy. V závislosti od charakteru lokality môže byť potrebná dlhodobá hydraulická ochrana, čerpanie a čistenie podzemných vôd, in-situ technológie, izolácia kontaminácie alebo kombinácia viacerých sanačných metód.
Environmentálna záťaž nie je automaticky bezprostredné zdravotné ohrozenie
Pri komunikácii tejto témy treba zachovať odbornú presnosť. Samotná existencia lokality v registri environmentálnych záťaží ešte automaticky neznamená, že obyvatelia v jej okolí sú vystavení bezprostrednému zdravotnému riziku. Riziko musí byť preukázané analýzou expozičných ciest, koncentrácií kontaminantov a konkrétnych receptorov.
Rovnako nesprávne by však bolo problém bagatelizovať iba preto, že kontaminácia sa nachádza pod zemou. Podzemná voda je dynamický systém. Kontaminant sa môže šíriť mimo hranice pôvodnej lokality a niektoré látky pretrvávajú v horninovom prostredí veľmi dlho. Pri prchavých organických látkach treba navyše hodnotiť aj možnosť prenikania pôdnych pár do budov, pri kontaminovaných zeminách priamy kontakt alebo prašnosť a pri využívaní podzemnej vody možnosť expozície prostredníctvom studní.
Z pohľadu verejného zdravia je preto kľúčové pravidelné monitorovanie, aktualizácia analýz rizika a transparentné publikovanie výsledkov v podobe zrozumiteľnej aj pre obyvateľov dotknutých území.
Potrebujeme prejsť od evidencie k riadeniu rizika
Slovensko dnes vie pomerne dobre pomenovať, kde sa veľká časť historických environmentálnych záťaží nachádza. Existuje register, legislatíva, systém klasifikácie, štátny program sanácií aj odborné kapacity na geologický prieskum a sanáciu. Slabým miestom zostáva čas medzi identifikáciou problému a jeho definitívnym riešením.
Efektívnejší systém by mal byť založený na prioritizácii podľa reálneho rizika. Prednosť majú dostať lokality, kde sa kombinuje významná kontaminácia, mobilita nebezpečných látok, zraniteľná podzemná voda a blízkosť obyvateľstva alebo vodných zdrojov. Verejnosť by zároveň mala mať jednoduchý prístup nielen k informácii, že určitá záťaž existuje, ale aj k údajom o aktuálnom stave, výsledkoch monitoringu, zodpovednom subjekte, pripravovaných opatreniach, harmonograme a predpokladanom termíne riešenia.
Bratislava potrebuje takýto prístup ešte naliehavejšie. Mesto sa rozvíja smerom k územiam, ktoré boli celé desaťročia priemyselnými zónami. Vrakuňa, bývalé CHZJD/Istrochem, priemyselné lokality Ružinova, prístavné územia, železničné areály či bývalé výrobné závody preto nemožno vnímať iba ako historické ekologické problémy. Sú súčasťou dnešného územného plánovania a rozhodovania o tom, kde a za akých podmienok bude Bratislava ďalej rásť.
Environmentálna záťaž nezmizne tým, že sa na jej existenciu prestane upozorňovať, ani tým, že nad kontaminovaným územím vznikne nová štvrť. Odborne vykonaný prieskum, dlhodobý monitoring, transparentná analýza rizika a sanácia primeraná budúcemu využitiu územia sú jediným spôsobom, ako z priemyselného dedičstva minulého storočia nevytvoriť environmentálny problém ďalších generácií.
Ak si chcete pozrieť najbližšiu environmentálnu záťaž pri Vás pozrite si register tu.