Keď starej mame spadol chlieb na zem, pobozkala ho. Dnes rozmýšľam, čo sme za tie roky vlastne stratili

Niekedy si človek spomenie na úplnú maličkosť a až po rokoch pochopí, že v nej bolo možno viac múdrosti ako v stovkách kníh a tisíckach internetových článkov, ktoré prečítal. Ja si občas spomeniem na svoju starú mamu a na jednu vec, ktorú robila vždy, keď jej náhodou spadol chlieb na zem. Zdvihla ho, pobozkala a prežehnala. Vtedy som to vnímal ako niečo úplne obyčajné. Patrilo to k jej životu, k jej generácii, k času, v ktorom ľudia vedeli, že chlieb nie je len ďalšia vec položená na stole. Dnes mi tá spomienka pripadá oveľa silnejšia.
Nebola to žena, ktorá by mala veľa. Veci sa u nej nevyhadzovali preto, že už neboli dokonalé. Chlieb mal svoju hodnotu, jedlo malo svoju hodnotu, oblečenie sa opravovalo a veci sa používali dovtedy, kým sa naozaj nedali používať. Nebolo to o chudobe. Bolo to o úcte. K práci človeka, ktorý to jedlo vypestoval, k tomu, kto ho upiekol, ale aj k životu samotnému. Človek sa učil vážiť si veci, pretože vedel, koľko úsilia stálo, kým sa dostali na jeho stôl.
Keď sa dnes pozerám okolo seba, niekedy mám pocit, že sme veľa z tejto obyčajnej úcty stratili. Máme viac možností, viac vecí, viac informácií a neporovnateľne väčší komfort. Napriek tomu sme často nahnevanejší, podráždenejší a menej ochotní počúvať človeka, ktorý si myslí niečo iné. Spoločnosť sa rozdelila na tábory, v ktorých sa z človeka na druhej strane veľmi rýchlo stane nepriateľ. Stačí iný názor na politiku, vojnu, očkovanie, životný štýl, náboženstvo alebo čokoľvek iné a zrazu zabúdame, že oproti nám sedí človek, ktorý má svoje skúsenosti, svoje strachy, svoju rodinu a svoj príbeh.
Za posledné roky sme si zvykli hodnotiť ľudí podľa toho, čo hovoria na internete, koho volia, akú majú nálepku a na ktorej strane pomyselnej barikády stoja. Oveľa menej sa pozeráme na to, ako sa správajú k rodičom, k deťom, k starým ľuďom, k susedom alebo k človeku, ktorý im nedokáže nič ponúknuť. Pritom práve tam sa podľa mňa ukazuje charakter. Nie v tom, aké veľké slová človek používa, ale v malých veciach, ktoré nikto nefotí a nikto za ne netlieska.
Stará mama by možno nerozumela dnešnému svetu. Nerozumela by sociálnym sieťam, politike, v ktorej sa ľudia dokážu pohádať do krvi kvôli jednej vete, ani tomu, prečo máme doma toľko vecí a zároveň tak málo pokoja. Myslím však, že by rozumela tomu, keď niekto pomôže susedovi, keď sa človek zastane slabšieho, keď sa podelí o jedlo alebo keď sa dokáže ospravedlniť. A určite by rozumela chlebu.
Myslím si, že by sme dnes potrebovali trochu viac toho starého gesta. Nie preto, aby sme sa vracali do minulosti alebo predstierali, že kedysi bolo lepšie. Potrebujeme si len občas pripomenúť, že nie všetko má hodnotu iba v peniazoch a že človek nemusí vyhrať každú hádku, aby mal pravdu. Niekedy stačí byť slušný. Pomôcť. Poďakovať. Neponížiť človeka, ktorý má iný názor. A keď nám niečo dobré spadne na zem, možno to nemusíme automaticky vyhodiť.
V nedeľu ráno som si na tú svoju starú mamu znovu spomenul. Na jej ruky, na jej spôsob života a na ten chlieb, ktorý zdvihla zo zeme, pobozkala a prežehnala. V jednej malej chvíli bolo všetko, čo dnes často hľadáme v komplikovaných debatách o hodnotách, spoločnosti a tom, ako má človek žiť. Úcta k tomu, čo máme. Vďačnosť za obyčajné veci. Pokora. A vedomie, že nie všetko, čo máme, je samozrejmosť.
Možno by nám dnes prospelo, keby sme si z toho kúsok vzali späť.