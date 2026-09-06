Slovan ako Šmolkovia a Gargamel na tribúne. Kde sa končí rivalita a začína hanobenie?

Výsledok 2:0 je jasný. Domáci boli počas zápasu živší, išli viac za víťazstvom a svoju prevahu napokon pretavili do dvoch gólov. Pre Dunajskú Stredu veľká radosť, pre Slovan zápas, ktorý sa vôbec nepodaril.
Mňa po tomto zápase zaujala ešte jedna vec. Tentoraz nie samotná hra, ale dianie na tribúnach. Pred zápasom sa objavilo choreo s Gargamelom, ktorý držal v rukách Šmolkov predstavujúcich slovanistov. Provokácia, výsmech, rivalita. Také veci k futbalu jednoducho patria. Kto niekedy zažil poriadny ligový zápas priamo na štadióne, vie, že bez emócií by to nebolo ono.
Niekde však podľa mňa musí existovať hranica.
Futbalová rivalita môže byť ostrá. Fanúšik chce poraziť súpera, chce ho prekričať a chce si po víťazstve užiť chvíľu, keď môže rivalovi pripomenúť, kto bol tentoraz lepší. To všetko je normálne. Horšie je, keď sa z toho začne vytrácať rešpekt.
Na tribúnach totiž nesedia iba dospelí. Chodia tam rodičia s deťmi a mladí ľudia, ktorí si práve vytvárajú vzťah k futbalu. Sledujú, čo robia starší fanúšikovia, počúvajú ich pokriky a postupne si vytvárajú predstavu, čo znamená byť verným fanúšikom. Čo im vlastne ukazujeme?
Máme ich naučiť, že majú stáť za svojím klubom, fandiť mu aj vtedy, keď sa nedarí, a tešiť sa z každého víťazstva. S tým nemám najmenší problém. Nemali by sme ich však učiť, že k láske ku klubu automaticky patrí nenávisť voči súperovi.
Pred dvoma tyzdnami som bol na zápase Udinese:Como. Fanúšikovia Udinese mali ako vždy a ako každé domáce mužstvo v talianskej lige chorále a to aj keď ich mužstvo dostalo gól, aj keď boli pod tlakom. Tlačili domácich do konca zápasu. Rivalita DAC – Slovan je veľká a k slovenskej lige patrí. Nechcem, aby sa z futbalu stala sterilná zábava, kde sa všetci tvária slušne, nikto nezvýši hlas a po zápase si hráči aj fanúšikovia navzájom zatlieskajú. Futbal má mať emócie. Práve tie robia zo zápasu zážitok. Súčasne by však mali existovať určité hranice.
Zaujímavé je na tom aj to, že slovenské kluby sú od seba v mnohých veciach závislé. Slovan sa postupom do Ligy majstrov postaral o významný príjem pre klub a zároveň pomohol slovenskému futbalu. Jeho výsledky v európskych súťažiach ovplyvňujú aj náš koeficient a lepšie postavenie slovenského futbalu môže v budúcnosti pomôcť ďalším klubom. Medzi nimi je aj DAC.
Jeden deň teda slovenskému klubu držíme palce v Európe, pretože chceme body do koeficientu a lepšie postavenie našej ligy. Druhý deň toho istého súpera na domácom štadióne čo najviac zosmiešňujeme.
Samotná rivalita na tom nič nemení. Fanúšik DAC nemusí Slovanu priať ani jeden bod. Slovanista zase nemusí priať DAC vôbec nič. Keď sa stretnú na ihrisku, každý chce vyhrať. Tak to má byť.
Kluby by však podľa mňa nemali automaticky tolerovať všetko len preto, že sa to schová pod slovíčko „rivalita“. Fanúšikovia majú právo vytvárať atmosféru a podporovať svoj tím. Rovnako má klub právo povedať, že určitá forma správania už cez čiaru jednoducho ide.
Výsledok zápasu zostane zapísaný v tabuľke. DAC vyhral 2:0, Slovan odišiel bez bodu. Nabudúce môže byť všetko inak. Futbal je v tomto krásny. Jeden zápas neznamená večnosť a dnešný víťaz môže byť zajtra porazeným.
To, čo by sa meniť nemalo, je spôsob, akým sa k sebe správame.
Fandiť svojmu klubu naplno je úplne v poriadku. Rovnako je v poriadku podpichnúť súpera a užiť si jeho prehru. Keď však potrebujeme súpera ponižovať, aby sme ukázali svoju oddanosť vlastnému klubu, podľa mňa už niečo nie je v poriadku.
Na štadiónoch by mali byť emócie, hlasné tribúny a poriadna rivalita. Deti, ktoré tam dnes prídu prvýkrát, by však mali vidieť aj to, že byť fanúšikom neznamená nenávidieť každého, kto stojí na druhej strane.