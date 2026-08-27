Slovan teraz nepotrebuje obhajobu. Potrebuje uznanie

Sú chvíle, keď by sme sa mali na chvíľu prestať hádať o tom, komu fandíme, kto čo povedal a kto má na čo iný názor. Postup Slovana do ligovej fázy Ligy majstrov je presne takým momentom.
Slovan zvládol cestu cez kvalifikáciu a po dvoch rokoch sa opäť dostal medzi európsku elitu. Nebola to prechádzka. V Celje to bola poriadna dráma, predĺženie, tri tyčky domácich a napokon gól, ktorý poslal slovenského majstra tam, kam sa chce dostať každý klub. Do skupinovej fáze Ligy majstrov.
Treba povedať aj druhú vec. Slovan týmto úspechom nepomáha iba sám sebe. Pomáha slovenskému futbalu.
V poslednom období totiž slovenský futbal rozhodne nezažíva jednoduché časy. Spory, problémy okolo fungovania zväzu, financovania či dôvery v ľudí, ktorí futbal riadia, vytvárajú obraz prostredia, ktoré je často viac zamestnané samo sebou než tým, čo by malo byť jeho hlavnou úlohou – rozvojom futbalu. V júli napríklad ministerstvo športu dočasne pozastavilo financovanie SFZ, čo len pridalo ďalší problém do už aj tak komplikovanej situácie.
Práve preto je úspech Slovana ešte dôležitejší.
Nie preto, že by bol Slovan dokonalý klub. Nie je. Nie preto, že by všetko, čo robí jeho vedenie, malo byť automaticky chválené. Nemusí. Šport sa však má v prvom rade hodnotiť podľa výsledkov na ihrisku. A tam Slovan momentálne robí presne to, čo slovenský futbal potrebuje.
Vyhráva. Postupuje. Prináša Slovensku európske zápasy. Prináša peniaze. Prináša body do koeficientu.
A čo je veľmi dôležité, časť finančného efektu európskeho úspechu sa dostáva aj k ďalším slovenským klubom. Už pri predchádzajúcej účasti Slovana v Lige majstrov išli prostredníctvom solidárnych platieb peniaze aj klubom v našej lige,
Toto je moment, ktorý by sme si mali uvedomiť. Keď slovenský klub dokáže preniknúť medzi najlepších v Európe, nevytvára hodnotu iba pre svoju vlastnú pokladnicu. Zvyšuje viditeľnosť slovenského futbalu, dáva ďalším hráčom a klubom motiváciu a zároveň ukazuje, že cesta medzi európsku elitu zo Slovenska stále existuje.
Možno ešte dôležitejšie je, čo môže Slovan urobiť s peniazmi, ktoré teraz zarobí. Tu sa podľa mňa začína skutočná skúška.
Postup do Ligy majstrov je fantastický úspech. Ešte väčším úspechom by bolo dokázať tieto peniaze premeniť na dlhodobú kvalitu. Na akadémiu. Na mladých slovenských hráčov. Na schopnosť pravidelne sa vracať do európskych súťaží.
Jedna úspešná sezóna je krásna vec. Vybudovať klub tak, aby sa podobné večery neopakovali raz za niekoľko rokov, ale pravidelne, je úplne iná disciplína. Slovan dnes dostal obrovskú príležitosť. Finančnú aj športovú. A slovenský futbal dostal spolu s ním trochu potrebnej energie.
Po všetkých sporoch, hádkach a otrasoch, ktoré náš futbal v poslednom období sprevádzali, je možno príjemné na chvíľu sledovať niečo úplne iné. Futbalistov, ktorí po zápase neskrývajú emócie. Fanúšikov, ktorí oslavujú.
Slovenský klub, ktorý sa dostal medzi najlepších.
A peniaze, ktoré tentoraz neprichádzajú preto, že niekto niečo vybavil pri stole, ale preto, že Slovan si ich vybojoval na ihrisku. Za toto si zaslúži rešpekt.
Nie iba Slovan. Celý slovenský futbal. A teraz bude zaujímavé sledovať, čo s touto šancou urobí.