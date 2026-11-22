Plány
Začiatkom novembra 2026 som pristál v Bejrúte so zámerom doposiaľ neustáleným spôsobom prepraviť sa do Damasku, čo sa mi (spoiler alert!) podarilo, ale o tom v ďalšom blogu. Predposledný deň som si naplánoval návštevu Baalbeku, ktorý bol na treťom mieste z troch celkovej priority môjho jedenásťdňového úletu do Sýrie a Libanonu. Keďže osobitné bezpečnostné upozornenia ma nútili poloskepticky písať si otáznik k tejto časti programu, ani moja príprava nebola až tak pedantná. Napriek tomu risk priniesol zisk v podobe otvorených úst a asi 40 fotiek, a tak som mal možnosť nechať sa pohltiť archeologickou monumentalitou, ak takýto výraz smiem založiť.
Po prekvapivo hladkom návrate z Damasku do Bejrútu cez pozemnú hranicu Masnaa/Yabws som sa skontaktoval s miestnym kuchárom pomlčka vodičom, ktorý ma pred niekoľkými dňami viezol do Byblosu, či by si našiel čas otočiť so mnou Baalbek, čo je asi 90 km severovýchodne od Bejrútu. Ihneď v dolároch súhlasil, čo ma potešilo, pretože alternatívu sa mi vymýšľať veľmi nechcelo. Ráno som vypil dosť zlé hotelové cappuccino popri čítaní si najnovších (ani nie 12 hod. starých) varovaní ministerstva zahraničných vecí Nemecka, Británie a Austrálie o cestovaní do oblasti Baalbeku pre hroziace letecké útoky, nasadol s úsmevom Khaledovi do auta a udreli sme cestu (hit the road).
Vystúpil som zhruba o dve hodiny pred bránami komplexu. Čakala ma osobne Maryam, moja osobná sprievodkyňa, ktorú mi Khaled cestou proaktívne vybavil. Keďže očakávaný nával turistov moja prítomnosť v daný deň naplnila na 500 %, pretože v celom komplexe sa už nachádzali štyria ďalší návštevníci, pričom podľa Maryam tam predchádzajúce tri dni neprišiel vôbec nikto, mohli sme bez čakania v radoch promptne začať prehliadku.
Historický exkurz Baalbekom
V údolí Beqaa, medzi pohoriami Libanon a Antilibanon (baví ma ten názov), leží Baalbek, známy z helenistického obdobia aj ako Heliopolis. Dnes bežné libanonské mestečko, na prvý dojem ošumelé, prašné s centrom života sústrediaceho sa pozdĺž chaotickej hlavnej cesty. Neprehliadnuteľne však ukrýva približne 8-hektárový archeologický komplex so stavbami a architektúrou, ktorá bez akýchkoľvek problémov valcuje Akropolu v Aténach a možno aj Rím, ak sa bavíme o monumentálnosti dodnes zachovaných rímskych stavieb.
Baalbek by vás možno nenapadol ako prvý, ak by sa vás pýtali na najstaršie súvisle osídlené miesta na svete. Samozrejme mnohé rebríčky ho vynechávajú, pretože toto mesto má podstatnejší dôvod byť známe, ako to, že dôkazy o osídlení sa datujú [dopíš nejaký vtip so Zdenou Studenkovou] z pred 9 000 – 10 000 rokov.
Ešte pred Rimanmi miesto osídľovali semitské kmene uctievajúce podľa tradícií boha Baala, neskôr sa oblasť dostala pod nadvládu Alexandra Veľkého, ktorý okolo roku 332 dobyl fenické pobrežie.
Baalbek zažil najväčší rozmach za vlády cisára Augusta, keď sa začala monumentálna prestavba miestnej svätyne, ktorá pokračovala viac než dve storočia. Postupne tu vyrástli gigantické chrámy, ktoré v skutočnosti boli len prestavbou miestnych svätýň, zasvätené Jupiterovi a Bakchovi, neskôr aj chrám Venuše, pričom Baalbek sa aj vďaka svojej strategickej polohe stal jedným z najvýznamnejších náboženských centier rímskeho sveta.
V roku 635 sa Baalbek dostal pod islamskú vládu, v stredoveku sa rímsky komplex zmenil na opevnenú citadelu, a v 13. storočí aj ako pevnosť mamlúckých vládcov. Dnes je Baalbek plným právom zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, najmä pre Jupiterov chrám, Chrám Bakcha – boha vína a Venušinej svätyne.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) H(elopolitano)
Rímska ríša pred nástupom kresťanstva bola polyteistická a sakrálne stavby v Baalbeku slúžili na uctievanie boha úrody a plodnosti Jupitera Heliopolitana, ktorý predstavoval najvyššie božstvo miestneho náboženského kultu. Nejde o totožné vyobrazenie Jupitera, ktoré poznám z tradičnej rímskej mytológie, ale skôr ako akési spojenie rímskeho náboženstva s lokálnymi sýrsko-fenickými tradíciami.
Chrámová časť bola vyvýšená zhruba 7 m nad povrchom, ku ktorému viedlo schodisko, aby návštevník mal možnosť precítiť gradáciu priblíženia sa k celle. Vďaka tomu, že celý areál bol prakticky bez ľudí, bolo možné si dokonale vychutnať gradáciu od schodiska, cez predsieň až k obetnému oltáru a chrámu. Schodisko končilo v predsieni, z ktorej bol výhľad na majestátny areál s množstvami úlomkov pôvodnej stavby, zvyšku stĺpov a bohato zdobených korintských hlavíc, zachovaných výklenkov pre sochy, fontány, obetného oltára a samozrejme 6 impozantných stĺpov týčiacich sa do nebies. Vďaka troške predstavivosti nebolo náročné si domyslieť mohutnosť stavby v časoch dávno uplynulých. Zaručený vau efekt.
Chrám zasvätený Jupiterovi Helopolitskému predstavoval najväčší rímsky chrám, aký kedy bol Rimanmi postavený. Jeho rozmery sa odhadujú na 88 x 44 m a celková výška mala dosahovať 48 m. Samotné stĺpy pozostávajú z troch obrovských kamenných valcov, pričom najväčšie spodné diely merajú na výšku viac než sedem metrov. Nad stĺpmi sa navyše nachádzajú mohutné kamenné bloky, z ktorých niektoré vážia až 60 ton. Človek sa vedľa nich cítil zanedbateľne malý. Dlhší pohľad zdola mi spôsobil bolesť krku, ale aj tak som sa nedokázal nabažiť, zvlášť pre dobrý dopad svetla.
Z pôvodných 54 korintských stĺpov po obvode svätyne sa k dnešnému dňu zachovalo šesť. Údajne osem stĺpov bolo prevezených do Istanbulu na výstavbu Hagie Sofie, niektoré boli použité ako stavebný materiál. Baalbek v minulosti postihlo viacero ničivých zemetrasení, posledné v roku 1759. V tomto období sa znížil počet z pôvodných deviatich na súčasných šesť. Pri výške približne 20 metrov, priemere viac než dva metre a jeho hmotnosti okolo 150 až 200 ton je na mieste sa pýtať, ako ich sakra dokázali prenášať.
Trilithon alebo 800-tonové kamenné bloky
Absolútna nechápačka rímskeho staviteľstva sa naplno prejavuje v troch blokoch kameňa tvoriace základ Jupiterovho chrámu. Ide o trojicu masívnych monolitov o dĺžke zhruba 19,5 m, o výške takmer 4,5 m s hmotnosťou zhruba 800 ton. Odhaduje sa, že monolity pochádzajú z neďalekého zhruba 1km vzdialeného kameňolomu, avšak ako ich Rimania preniesli a osadili, zostáva lákavou špekuláciou vedcov dodnes. Prečo sa Rimania rozhodli používať pri stavbe takéto absurdne veľké kamenné bloky, nie je celkom jasné. Ak by som mal tipovať, išlo o snahu demonštrovať pevnosť, stabilitu a monumentalitu celej stavby. Ale 800 ton?
In vino Bacchus
Bakchov chrám oproti šiestim stĺpom chrámu Jupitera je už úplne iná liga. Patrí medzi najlepšie zachované monumentálne stavby rímskych chrámov na svete. Prvý pohľad na chrám zanechal silný dojem, a to vďaka mimoriadne detailnej výzdobe. Nič podobné od Perzepolisu som nevidel.
Bakchus bol rímskym bohom vína, plodnosti a náboženskej extázy. Či bol však chrám skutočne zasvätený Bakchovi, nie je jednoznačne preukázané. Tento predpoklad vychádza okrem iného z bohatej výzdoby s motívmi viniča. Poviem úprimne, že som ostal očarený tým, ako dokázali Rimania vygradovať dojem z chrámu. Trinásťmetrová vstupná brána, výklenky, neskutočne detailná výzdoba. Zaujali ma azda najstaršie grafity, aké som videl, ktoré zanechali vandali 19. storočia – kedy chrám bol voľne prístupný.
Memento Amici
Na stene sa nachádzajú pamätné tabule na počesť návštevy nemeckého cisára Wilhelma II. a jeho manželky Augusty Viktórie v roku 1898. Nešlo len o symbol prejavu priateľstva, ale mali prehlbovať diplomatické, politické a hospodárske vzťahy. Cisár si údajne sám vybral miesto ich osadenia. Problém nastal až neskôr, keď archeológovia odstránili stáročia nahromadené sutiny a znížili úroveň terénu. Tabule sa tak ocitli takmer desať metrov nad zemou.
Po návšteve Wilhelma II. došlo z jeho strany k podpore a financovaniu archeologického výskumu. Nemecké archeologické expedície následne v rokoch 1900 až 1904 uskutočnili rozsiahle vykopávky a dokumentáciu chrámového komplexu. Cisárova návšteva sa tak stala významným impulzom pre moderný archeologický výskum Baalbeku.
Po dvoch hodinách prechádzania medzi chrámami, stĺpmi a kamennými blokmi – alebo ako by povedal kamarát, sutinami - som sa s Maryam radšej rozlúčil pretože ju klepalo od zimy. Dalo by sa tu pokojne stráviť aj niekoľko hodín, keďže ide o mimoriadne fotogenické miesto. Baalbek však ešte nepovedal posledné slovo.
Po prehliadke som sa zastavil pozrieť ešte spomínaný kameňolom, odkiaľ Rimania ťažili stavebný materiál. Leží tu opracovaný monolit. Volá sa Kameň tehotnej ženy (Hajjar al-Hibla) a jeho hmotnosť je približne absurdných 1 000 ton.
Mal som v úmysle zastaviť sa ešte pri šiitskej svätyni Sayyida Khawla, ale Khaled mi to neodporúčal. Označil ju za „mešitu Hizballáhu“, a tak som tentoraz nepokúšal osud. Riadil som sa príslovím mäsiarov pri pohľade na salámu: „všetko dobré, koniec dobrý“, a vybrali sme sa späť do Bejrútu.
Záver
Baalbek bol správnou voľbou. Pôvodne tretia priorita môjho jedenásťdňového úletu sa napokon zaradila medzi jeho najväčšie prekvapenia. Rímsku architektúru som už videl na mnohých miestach, ale Baalbek ma prinútil opäť sa zamyslieť nad tým, čo všetko dokázali ľudia postaviť pred dvetisíc rokmi a prečo dnes nedokážu postaviť obyčajnú bytovku bez vád. A predovšetkým, aká silná musela byť ich viera, ak dokázali vynaložiť toľko energie a času na výstavbu takého majestátneho komplexu.
Ak sa teda niekedy vyskytnete v Libanone a netrpíte alergiou na historické ruiny, rozhodne ho nevynechajte.