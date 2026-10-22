Z výstavného šampióna zdochýnajúci kôň. Kto ho zničil?

Správny gazda vie, že o svoje hospodárske zvieratá sa musí starať.
Zvieratá musíte milovať, kŕmiť a existuje mnoho ďalších „musíš“. Napríklad musia mať kde spať, nesmie im pršať na hlavu, nesmú sa preťažovať prácou, na ktorú sú určené, musia mať lekársku starostlivosť a musia sa v pokoji a bez stresu naučiť, čo sa od nich očakáva. Iba tak sú spokojné obe strany. Aj gazda, aj zviera.
Analógia so starostlivosťou o štát je veľmi podobná. V prvom rade musí ten, kto štát riadi, milovať svojich občanov viac ako sám seba. Musí sa postarať o to, aby mali pokojný život, mali kde spať, mali čo jesť a mali sa kde učiť. Musia dôverovať svojmu vodcovi a on musí dôverovať ľuďom. Inak sa stane to, čo dnes vidíme všade vo svete.
Ak stádo napadne medveď, odstránite ho, nebudete sa nečinne prizerať.
Nie je to žiadna novinka, ale rokmi overená múdrosť našich starých otcov. Máme tu niekoľko medveďov. Jeden sedí v Kremli a druhý, o nič menší, na opačnej strane sveta, v Bielom dome. Lenže máme tu aj ohradu, ktorú medveď nikdy nemal prekonať. Máme tu aj strážne psy, ktoré ho mali odohnať a pred útokom varovať. Máme tu aj armádu honelníkov, ktorí by mali vedieť, čo robiť, ak sa niečo také stane. A navyše máme aj bačov, ktorí sú zodpovední za pevnosť ohrád, dostatok psov, výcvik honelníkov a koordináciu všetkých, ak predsa len medveď príde.
Máme tu OSN, máme tu G20, G8, máme tu Vatikán, Čínu aj Kóreu, máme tu najsilnejšie ekonomiky sveta, a títo všetci nedokážu ukončiť päť rokov utrpenia na malom kúsku územia, ktoré si stále bráni svoj názov Ukrajina.
Dnes zisťujeme, že ohrady, inak nazývané medzinárodné právo, vlastne neexistujú. Naše strážne psy sedia a s údivom, niektoré dokonca aj s obdivom, sledujú masaker, ktorý predvádza medveď. Nie preto, že je hladný, ale preto, že môže.
Máme tu armádu honelníkov, ktorí namiesto toho, aby robili, čo majú, zašívajú roztrhané ovce. A len čo ich postavia na nohy, medveď ich opäť roztrhá. Aspoň majú čo robiť a môžu vykazovať činnosť.
A kde sú bačovia? Na summite. Predháňajú sa v tom, kto komu čo sľúbi. Lebo sľub je predsa sľub a fotografia zo summitu je takmer to isté ako výsledok. Takmer.
Základné pravidlo parazita je nezabiť hostiteľa. Ideálne je, ak si ho hostiteľ ani nevšimne.
Kliešť. Poznáme ho všetci. Sám osebe odsaje také minimálne množstvo krvi, že si to skutočne nemusíme ani všimnúť. Ak si ho nevšimneme, dokáže sa nakŕmiť, odpadnúť a prisať sa znovu a znovu. A spokojní sú všetci. Aj kliešť, aj hostiteľ.
A teraz si predstavte, že by kliešť dokázal po prisatí odsať 70 % krvi hostiteľa. Čo sa stane? Exitus pre oboch. Raz a navždy.
Vojnový konflikt je parazitom na ľudstve. Obrovský kliešť sa prisal a hostiteľ vidí a cíti, že je zle. Čo urobí? Obráti sa na rokmi overené postupy a uteká k lekárovi. Očakáva sa, že lekár, poučený niekoľkými kliešťami z minulosti, dokáže vziať do ruky správne nástroje a s chirurgickou presnosťou kliešťa odstrániť a ranu očistiť. Toto sa očakáva od demokratických inštitúcií a demokratických politikov. Lenže očakávanie sa nenaplní.
Predstavte si lekára, ktorý by s údivom a často aj s obdivom sledoval kliešťa, ako sa kŕmi. Videl by, že hostiteľ bledne, chradne a pomaly nevládze, ale napriek tomu by nielenže sledoval bez zásahu, ale navyše by chcel od hostiteľa viac tolerantnosti, viac oddanosti, viac práce a viac trpezlivosti.
Viac pracovať, viac šetriť, viac pomáhať.
A kliešť? Ten si spokojne saje ďalej. Veď lekár dohliada na to, aby mal hostiteľ dostatok síl na ďalšie kŕmenie.
Keď zlyháva tradičná medicína, pacient uteká k alternatíve.
Opäť stará známa pravda. Zúfalý pacient urobí čokoľvek, ak nadobudne pocit, že mu to pomôže. Preto sa tak darí šarlatánom. Ponúkajú totiž jednoduché riešenie na zložitý problém. A niekedy stačí uveriť. Dnes už ľudia prestali veriť, že rokmi zaužívané postupy zaberú. Vidia totiž presný opak. A zúfalí bačovia sa tak upriamili na rôzne stratégie, čo s medveďom, že zabudli na svoju úplne základnú úlohu. Chrániť stádo.
Lenže stádo už začína chápať, že je zle. Neverí ani psom, ani honelníkom. A vidí bača, ktorý, mimochodom, celú noc strávil na nejakom summite, ako veselo chystá džbery na dojenie.
A zrazu sa zjaví šaman. Kričí nahlas presne to, čo unavené, doráňané a zúfalé stádo chce počuť. Ponúka riešenie. „Odoženiem medveďa, ochránim vás!“ Síce to chce robiť dymom, zaklínadlami a tancom okolo ohňa, ale na druhej strane, ak nepomohli ohrady, ktoré vyzerali nedobytne, ak nepomohla svorka strážnych psov, armáda honelníkov a skúsený bača, prečo by nemalo uveriť práve tomuto šarlatánovi? A uverí mu. A uverí mu rado. Veď čo môže stratiť? Doterajšia liečba očividne nezaberá, pacient slabne a lekár mu namiesto lieku predpisuje ďalšiu dávku trpezlivosti.
Z výstavného ťažného koňa sa stala kalika v Nemecku, Taliansku, Španielsku a Francúzsku.
Viete, čo majú tieto krajiny spoločné, okrem toho, že sú hrdými členmi EÚ? Ani jedna nie je priamo vo vojnovom konflikte, a predsa dokázali zničiť inak výstavného ťahúňa. Ako je asi na tom krivkajúci poník zo Slovenska?
Bačovia, ktorí dodnes riešili len diskusie okolo medveďa, majú zrazu iný problém. Stádo je zničené, nedokáže dojiť a ťahať ekonomiku. Zrazu nie je na školy, cesty, nemocnice, investície ani rozvoj. Ale to nestačí. Nie je čím kŕmiť. Nie je svetlo na konci tunela. Teda okrem dymu a svetla, ktoré sľubuje šarlatán.
Pozrite si výsledky volieb v krajinách, ktoré som spomenul. Výrazný úspech alternatívnych politických síl a oslabenie tradičných strán. A to nás čaká volebný super rok v celej EÚ.
Ako asi dopadne?
A budeme viniť ľudí, ktorí stratili nádej, alebo konečne pomenujeme správneho vinníka? Možno by sa bačovia mali na chvíľu prestať pozerať do zrkadla a skúsiť sa pozrieť na stádo. Aj keď pohľad do zrkadla býva, samozrejme, podstatne príjemnejší. Najmä ak si človek sám sebe vysvetlí, že za všetko môžu ovce.
Ak stádo napadne medveď...
Ak napriek všetkému medveď prekoná ohradu, ktorá mu mala mechanicky zabrániť dostať sa do košiara, máme problém.
Ak však navyše svorka psov, ktorá mala medveďa zacítiť kilometer pred ohradou, spokojne spí, už to nie je problém, ale katastrofa.
Ak honelníci namiesto toho, aby otvorili brány, dostali ovce z ohrady a zatvorili v nej medveďa, tíško sedia a s údivom, ba dokonca aj obdivom sledujú masaker, pričom sem-tam zašijú ovečku, aby ju medveď mohol opäť roztrhať, úplne zlyhal celý systém.
A ak bača nevidí, čo sa deje, nepredvída, ako to môže dopadnúť, a spokojne spí, nesie plnú zodpovednosť za to, čo sa stane.
Pretože bača nie je platený za to, aby vysvetľoval, prečo medveď prišiel. Nie je platený za to, aby organizoval nekonečné summity o tom, aký je medveď nebezpečný. A už vôbec nie za to, aby presviedčal stádo, že roztrhané ovce sú len nevyhnutnou súčasťou moderného chovu.
Bača je tam na to, aby chránil stádo.
Všetko ostatné sú len reči. A tie, ako vieme, ešte nikdy žiadnu ovcu pred medveďom nezachránili.
Ako zo zdochýnajúceho koňa opäť spraviť výstavný kus
Kôň potrebuje predovšetkým veterinára, kvalitné krmivo, vodu, oddych a čas na zotavenie. A predovšetkým potrebuje gazdu, ktorý konečne pochopí, že ďalším bičovaním z neho dostihového šampióna neurobí. Bez správnej diagnózy môžeme minúť všetky peniaze na drahé sedlo, naleštiť postroj, namaľovať stajňu a zorganizovať konferenciu o budúcnosti jazdectva. Kôň napriek tomu nevstane.
Potom treba začať od základov. Odstrániť prekážky a dať koňovi možnosť znovu nabrať silu. Treba podporiť tých, ktorí vedia pracovať, vytvoriť podmienky pre nové nápady a prestať trestať každého, kto upozorní na to, že cisár je nahý a kôň na pokraji síl.
A predovšetkým treba zmeniť gazdu, ak sa ukáže, že práve on je príčinou problémov. Lebo ak ten istý človek, ktorý koňa priviedol na pokraj vyčerpania, dostane za úlohu vypracovať stratégiu jeho záchrany, pričom si sám určí ciele, termíny aj odmenu za ich splnenie, výsledok sa dá celkom dobre predvídať. Kôň bude mať novú stratégiu, gazda novú prezentáciu a stajňa ďalší summit. Len ten kôň už nebude medzi nami.
Potrebujeme zdravé základy, schopných ľudí, rozumné rozhodnutia, investície a predovšetkým gazdov, ktorí rozumejú tomu, čo vlastne riadia. A ak sa to podarí, možno znovu postavíme koňa na nohy. Možno raz opäť pobeží a možno sa vráti aj na výstavisko. Ale najprv musí niekto prestať predstierať, že je v najlepšej kondícii.
Lebo prvým krokom k záchrane koňa nie je presviedčať divákov, že vyzerá zdravo. Prvým krokom je priznať si, že je chorý. A druhým je konečne začať liečiť jeho chorobu, nie vlastný politický obraz.