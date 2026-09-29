Krava sa z tlačovej konferencie nenaje. Sucho zničí chovy, ale požiar horí inde. Slovenské poľnohospodárstvo má problém. Veľký. Na lúkach chýba krmivo, pasienky vysychajú a chovatelia začínajú počítať, koľko zvierat dokážu udržať cez zimu.
Najjednoduchšie vysvetlenie znie: môže za to sucho. Áno. Sucho je katastrofálne. Lenže sucho je možno iba zápalka. Požiar horí niekde úplne inde.
Chýba krmivo za desiatky miliónov
Krízová analýza odhaduje výpadok lucerny a sena približne na 40 až 50 percent, pri pasienkoch približne na polovicu normálnej produkcie. Na zachovanie súčasných stavov hospodárskych zvierat by bolo potrebné nahradiť približne 640-tisíc ton sušiny.
Účet?
73,6 milióna eur.
V realite možno približne 80 miliónov.
Ak krmivo nebude, ekonomika je neúprosná. Zvieratá pôjdu preč. Kritický scenár analýzy počíta s redukciou stavov až o 35 percent, približne o 135-tisíc veľkých dobytčích jednotiek. A stádo, ktoré raz skončí na bitúnku, sa ďalšou tlačovou konferenciou obnoviť nedá.
Pol miliardy máme. Teda... na papieri
A teraz sa pozrime na druhú stranu rovnice.
Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky sa volá Strategický plán 2023 – 2027. Nie 2026 – 2027.
Európska komisia ho Slovensku schválila už v novembri 2022. (apa.sk) Podľa zverejnených údajov bolo doteraz vyhlásených 18 projektových výziev s celkovou alokáciou približne 544,7 milióna eur.
Znie to fantasticky. Viac ako pol miliardy eur. Lenže existuje drobný administratívny detail:
Vyhlásené euro nie je vyplatené euro.
Alokovaná závlaha nepolieva.
Schválená maštaľ nechová.
A euro v powerpointovej prezentácii má prekvapivo nízku výživovú hodnotu.
Máme september 2026
V júni 2026 rezort naraz vyhlásil osem výziev za viac ako 221 miliónov eur. (mpsr.sk) V septembri pribudli ďalšie štyri výzvy na závlahy a vodozádržné opatrenia za 34,8 milióna eur. (mpsr.sk)
Výborná správa. Až na jeden detail. Výzvy na vodu boli vyhlásené 10. septembra 2026 a žiadosti sa začnú prijímať 12. októbra 2026. (apa.sk)
Takže počas sucha 2026 z nich slovenským farmám logicky nemohlo pomôcť ani euro. Ministerstvo navyše 10. septembra informovalo, že PPA administruje viac ako 3 000 projektov a pracuje na ich hodnotení. Pri prvých realizovaných projektoch hovorilo o nasledujúcom roku. (mpsr.sk)
Teda o roku 2027.
Strategický plán 2023 – 2027 tak v prípade časti investícií začína pripomínať vlak, ktorý síce podľa cestovného poriadku vyrazil v roku 2023, ale na nástupište prichádza, keď už cestujúci riešia, ako sa domov dostanú pešo.
73,6 verzus 544,7 milióna
Tieto dve čísla stoja za zapamätanie.
73,6 milióna eur je modelovaný účet za chýbajúce krmivo potrebné na zachovanie súčasných stavov zvierat.
544,7 milióna eur je približná alokácia 18 doteraz vyhlásených projektových výziev Strategického plánu.
Samozrejme, tieto peniaze nemožno jednoducho presunúť z jednej intervencie na nákup sena. Majú svoje pravidlá, účel a európsky rámec.
Ale porovnanie odhaľuje podstatnejší problém:
Slovensko nemá iba problém s nedostatkom peňazí. Má problém s časom, za ktorý dokáže peniaze premeniť na fungujúcu investíciu.
A krava má jednu nepríjemnú vlastnosť.
Žerie každý deň.
Bez ohľadu na harmonogram výzvy.
Sucho nie je vinník. Je záťažový test
Nikto nemôže obviňovať vládu, ministerstvo ani PPA z toho, že neprší. Ale môžeme sa pýtať, prečo sme do extrémneho sucha roku 2026 vstúpili s investíciami programového obdobia 2023 – 2027, z ktorých významná časť bola ešte len vo výzvach, hodnotení alebo pred prijímaním žiadostí.
Pretože práve závlahy, skladovanie krmovín, modernizácia fariem, hospodárenie s vodou a technologická odolnosť mali zabezpečiť, aby jeden extrémny rok nespustil likvidáciu chovov.
Sucho teda nie je iba katastrofa. Je to záťažový test štátu. A výsledok zatiaľ nevyzerá dobre.
Požiar horí inde
Sucho vidíme. Popraskaná zem sa dobre fotografuje.
Oveľa horšie sa fotografuje administratívne meškanie.
Lenže možno práve tam horí väčší požiar.
Medzi slovami „alokované“, „schválené“ a „vyplatené“ totiž môže byť niekoľko rokov.
Pre úradníka je to proces.
Pre farmára sú to tri zimy.
A pre zviera môže byť rozdiel medzi týmito slovami rozdielom medzi tým, či na farme zostane, alebo skončí na bitúnku.
Preto by som sa dnes ministra nepýtal, koľko miliónov eur už rezort vyhlásil.
Pýtal by som sa jednoduchšie:
Koľko z tých 544,7 milióna eur už reálne pracuje na slovenských farmách?
Pretože krava sa z tlačovej konferencie nenaje. Ale je tu ešte jedna otázka. Kde sú chovatelia a združenia čo ich zastupujú? Kde sú tí, čo v minulosti neustále hrozili štrajkovou pohotovosťou? Kde sú tí, čo blokovali Dargov? Kde sú všetci FB odborníci na agro, ktorí tak milujú kamery a dávajú rozhovor aj keď vidia priemyselnú kameru? Niekde sú, ale nikto nevie kde. Však oni vylezú, keď to bude bezpečné, alebo keď to bude niekomu vyhovovať. Ale krava to nie je.