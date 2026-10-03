Taliani za agropodvody rozdali 925 rokov väzenia, u nás je ticho.

Taliani rozdali za agropodvody stovky rokov väzenia. My zatiaľ meníme pravidlá
Už niekoľko dní dostávam ako bývalý šéf dozorového orgánu nad PPA otázky o tom, čo sa zase šíri internetom. Brusel vraj ide Slovensku zastaviť dotácie. Vraj sú ohrozené všetky eurofondy. Vraj Matovič s Hegerom neurobili nič. A keď PPA skolabuje, slovenským poľnohospodárom vraj začnú peniaze posielať Česi.
Internet je úžasné miesto.
Človek tam za päť minút zistí, že Európska komisia má niekde v Bruseli veľké červené tlačidlo s nápisom „VYPNÚŤ SLOVENSKO“ a vedľa neho sedí český úradník pripravený okamžite prevziať naše dotácie.
Lenže takto to nefunguje.
Niektoré informácie, ktoré dnes kolujú, majú reálny základ. Niektoré sú poriadne pritiahnuté za vlasy. A pri niektorých mám podozrenie, že ich autor videl európske nariadenie naposledy vtedy, keď mu na Facebooku vyskočila jeho fotografia.
Keďže som pri riešení problémov PPA niekoľko rokov osobne sedel za stolom, skúsim pridať trochu kontextu. Bez straníckych tričiek. A pokiaľ možno aj bez rozprávok.
Bol som pri tom. A stačilo mi
V rokoch 2020 až 2023 som bol poradcom troch ministrov pôdohospodárstva – Jána Mičovského, Samuela Vlčana a Jozefa Bíreša. Zároveň som viedol dozorový orgán nad Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Bol som pri rokovaniach s Európskou komisiou, pri riešení auditov aj problémov, ktoré si PPA niesla z minulosti ako rodinné striebro. Akurát to nebolo striebro a nikto sa tým nechcel pochváliť. Po voľbách v roku 2023 som z rezortu odišiel. A povedal som si, že do vecí verejných sa už miešať nechcem.
Slovenský verejný život totiž človeka naučí množstvo zaujímavých vecí.
Napríklad že desaťstranový audit prehrá s trojslovným statusom na Facebooku.
Že vysvetlenie je podozrivé, pretože je dlhé.
A že čím menej človek o probléme vie, tým väčšiu má istotu, že pozná jeho riešenie.
Fakty prehrávajú s titulkami. Argument prehráva s nálepkou. A keď už nevieme vyriešiť problém, aspoň sa pohádame, kto ho zavinil.
Dobytkára poznáme. Ale pozrime sa na chvíľu do Talianska
Kauzu Dobytkár pozná celé Slovensko. Od roku 2018 sa o nej píše, hovorí, vyšetruje, pojednáva, ruší, vracia, komentuje a analyzuje. Osem rokov je už slušný čas. Za osem rokov dieťa nastúpi do školy, naučí sa čítať, písať, počítať a pomaly začne chápať slovenský daňový systém, zatiaľ čo Dobytkár stále pokračuje.
Teraz sa pozrime do Talianska.
Nie preto, že taliansky prípad je totožný so slovenským. Nie je. Ale preto, že aj tam išlo o obrovský biznis postavený na zneužívaní európskych poľnohospodárskych peňazí. V roku 2020 odštartovala rozsiahla operácia Nebrodi.
Prvý veľký proces priniesol v roku 2022 91 odsúdených a tresty v súhrnnej výške približne 600 rokov väzenia.
Taliani však zjavne nepoznajú tradičnú stredoeurópsku vyšetrovaciu metódu „počkáme, možno sa to nejako vyrieši samo“. Pokračovali.
Dňa 18. septembra 2026 prišiel prvostupňový rozsudok v procese Nebrodi 2. 45 odsúdených. Ďalších približne 325 rokov väzenia. V dvoch veľkých procesoch teda prvostupňové talianske rozsudky predstavovali približne 925 rokov odňatia slobody.
Samozrejme, súčet rokov väzenia nie je ukazovateľ kvality právneho štátu a talianske prípady nemožno mechanicky preniesť na Slovensko.
Zaujímavý je však výsledok.
Vyšetrovanie - Obžaloba - Proces - Rozsudok.
Štyri slová, ktoré by v právnom štáte nemali pôsobiť ako sci-fi.
Čo sa po roku 2020 v PPA naozaj dialo
Vládam Igora Matoviča a Eduarda Hegera možno vyčítať všeličo. Ja však môžem hovoriť najmä o tom, pri čom som osobne bol. A preto mi prekáža, keď dnes niekto celé obdobie zhrnie vetou: „Neurobili nič.“
Naozaj?
Kedy sa v PPA uskutočnil rozsiahly forenzný audit? Po roku 2020.
Kedy sa začali otvorene pomenúvať závažné podozrenia spojené s predchádzajúcim fungovaním agentúry? Po roku 2020.
Kedy sa dokumentácia a zistenia posúvali orgánom činným v trestnom konaní? V tom istom období.
A poviem svoju osobnú skúsenosť.
Ani raz som od predsedu vlády alebo ministra financií nedostal pokyn, aby sme pri riešení problémov PPA zabrzdili, niekoho chránili alebo si na niekoho „dávali pozor“.
Práve naopak.
Keď sme potrebovali podporu pri opatreniach, ktoré sme považovali za potrebné, dostali sme ju. Postupne sme zo systému dostávali ľudí, pri ktorých existovali vážne pochybnosti alebo podozrenia. Bez veľkých tlačoviek. Bez fanfár. Bez dramatickej hudby v pozadí.
Dnes si myslím, že to bola možno aj chyba.
Pretože na Slovensku existuje zvláštna vlastnosť verejného priestoru: čo nie je na tlačovke, to sa zrejme nikdy nestalo. A ešte zaujímavejšia otázka je, kam sa niektorí z tých ľudí medzičasom vrátili.
A na aké pozície. Možno by stálo za to sa na to pozrieť. Len tak. Zo zvedavosti.
Potom prišla moja vlastná skúsenosť
Nemám potrebu z rokov 2020 až 2023 robiť zlatý vek Slovenska. Nebol. Politika ma o ilúzie pripravila pomerne efektívne. Zažil som mediálne útoky, policajný zásah aj vážne zdravotné problémy. Každý z tých príbehov má vlastný kontext a nemám potrebu zo seba vyrábať hrdinu. Jednu vec však povedať môžem. Keď sa pozriem do zrkadla, za svoju prácu v PPA sa nehanbím. Preto mi prekáža, keď dnes niekto niekoľko rokov práce desiatok ľudí zbalí do jednej politicky pohodlnej vety. „Nič neurobili.“
Bol som tam. Také jednoduché to nebolo.
A teraz vraj Brusel vypne dotácie
Tu sa dostávame k súčasnosti.
Situáciu by som rozhodne nezľahčoval. Ak Európska komisia nadobudne vážne pochybnosti o kontrolných mechanizmoch, následky môžu byť finančne veľmi nepríjemné. Ale prosím, nevyrábajme z Bruselu jadrovú elektráreň.
Neexistuje tam jedno veľké tlačidlo s nápisom „VYPNÚŤ SLOVENSKÉ DOTÁCIE“.
Európske pravidlá poznajú konkrétne mechanizmy.
Kontroly.
Audity.
Finančné korekcie.
Nápravné opatrenia.
A pri vážnych problémoch aj dôsledky týkajúce sa platobnej agentúry.
Môže nás to stáť veľa peňazí? Áno.
Je to vážne? Áno.
Znamená to, že zajtra Ursula von der Leyen vytiahne zo zásuvky slovenské poľnohospodárstvo? Nie.
A česká PPA nás tiež nepríde zachrániť
Ďalšia internetová legenda hovorí, že keď slovenská PPA nebude fungovať, peniaze slovenským farmárom začne vyplácať platobná agentúra iného členského štátu. Predstava je to krásna. Slovenský štát niečo pokazí a príde Čech, ktorý to za nás vybaví. Taký európsky sused s gola sadou.
Lenže európske pravidlá takýto jednoduchý mechanizmus nepoznajú.
Ak má Slovensko problém so svojou platobnou agentúrou, je to predovšetkým problém Slovenska. Musíme si ho vyriešiť sami. Česi nám ju neprídu opraviť. Poliaci nám ju neprevezmú. Rakúšania nám ju nebudú spravovať.
Hoci pri poznaní slovenského talentu riešiť problémy až v momente, keď horí strecha, chápem, prečo tá predstava niekomu pripadá lákavá.
A nie, všetky eurofondy nie sú jedno vedro
Rovnako opatrný by som bol pri tvrdeniach, že problémy v agrorezorte automaticky zastavia Plán obnovy a všetky ostatné európske peniaze.
Európske financovanie nie je jeden spoločný účet v Tatra banke, ku ktorému Brusel zablokuje kartu. Jednotlivé fondy a programy majú svoje pravidlá, kontrolné mechanizmy a právne režimy. To však vôbec neznamená, že môžeme nad problémami PPA mávnuť rukou.
Práve naopak. Ak Slovensko nedokáže presvedčivo ukázať, že vie európske peniaze kontrolovať a chrániť, účet môže byť veľmi nepríjemný.
A teraz príde tá najkrajšia časť celého systému.
Ten účet nezaplatí minister.
Nezaplatí ho riaditeľ úradu.
Nezaplatí ho politik na tlačovej konferencii.
Zaplatí ho štát.
Čiže vy.
Ja.
Daňovníci.
Slovenská klasika: zisk je konkrétny, zodpovednosť abstraktná a účet spoločný.
Taliani pochopili jednu vec, ktorú my objavujeme každé štyri roky nanovo
Prípad Nebrodi nie je zaujímavý iba rozsudkami. Giuseppe Antoci na Sicílii bojoval proti systému, prostredníctvom ktorého sa organizovaný zločin dostával k poľnohospodárskym dotáciám. A výsledkom nebolo iba zatýkanie.
Vznikli preventívne pravidlá známe ako Antociho protokol, ktorých princípy sa neskôr premietli aj do širšieho talianskeho antimafiánskeho rámca.
A tu je podľa mňa celý problém.
Môžete zatknúť človeka.
Môžete vyhodiť riaditeľa.
Môžete vymeniť ministra.
Môžete premenovať úrad.
Môžete dokonca vymeniť tabuľku na budove. Na Slovensku mimoriadne obľúbená reforma.
Ale pokiaľ necháte otvorené tie isté dvere, skôr či neskôr nimi prejde niekto ďalší. A možno bude iba šikovnejší.
Taliani sa pokúsili zavrieť dvere. A dvere zatvorili
A čo my?
Na Slovensku sa o Dobytkárovi rozprávame od roku 2018. Medzitým sme stihli meniť vlády, ministrov, vedenia inštitúcií, policajných funkcionárov, vyšetrovateľov aj trestnú legislatívu. To je na jednej strane pozoruhodný výkon.
Na druhej strane existuje nepríjemná otázka:
Aký je výsledok?
Nie politický.
Nie mediálny.
Nie facebookový.
Právny.
Dokážeme odhaliť sofistikovaný podvod?
Dokážeme ho vyšetriť?
Dokážeme postaviť zodpovedných ľudí pred súd?
A ak sa vina preukáže, dokážeme dospieť k právoplatnému výsledku skôr, než z prípadu vznikne historická disciplína?
Taliani za porovnateľné obdobie dokázali pri Nebrodi vyšetriť rozsiahly systém, dostať desiatky ľudí pred súd a dospieť k rozsudkom. V dvoch veľkých prvostupňových procesoch padli tresty, ktorých súčet predstavoval približne 925 rokov väzenia.
Na Slovensku sa zatiaľ stále rozprávame.
Meníme zákony.
Meníme ľudí.
Meníme inštitúcie.
Meníme názvy.
A potom sa veľmi čudujeme, že občan postupne prestáva rozumieť tomu, kto vlastne za čo zodpovedá. Možno by sme raz mohli skúsiť revolučnú myšlienku: Nič nepremenovať a jednoducho to dotiahnuť do konca.
Lebo problém nie je Brusel
Najjednoduchšie je ukázať prstom na Brusel. Brusel nám niečo prikazuje. Brusel nás kontroluje. Brusel nám chce zobrať peniaze. Lenže pri európskych dotáciách existuje jedna nepríjemná drobnosť. Sú to verejné peniaze. A kto ich rozdáva, musí vedieť vysvetliť komu, prečo, podľa akých pravidiel a ako skontroloval, že neskončili tam, kde skončiť nemali.
To nie je bruselská šikana.
To je základná hygiena štátu.
Rovnako ako si v reštaurácii umývate ruky, pri miliardách eur by ste mali mať funkčné kontroly. Na Slovensku však občas pôsobíme, akoby kontrola bola prejavom nedôvery.
Takže čo vlastne potrebujeme?
Nie pomstu.
Nie rozsudky na Facebooku.
Nie ďalšie tlačové konferencie s dramatickou hudbou.
A už vôbec nie ďalšiu súťaž o to, ktorá politická strana dokáže spätne prepísať dejiny krajším statusom.
Potrebujeme oveľa nudnejšie veci.
Fungujúce inštitúcie.
Fungujúce kontroly.
Vyšetrenia, ktoré sa skončia.
Súdy, ktoré rozhodnú.
Osobnú zodpovednosť.
A pravidlá nastavené tak, aby človek pri pohľade na možný podvod nepremýšľal:
„Koľko na tom zarobím?“
ale:
„Koľko rokov za to môžem dostať?“
Taliansko ukazuje, že aj obrovský systém zneužívania poľnohospodárskych dotácií možno dostať pred súd. Slovensko zatiaľ ukazuje najmä mimoriadnu schopnosť prežiť vlastné škandály.
Kauza príde - Sme pobúrení - Nasledujú tlačovky - Vzniknú komisie - Začne vyšetrovanie - Vymenia sa ľudia - Prídu voľby - Vymenia sa ďalší ľudia - Zmení sa zákon.
A o pár rokov už polovica krajiny nevie, prečo sme sa vlastne pôvodne hádali. To nie je právny štát ani neprávny štát.
To je spoločenský Alzheimer s volebným obdobím štyri roky.
A možno práve preto by sme sa mali prestať pýtať, kto dnes kričí hlasnejšie.
Pýtajme sa, kto niečo dotiahol do konca. Pretože na konci celého príbehu nepotrebujeme ďalších hrdinov, spasiteľov ani internetových expertov. Potrebujeme štát, pri ktorom sa neoplatí skúšať, koľko ešte znesie.
A posledné, čo pri tom potrebujeme, sú kadejakí „odborníci“, ktorí s absolútnou istotou vysvetľujú PPA, európske fondy a Brusel po troch statusoch na Facebooku.
Lebo pri niektorých z nich už aj pán, ktorý o kukurici iba sníva, začína vyzerať ako profesor agrárnej ekonómie.