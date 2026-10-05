Tentokrát to určite vyjde, jedine, že by nie

Pamätáte si PPA?
To je tá inštitúcia, pri ktorej sa pravidelne dozvedáme, že všetko funguje, všetko je pod kontrolou a všetky problémy sú, samozrejme, zdedené. Ideálne po niekom, kto tam už nie je. V júli 2024 som napísal, že problémy PPA budú mať dohru. Nie preto, že vlastním krištáľovú guľu. Stačilo čítať audity, sledovať personálne zemetrasenia a vedieť, ako funguje akreditovaná platobná agentúra. Predpoveď bola pomerne jednoduchá.
Keď z inštitúcie odídu ľudia, rozbijete kontinuitu procesov, nevyriešite staré zistenia a následne všetkých presviedčate, že situáciu máte pevne v rukách, Európska komisia zrejme neodpadne od dojatia.
A čuduj sa svete. Neodpadla. V roku 2026 už problém akreditácie PPA prestal byť témou nejakého bývalého zamestnanca píšuceho blogy. Európska komisia žiadala nápravné opatrenia a podmienečné pozastavenie akreditácie.
Ale nebojme sa. Prichádza rok 2027. A s ním ďalší slovenský agrárny zázrak.
Miliarda sem, miliarda tam
Návrh rozpočtu hovorí, že na pôdohospodárstvo má ísť v roku 2027 približne 1,3 miliardy eur.
Krásne číslo. Ešte krajšie vyzerá vedľa rozpočtu 2026, ktorý bol 816 miliónov. Takže rast skoro 60 percent! Otvoríme šampanské?
Možno ešte chvíľku počkajme.
Očakávaná skutočnosť roku 2026 totiž nie je 816 miliónov, ale približne 1,223 miliardy eur. Takže onen veľkolepý rast 60 percent sa pri porovnaní s tým, čo sa má v roku 2026 skutočne minúť, zmení na približne 6 percent.
Šesť.
Ale uznávam. „Rozpočet pôdohospodárstva rastie o 6 percent“ znie na tlačovej konferencii podstatne menej hrdinsky.
A teraz prichádza PPA
Ešte zaujímavejšia je príjmová strana MPRV. V roku 2027 sa počíta s príjmami približne 798 miliónov eur. Z toho prostriedky Európskej únie? 789 miliónov.
Áno.
Približne 99 percent.
Takže slovenské pôdohospodárstvo má pred sebou veľkolepý rozpočtový rok postavený na peniazoch z Európskej únie. A kto významnú časť týchto podpôr administruje? No predsa naša stará známa. PPA.
Tá PPA, pri ktorej sme dva roky vysvetľovali, že problémy vlastne nie sú problémami. Až kým sa problémom nezačala zaoberať Európska komisia. To je na slovenskej verejnej správe fascinujúce. Keď na problém upozorní človek zvnútra systému, je negatívny. Keď ho nájde audit, treba ho analyzovať. Keď ho zopakuje ďalší audit, treba prijať opatrenia.
A keď sa začne pýtať Európska komisia? Vtedy sme všetci šokovaní.
Tak si skúsme opäť zaprorokovať
V roku 2024 som napísal, že problémy PPA budú mať dohru. Mali.
Tak skúsim jednu predpoveď aj pre rok 2027.
Nie ekonomickú. Dokonca ani politickú. Čisto matematickú.
Ak postavíte financovanie slovenského pôdohospodárstva na stovkách miliónov eur z európskych fondov, potrebujete mať inštitúciu, ktorá ich dokáže bezpečne, transparentne a včas administrovať.
Nie inštitúciu, o ktorej budeme každých pár mesiacov vysvetľovať, že „situácia je stabilizovaná“. Pretože problém roku 2027 nemusí byť v tom, koľko peňazí sme napísali do excelovskej tabuľky.
Môžeme tam pokojne napísať aj dve miliardy.
Ale kým rozpočet nie je vyplatený farmárom, potravinárom a ďalším prijímateľom, je to stále iba číslo v dokumente.
A preto bude pre mňa v roku 2027 oveľa zaujímavejšia jedna úplne obyčajná otázka:
Koľko z naplánovaných peňazí dokáže Slovensko skutočne dostať k ľuďom, ktorým sú určené?
Možno všetky. Úprimne v to dúfam. Pretože pri PPA som už raz predpovedal, čo sa stane. A tentokrát by som bol oveľa radšej, keby som sa mýlil.
A čo ak PPA skolabuje?
A potom je tu scenár, o ktorom píšem už dávno. Vtedy to bolo strašenie. Dnes tomu môžeme hovoriť riadenie rizika, znie to predsa profesionálnejšie.
Ak PPA skolabuje alebo stratí dôveru Európskej komisie, problém nebude mať PPA. Problém bude mať celé slovenské pôdohospodárstvo, ktorému sme na rok 2027 naplánovali stovky miliónov eur európskych peňazí.
Ale určite sa netreba obávať.
Ak sa finančné toky zaseknú, nájdeme vinníka. Brusel, audítorov, médiá, opozíciu, bývalých zamestnancov. Kohokoľvek. Len, prosím, nie tých, ktorí boli na toto riziko upozorňovaní už dávno.
Veď kto mohol tušiť, že keď prestane fungovať platobná agentúra, môže byť problém s vyplácaním platieb?