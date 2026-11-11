Ako vidia zľavy vlakov cestujúci: Polovičná cena by aj potešila, keby nemeškal prípoj

„Je to super, využijeme to. Len dúfam, že nebude zase veľmi meškať,“ povedala cestujúca v októbrovej reportáži STVR. Presne vystihla podstatu debaty o polovičnom cestovnom. Radosť z úspory aj obavu, či sa na vlak dá spoľahnúť. Pokladníčka v tej istej reportáži opisovala ľudí prekvapených nízkou cenou: „Čudujú sa, lebo sa im zdá, že málo platia.“
Plne rešpektujem, že finančná úľava pre človeka, ktorý pravidelne dochádza, môže byť úspora na cestovnom citeľná. Podporovať verejnú dopravu má zmysel. Lenže keď sa tu tým vláda chváli, mám chuť položiť jej ešte niekoľko otázok.
ZSSK za október predala vyše 1,61 milióna platených cestovných dokladov do druhej triedy. Pri porovnaní rovnakých dní týždňa je to medziročne o 19,4 percenta viac. Vláda zľavnené cestovné predĺžila do konca novembra; na predĺženie železničnej zľavy vyčlenila 5,3 milióna eur a na autobusy a MHD krajských miest ďalších viac ako 8,5 milióna.
Vyšší predaj je povzbudivý. Ešte však nehovorí, koľko ľudí nechalo auto doma. Časť pravidelných cestujúcich iba zaplatila menej. Iní mohli absolvovať výlet navyše. Aj ZSSK upozorňuje, že výsledok ovplyvnili prázdniny a sviatky, preto celý nárast nemožno pripísať zľave. Z predaných dokladov sa navyše nedá automaticky urobiť počet nových ľudí vo vlakoch.
Na Reddite sa už 25. septembra, ešte pred zavedením opatrenia, objavila otázka, či lacnejšie cestovné presvedčí motoristov presadnúť. Jeden z diskutujúcich odpovedal:
„Nie. Problém nikdy nebola cena.“
Nie je to prieskum verejnej mienky. Je to však výstižná námietka a dobrý podnadpis pre tento text. Lebo keď sa verejnou dopravou nedostanem na začiatok zmeny alebo mi posledný autobus odíde pred jej koncom, zľava mi nepomôže. Aj keď mi nepomôže len za polovicu bežnej ceny, nejak sa mi to stále nevypláca.
Podobnú otázku položil aj redakčný komentár portálu Trencianskykraj.sk: koľko ľudí vďaka opatreniu skutočne prestalo používať auto? Úspora doterajších cestujúcich má sociálny význam. Úbytok áut na cestách je ďalší cieľ, ktorý treba aj osobitne merať.
Akú skúsenosť má človek, ktorý už nastúpil
V diskusii na Reddite zo 4. októbra autor opisoval cestu z Martina do Žiliny do práce, ktorá mu podľa jeho slov zabrala tri hodiny. Rozčuľoval ho rozpor medzi propagovaným polovičným cestovným a rozvrátenou dopravou po požiari v žilinskom uzle. Je to neoverené osobné svedectvo, nie údaj o priemernom cestovnom čase. Aj tak ukazuje, ako môže cestujúci celú akciu vnímať.
Pre poriadok dodávam, že požiar nespôsobila zľava a mimoriadny režim sa 13. októbra skončil. Ale človeku na nástupišti nepomôže ani správne rozdelenie kompetencií medzi ŽSR a ZSSK. Potrebuje vedieť, kedy odíde, či stihne prestup a čo má robiť, ak ho nestihne.
V októbrovom texte Unipo Press dostala priestor aj pracovníčka železníc uvedená ako Alica. Sťažovala sa na opakované meškania a nespoľahlivé fungovanie aplikácie. „Nezmenilo sa absolútne nič, hoci podľa železníc cestuje viac ľudí,“ zhrnula svoj pohľad. Jej skúsenosť neprenášam na celú železničnú sieť. Ale vnímam ju ako ďalšiu z červených vlajočiek, že vyšší predaj lístkov ešte nemusí znamenať lepšiu každodennú službu.
Vyšší predaj lístkov totiž niekedy mení každodenné cestovanie na nie celkom komfortný zážitok. Takto sa vo facebookovej skupine s názvom Pezinok vyjadril 5. novembra jeden z cestujúcich, pán Daniel:
Presne v tom duchu je aj virálny príspevok spisovateľky Moniky Kompaníkovej na Facebooku, kde svoj cestovateľský zážitok ilustrovala aj svojou fotografiou.
Netvrdím, že dopravca na vyšší záujem nereagoval. Na obdobie jesenných prázdnin a Dušičiek nasadil štyri mimoriadne expresy s 2 856 miestami na sedenie, posilnil vybrané rýchliky a doplnil lôžkové vozne. V niektorých pravidelných expresoch boli rezervované aj všetky miesta prvej triedy, na ktorú sa polovičná zľava nevzťahuje.
Avšak má zmysel pýtať sa, kde chýba kapacita, kde informácie a kde použiteľné nadväzné spojenie. Nebolo by fér vyhlásiť kolaps prostredníctvom niekoľkých svedectiev právom rozhorčených cestujúcich. Ale rovnako nestačí spočítať predané lístky a vyhlásiť víťazstvo.
Ani verejné diskusie nie sú len proti zľavám. Na dopravnom fóre iMHD diskutujúci TomJ uprednostňoval rekonštrukcie tratí a platy rušňovodičov. Používateľ Ike oponoval, že vláda vyberala spôsob reakcie na drahé palivá a podpora verejnej dopravy môže byť rozumnou voľbou. Obaja tak otvárajú legitímnu otázku: ako okamžitú pomoc premeniť na dlhodobo lepšiu dopravu?
Od vlády by som preto čakal viac než ďalšiu tlačovku o predaji. Potrebujeme tvrdé dáta a nie wanna be ľúbivé riešenia. Koľko pribudlo vykonaných ciest? Koľko nových cestujúcich predtým používalo auto? Kde sa podarilo posilniť spoje a kde zostali ľudia na nástupišti? A čo bude s cenami a rozsahom dopravy po skončení dočasného opatrenia?
Polovičné cestovné môže ľudí priviesť k vlaku. Ale zlá skúsenosť z cestovania im môže vlaky znechutiť na dlhú dobu.
Takže takto prehovorili ľudia, vážené železnice! Počúvajte ich:
Poskytnite poriadnu, spoľahlivú službu. Od toho tu ste.
Ak nás chcete presvedčiť, aby sme nechávali autá doma, potrebujeme si vedieť naplánovať pracovný deň aj návrat k rodine.
Ušetrené eurá potešia, ale zmeškaný prípoj za ne nekúpime späť.