Netvrďte, že Slovenská pošta je slabá. Veď len v Bratislave denne prepraví výťahmi 400 ton zásielok!

Namiesto toho, aby sa Slovenská pošta včas zmenila na modernú logistickú spoločnosť, premrhala roky, počas ktorých mohla posilniť svoje postavenie na rastúcom trhu.
Symbolom tohto zlyhania je hlavné spracovateľské stredisko na Tomášikovej ulici v Bratislave. Jeho budovy pochádzajú zo sedemdesiatych rokov a jedna z hlavných triediacich liniek sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží. Zásielky preto treba najprv vyviezť hore, roztriediť a následne zviezť k nákladným autám.
Podľa samotnej Slovenskej pošty sa tam výťahmi denne presúva približne 400 ton zásielok. Vyzerá to heroicky, no výsledkom sú zdržania a zvýšené prevádzkové náklady. Predstavte si, že by takto fungovalo moderné distribučné centrum Packety. Ťažko, však?
Pritom už od roku 2018 hovorím o potrebe vybudovať nové logistické centrum v Bratislave. Prešlo osem rokov a Slovenská pošta stále rieši zastaraný areál. Jej riešenie? Predať ho a presunúť pracoviská inde.
Predaj nevyhovujúcej nehnuteľnosti nemusí byť zlým rozhodnutím. Nedostal som však uspokojivú odpoveď, či sa tým vyrieši aj potreba modernej, výkonnej a konkurencieschopnej logistiky.
Trh rástol, no Slovenská pošta nedokázala držať krok
Slovenská pošta mala mimoriadne dobrú východiskovú pozíciu. Celoslovenskú sieť pobočiek a doručovateľov, logistickú infraštruktúru, známu značku aj dlhoročné vzťahy so zákazníkmi.
Potom prišiel rozmach internetového nakupovania, ktorý ešte urýchlila pandémia. Pre poštu to bola obrovská príležitosť vykompenzovať pokles listových zásielok a posilniť sa na rastúcom trhu doručovania balíkov.
Lenže kým komerční konkurenti budovali výdajné siete, balíkomaty a moderné logistické kapacity, štátna pošta zostávala zviazaná zastaranou infraštruktúrou a nepružným fungovaním.
Výsledok? Podľa vyjadrení jej vlastného vedenia má Slovenská pošta na balíkovom trhu približne iba 20-percentný podiel.
Argument, že ľudia prestali posielať listy, u mňa neobstojí. Tento trend prebieha v celej Európe a sotva ho možno zastaviť. Skutočným problémom je, že Slovenská pošta nedokázala úbytok tradičných služieb nahradiť rastom tam, kde vznikali nové obchodné príležitosti. Zaspala niekde na prelome storočí.
Rušenie pôšt je nevyhnutné, ale samo osebe nič nevyrieši
Podľa vedenia Slovenskej pošty je viac ako tisíc jej pobočiek stratových. V roku 2025 zatvorila 45 pobočiek a v redukcii siete pokračuje aj tento rok.
Udržiavať za každú cenu rozsiahlu sieť nevyužívaných kamenných pôšt nedáva ekonomický zmysel. Rušenie stratových pobočiek preto samo osebe nie je chybou. Chybou by bolo, keby sa stalo hlavným obsahom reformy.
Ani lekári neriešia dlhodobé ochorenie iba potláčaním príznakov. Úľava by prišla, ale príčina zostala. Choroba by sa vrátila v novej sile.
Ak má byť Slovenská pošta životaschopná, nestačí iba znižovať náklady. Musí sa naučiť viac zarábať poskytovaním služieb, o ktoré majú ľudia a firmy záujem.
Namiesto malých zastaraných pôšt moderné klientské centrá
Riešením je koncepčná prestavba celej siete. Namiesto viacerých malých, personálne poddimenzovaných a ekonomicky neefektívnych pobočiek by mohli vzniknúť moderné veľkokapacitné poštové klientské centrá. S dlhšími otváracími hodinami, dostatočným počtom priehradiek, kvalitným zázemím pre zamestnancov, dobrou dostupnosťou verejnou dopravou aj autom. So samoobslužnými zariadeniami, možnosťou preberať zásielky priamo z vozidla či doplnkovými službami pre domácnosti a podnikateľov.
Každé väčšie klientské centrum by zároveň mohlo slúžiť ako lokálny logistický uzol pre kuriérske doručovanie, s vhodnými nakladacími rampami a dostatočnými kapacitami na spracovanie zásielok.
Zmeniť treba aj poskytovanie služieb na vidieku. Nie každá obec potrebuje samostatnú kamennú poštu, ale jej obyvatelia potrebujú dostupné služby. Tie možno zabezpečovať prostredníctvom doručovateľov, partnerských prevádzok či menších kontaktných miest. Samozrejme, so zreteľom na seniorov, zdravotne znevýhodnených a ľudí bez auta.
Slovenská pošta už niektoré z týchto zmien zavádza. Rozširuje sieť balíkomatov, pripravuje nové modely menších pôšt a upravuje fungovanie pobočiek. Otázkou je, či dostatočne rýchlo a v rámci stratégie, ktorá jej pomôže uspieť na konkurenčnom trhu.
Namiesto modernej logistiky autonómne autíčko?
V roku 2025 začala Slovenská pošta v Bratislave testovať autonómne doručovacie vozidlo mAIka. Nenechajme sa, prosím, opiť rožkom. Nové technológie sú fajn, lenže ak má pošta hlavné logistické stredisko v dezolátnych budovách a stovky ton zásielok denne presúva výťahmi, autonómne autíčko pôsobí skôr ako technologický bizár než odpoveď na jej najväčšie problémy.
Sústreďme sa na to, aby pošta dokázala zásielky spracovať a doručiť rýchlo, spoľahlivo a lacno.
Je to ako s vlakmi. Potrebujeme fungujúcu poštu, nie iba lacnejšiu
Slovenská pošta pritom nie je odsúdená na úpadok. Za rok 2025 síce vykázala stratu 1,7 milióna eur, oproti pôvodne plánovaným 25 miliónom však ide o výrazné zlepšenie.
Pošta potrebuje komplexnú stratégiu. Nové logistické centrum, prestavbu pobočkovej siete, efektívnejšie procesy, lepšie pracovné podmienky a dôsledné preverenie nákladov vrátane existujúcich zmluvných vzťahov.
Predovšetkým potrebuje vedenie, ktoré nebude rozmýšľať iba nad tým, kde ušetriť, ale aj nad tým, ako získať nových zákazníkov a konkurovať súkromným logistickým spoločnostiam.
A tu sa dostávame k politickej zodpovednosti.
Vlády Smeru mali počas uplynulých rokov dostatok príležitostí začať so zásadnou modernizáciou Slovenskej pošty. Potrebné rozhodnutia sa však odkladali a dnes musí podnik dobiehať zmeny, na ktoré sa mohol pripravovať už dávno.
Slovenská pošta nemusí byť iba dotovanou verejnou službou závislou od neustáleho škrtania nákladov. Môže byť modernou, konkurencieschopnou spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné služby, vytvára dobré pracovné miesta a dokáže hospodáriť so ziskom.
Som presvedčený, že Slovenská pošta môže poskytovať verejnú službu a zároveň byť ekonomicky úspešnou firmou. Jej sila bude závisieť od toho, koľko zákazníkov dokáže presvedčiť, aby sa k nej vrátili. Od logistiky a kvality poskytovaných služieb.
Nie od toho, koľko ďalších pobočiek zatvorí a koľko ton zásielok denne vyvezie výťahom. 🙂