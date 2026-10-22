Plán pre nevyhnutnú záchranu mostov na Slovensku

Odborné analýzy ukazujú, koľko mostov treba opraviť aj koľko to približne stojí. Chýba však dlhodobý plán, stabilné financovanie a lepšia príprava projektov.
Keď sa uzavrie most, je to problém nielen pre vodičov. Niekde sa cesta do práce predĺži o desiatky minút, inde musia autobusy jazdiť obchádzkou, zhorší sa dostupnosť nemocnice alebo sa skomplikuje zásobovanie celého regiónu. Každý ďalší kilometer navyše znamená stratený čas, vyššie náklady a viac emisií. A často nervy, nervy, nervy…
Na Slovensku sa z toho postupne stáva každodenná realita.
Podľa Najvyššieho kontrolného úradu bolo v roku 2024 až 845 mostov na cestách prvej triedy v troch najhorších stupňoch technického stavu. Oproti roku 2020 ich počet vzrástol takmer o polovicu. Podobne vážna situácia je na cestách druhej a tretej triedy, kde sa takmer 40 percent mostov nachádza v troch najhorších kategóriách.
Nehovorím, že sa všetky spomínané mosty zajtra zrútia. Tieto čísla však znamenajú jasný budíček, že ich obnovu už nemožno odkladať, ako sa to robilo doteraz.
Ako by som tento problém riešil ako minister dopravy? Aj vďaka práci môjho odborného tímu dokážem prísť s návrhom riešení.
Opravovať treba päťkrát viac mostov ako dnes
Začal by som konkrétnym cieľom, ktorému by som prispôsobil financovanie aj projektovú prípravu.
Útvar hodnoty za peniaze v roku 2024 vypočítal, že ak sa má zásadne zlepšiť stav mostov na cestách prvej triedy, tempo rekonštrukcií sa musí počas desiatich rokov zvýšiť na približne 110 mostov ročne. V dlhodobom horizonte by sa tak podiel mostov v nevyhovujúcom stave mohol znížiť zo 45 na 19 percent. Následne by stačilo udržiavať tempo približne 40 až 50 rekonštrukcií ročne. Je to ambiciózne, ale dosiahnuteľné. Predovšetkým je to plán podložený odbornými výpočtami.
Samotné peniaze však nestačia. Slovenská správa ciest musí mať vopred pripravené projekty, povolenia a verejné obstarávania. Ak sa tieto veci začnú riešiť až v momente, keď sa most dostane do havarijného stavu, stratia sa ďalšie roky.
Preto by som zaviedol viacročný program obnovy mostov s jasným harmonogramom a verejne kontrolovateľnými výsledkami. Prioritu by dostali mosty podľa technického stavu, dopravného významu a následkov ich prípadného uzavretia.
Súčasťou programu by bolo aj spoločné obstarávanie väčších skupín mostov, kde to dáva ekonomický zmysel. Práce by sa pripravovali efektívnejšie a boli by zaujímavejšie aj pre väčšie stavebné spoločnosti.
Peniaze na mosty musia mať pevné miesto v rozpočte
Podľa Útvaru hodnoty za peniaze by si rekonštrukcia 110 mostov ročne vyžadovala približne 85 miliónov eur ročne bez DPH, podľa cien z roku 2024. Nie je to malá suma, ale ani nič nepredstaviteľné. Problém je, že opravy mostov často prehrávajú súťaž o peniaze s viditeľnejšími investíciami. Na nové kilometre diaľnic sa ľahšie strihajú pásky než na včasnú sanáciu mosta, ktorý ešte stále slúži.
Navrhoval by som preto vyčleniť na obnovu mostov samostatný, dlhodobo garantovaný balík financií v štátnom rozpočte. Či už vo forme osobitného rozpočtového programu, fondu alebo iného účelovo viazaného mechanizmu. Tak by sa zabezpečilo, aby sme každý rok vedeli, koľko peňazí je určených na mosty a ktoré sa za ne opravia.
Stabilné financovanie by umožnilo plánovať rekonštrukcie na roky dopredu a efektívnejšie využívať stavebné kapacity.
Využime európske peniaze – aj na posilnenie našej bezpečnosti
Štátny rozpočet by nemal byť jediným zdrojom financovania. Preto by som oveľa aktívnejšie hľadal európske zdroje.
Jednou z možností sú výhodné úvery Európskej investičnej banky (EIB), ktorá dlhodobo financuje verejnú infraštruktúru. Napríklad Bratislavský samosprávny kraj už v roku 2025 uzavrel s EIB rámcovú úverovú zmluvu, ktorá zahŕňa aj obnovu regionálnych ciest a mostov.
Zároveň by som aktívne hľadal grantové zdroje z európskych fondov. A tam, kde vhodné dotačné schémy chýbajú, rokoval by som s Európskou komisiou o ich vytvorení alebo úprave existujúcich programov.
Existuje ešte jeden dôvod, prečo považujem európske financovanie mostov za dôležité.
Slovensko leží na strategicky významných dopravných trasách medzi západnou a východnou Európou. V čase vojny na Ukrajine a rastúcich bezpečnostných hrozieb získava spoľahlivosť našej dopravnej infraštruktúry nový význam. V prípade krízy totiž musia mosty umožňovať presuny záchranných zložiek, zásobovania, humanitárnej pomoci a v prípade potreby aj vojenskej techniky.
Európska únia už investuje do takzvanej vojenskej mobility a odstraňovania kritických miest na dopravných trasách. Preto by som presadzoval prípravu zoznamu strategicky významných mostov a aktívne hľadal možnosti ich spolufinancovania z európskych zdrojov.
Tu by poctivá príprava mala priniesť úspech. Funkčné mosty na Slovensku sú totiž dôležitou súčasťou bezpečnosti celej Európy. A budíček, o ktorom som hovoril, zvoní v tejto súvislosti ešte naliehavejšie.
Samosprávy musia byť partnermi
Alebo ešte presnejšie – štát musí byť ohľadom regionálnych mostov spoľahlivým partnerom samosprávam. Práve samosprávne kraje spravujú mosty na cestách druhej a tretej triedy. A finančné možnosti žúp sú spravidla obmedzenejšie než možnosti štátu.
Preto by som presadzoval užšiu spoluprácu ministerstva dopravy so župami. Štát by mal pomáhať s koordináciou projektov, hľadaním financií a spoločným obstarávaním tam, kde by to prinieslo úspory. Zároveň by som hľadal možnosti, ako by sa kraje mohli väčšmi podieľať na financovaní a príprave spoločných projektov.
Pre vás ako vodiča nie je podstatné, či sa most nachádza na štátnej alebo župnej ceste. Prirodzene. Potrebujete len, aby ste cez ten most prešli rýchlo a bezpečne.
Potrebujeme dlhodobé riešenie, nie PPP drahú skratku
Súčasné ministerstvo dopravy sa rozhodlo riešiť veľkú časť obnovy mostov formou verejno-súkromného partnerstva, teda PPP projektu. Ten počíta s rekonštrukciou viac ako 550 mostov a ich následnou dlhodobou údržbou súkromným partnerom.
Tento prístup nepovažujem za správny.
PPP môže mať opodstatnenie pri niektorých veľkých infraštruktúrnych projektoch. Pri plošnej obnove stoviek mostov však prináša komplikované zmluvné vzťahy, náročnú prípravu a dlhodobé finančné záväzky štátu. Súkromné financovanie navyše nie je zadarmo. Jeho náklady sa napokon premietnu do platieb daňovníkov.
Podľa mňa by bolo rozumnejšie využiť kombináciu štátneho rozpočtu, európskych grantov a výhodného verejného financovania. Samotné rekonštrukcie by, samozrejme, realizovali stavebné firmy vybrané v transparentných súťažiach.
Som presvedčený, že pri dobrej príprave a efektívnej súťaži možno mosty obnovovať bez toho, aby sa štát zbytočne viazal na drahé dlhodobé koncesie.
Investičný dlh desaťročí sa nedá odstrániť za jedno volebné obdobie. Chcem však presadiť zmenu, vďaka ktorej už nebudeme čakať, kým most prestane slúžiť. Na toto upozorňujem už roky: najdrahší most je spravidla ten, ktorý sme mohli včas opraviť, ale nechali sme ho schátrať.