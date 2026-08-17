pondelok, 17. august, 2026 |  Meniny má Milica
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
17. aug 2026 o 07:25
Prečítané: 80x

TOP kauzy dopravy 2026, 2. časť: byrokratické nezmysly a predražená megalománia

V prvej časti rebríčka som sa venoval najmä veľkým finančným a bezpečnostným problémom: mýtnemu systému, zrušenému tendru na D1 Turany – Hubová, prejdeným návestidlám a odkladaným modernizáciám železníc. Ponúkam ďalšie štyri témy.

Martin Pekár
Martin Pekár Bloger
TOP kauzy dopravy 2026, 2. časť: byrokratické nezmysly a predražená megalománia
ilustračný obrázok (Zdroj: ZSSK, Canva)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Tie ukazujú inú tvár slovenských problémov v doprave. Poviem to takto: My nikdy nebudeme naplno využívať moderné vozidlá, digitálne služby či nové diaľnice, kým bude zlyhávať povoľovanie, koordinácia, odhad dopravnej záťaže alebo komunikácia. Zlý manažment totiž dokáže aj dobrý projekt zmeniť na drahú improvizáciu.

5. Moderné rakúske vlaky zastavili slovenské povolenia

V júni Dopravný úrad zakázal nasadzovať do Bratislavy-Petržalky niektoré rakúske jednotky Siemens Desiro ML.

Čakali by ste technickú poruchu celého typu vlaku. Alebo zistenie, že by boli súpravy nebezpečné či inak nespôsobilé. Nuž, nie. Problémom bolo, že konkrétne vozidlá nemali povolenie platné pre slovenskú železničnú sieť. Dopravný úrad zdôraznil, že 75 iných jednotiek rovnakého typu potrebné povolenie malo.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kauza spočíva v byrokratickej absurdite. Medzi dvoma susednými členskými krajinami EÚ vznikli výpadky spojov a cestujúcich vozila náhradná autobusová doprava. Iba preto, že sa nezvládlo povoľovanie a plánovanie nasadenia konkrétnych súprav.

Dopravný úrad pripísal zodpovednosť dopravcom, ktoré si mali platnosť povolení skontrolovať. Z pohľadu cestujúceho  sú to však len výhovorky. Nakoniec to bol on, kto pocítil dôsledky, pretože namiesto plynulého cezhraničného spojenia dostal autobus a meškanie. Tu vidieť, ako interoperabilita európskych železníc existuje skôr na papieri než v praxi.

6. „Jednotný“ lístok Cyril za 24 miliónov odštartoval ako nedokončený systém

Národný integrovaný cestovný lístok spustili 1. júla v režime kontrolovanej komerčnej prevádzky. V prvých dňoch však fungovala prakticky iba webová verzia. Mobilné aplikácie ešte čakali na zverejnenie a používatelia upozorňovali na problémy s dostupnosťou, cenami aj používateľským rozhraním.

SkryťVypnúť reklamu

Vývoj a príprava systému stáli takmer 12 miliónov eur bez DPH. Ďalších približne 12 miliónov má stáť jeho päťročná prevádzka a rozvoj. Ministerstvo dopravy argumentovalo, že ide o pilotnú fázu, počas ktorej sa chyby odstraňujú.

SkryťVypnúť reklamu

Cyril prepája 39 dopravcov vrátane ZSSK a Leo Expressu. Pri spustení v ňom chýbali všetky komerčné diaľkové autobusové linky.

A keďže systém predovšetkým vyhľadá spojenie a poskladá cestujúcemu viacero lístkov od rôznych dopravcov do jedného nákupu, nemôžeme hovoriť o úplnom tarifnom zjednotení. Síce je to užitočné zlepšenie, ale ešte nie skutočný jednotný lístok.

Kde vidím hlavný problém? Dobrý nápad politicky odprezentovali ako hotový „jeden lístok na celé Slovensko“. Ale na druhú stranu chápem, že označenie „predražený pilotný agregátor“ by neprešlo cez žiadne marketingové oddelenie, akokoľvek je bližšie realite. 

SkryťVypnúť reklamu

Systém bude možné posúdiť až podľa toho, keď (a či vôbec!) sa doň zapoja všetci dôležití dopravcovia, odstránia technické chyby a cestujúcim skutočne zjednoduší cestovanie.

7. R4 do Poľska: hrozí predražený PPP projekt

Ministerstvo dopravy v máji potvrdilo, že približne 60 kilometrov chýbajúcej R4 od Prešova k poľskej hranici zvažuje financovať formou PPP projektu. Poradca má ešte len vypočítať, či je takýto model realizovateľný a dlhodobo udržateľný.

Útvar hodnoty za peniaze odhaduje náklady štvorpruhovej R4 na 1,9 až 2,1 miliardy eur. Podľa analytikov však na väčšine trasy ani v roku 2050 nebude doprava dostatočne intenzívna na plný štvorpruhový profil. Úspornejšie riešenie by podľa ÚHP mohlo ušetriť 700 až 900 miliónov eur

SkryťVypnúť reklamu

Nemôžem povedať, že ide už o hotovú kauzu, ale kontrolky blikajú. Evidentne tu máme rozhodnutie s vysokým finančným rizikom. PPP projekt síce umožní postaviť cestu bez toho, aby štát zaplatil celú sumu okamžite, ALE: nižšie dnešné výdavky sa môžu zmeniť na vysoké a dlhodobé budúce splátky.

Preto sa pýtam nielen, či R4 potrebujeme. Zaujíma ma tiež, v akom má byť profile, za akú cenu a či sa PPP model nestane príliš drahým spôsobom, ako presunúť účet do budúcnosti.

8. D3 sa konečne stavia, ale projekt vytvorí nový lievik

Na Kysuciach sú konečne vo výstavbe všetky tri chýbajúce úseky diaľnice D3. Po desaťročiach čakania ide o potrebnú a dlho odkladanú stavbu.

Počas výstavby však doprava povedie cez mimoriadne citlivé miesta. V Brodne sa majú štyri prúdy prichádzajúcej dopravy zliať do jediného jazdného pruhu. Cez miesto pritom môže denne prechádzať približne 25- až 30-tisíc vozidiel. 

Obyvatelia a podnikatelia upozorňujú na riziko niekoľkoročných kolón, problémov pre záchranné zložky, verejnú dopravu aj miestnych ľudí. To všetko je dôsledok toho, že štát nechal nevyhnutnú stavbu dozrieť do kritickej situácie.

Diaľnica sa teraz musí budovať naraz, v zastavanom území a za plnej prevádzky na ceste, ktorá je preťažená už dnes. To, čo sa desaťročia odkladalo, sa bude dobiehať za cenu niekoľkých rokov mimoriadne náročnej dopravy.

Čo nám ukazuje rebríček káuz v doprave na Slovensku

Najsilnejšou finančnou kauzou zostáva mýtny systém. Najväčším bezpečnostným varovaním je séria prejdených návestidiel a stav zabezpečovacích zariadení. Najväčším rizikom ďalšieho meškania a predraženia je D1 Turany – Hubová. Podrobnejšie si o nich prečítajte v 1. časti blogu.

Cyril a zákaz rakúskych vlakov ukazujú, ako môže dobrý zámer alebo moderná technológia naraziť na slabú koordináciu. Pri R4 hrozí, že sa snaha postaviť cestu čo najrýchlejšie zmení na drahý záväzok na desaťročia. Výstavba D3 zase pripomína, že aj potrebná stavba môže regiónu spôsobiť vážne problémy, ak sa začne príliš neskoro.

Kde to teda škrípe? Veď Slovensko má plány. Máme štúdie, projekty, technológie aj európske peniaze. Takže…?

Chýba nám manažérska profesionalita. Problémom je schopnosť vybrať primerané riešenie, pripraviť kvalitné obstarávanie, dodržať termíny a následne celý systém spoľahlivo prevádzkovať.


Súvisiace články autora

TOP kauzy dopravy 2026: Miliardové zlyhania a ohrozená bezpečnosť cestujúcich – 1. časť

Martin Pekár

TOP kauzy dopravy 2026: Miliardové zlyhania a ohrozená bezpečnosť cestujúcich – 1. časť

Zostavil som rebríček ôsmich tém, pri ktorých dnes slovenská doprava aktuálne škrípe najviac. Ide skôr o prehľad problémov, o ktorých by ste mali vedieť, ak chcete mať základný aktuálny obraz o dianí v rezorte dopravy.

Martin Pekár

Martin Pekár
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  84
    •  | 
  • Páči sa:  1 733x

Doprave sa profesionálne venujem dlhé roky na manažérskych pozíciách. Ako človeka, ktorý sa denne pohybuje v tomto sektore, ma zaujíma nielen jej fungovanie, ale aj výzvy a problémy, ktorým na Slovensku čelí. Dlhodobo vediem pracovnú skupinu Doprava a prostredníctvom svojich článkov sa snažím prinášať odborný pohľad na aktuálne témy, poukazovať na systémové nedostatky a otvárať diskusiu o možnostiach zlepšenia dopravnej infraštruktúry a služieb. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

305 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

302 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu