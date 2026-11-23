Cestujúcim odpadne presúvanie sa medzi stanicami, jednoduchšie budú aj prestupy zo Záhoria. To vítam. Lenže človeka po práci zaujíma aj to, kedy sa dostane domov. A tam má novembrová dobrá správa svoje limity.
Hlavná stanica nebola zatvorená. Počas výmeny opotrebovaných výhybiek fungovala s obmedzenou kapacitou. Niektoré vlaky preto končili na Novom Meste, iné nejazdili vôbec. Na galantskom smere sa polhodinový interval osobných vlakov zmenil na hodinový.
Opravy potrebujeme. Rovnako však potrebujeme vedieť, kedy sa po nich vráti použiteľné spojenie. A čítaním výhradne titulkov by ste sa mohli nechať voviesť do omylu. Až do 12. decembra totiž zostávajú v pracovných dňoch odrieknuté vybrané popoludňajšie posilové osobné vlaky smerom na Trnavu zo skupiny Os 3051 až 3079 aj posilové spoje na linke Bratislava – Nové Zámky zo skupiny Os 4750 až 4777. Základné spojenie funguje, no nevracajú sa všetky pôvodné odchody.
Považany budú naďalej mimoriadne zastavovať v Rači, Šenkviciach a Cíferi. Regionálne expresy na novozámockom smere v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove. Pomôže to. Pribudli zastávky, ale nevrátili sa všetky vlaky.
Pre cestujúceho je výsledok jednoduchý: opäť vystúpi na hlavnej stanici, ale popoludní si stále nemôže vybrať zo všetkých spojov, ktoré mal pred výlukou.
Prečo sa nevrátia spolu s pôvodnou trasou? Zverejnené oznámenia to dostatočne nevysvetľujú. Odkazujú na pokračujúce obmedzenia do konca cestovného poriadku, no konkrétna prekážka obnovy jednotlivých spojov zostáva nejasná.
Cestujúci si zaslúžia presnú odpoveď. Ak zostáva technický problém, pomenujme ho. Ak obnoveniu bránia ďalšie výluky, vysvetlime súvislosť. Samotný dátum 12. december nikomu neobjasní, prečo jeho vlak ešte tri týždne nepôjde. Hovorím to opakovane, zlepšenie komunikácie je o rozhodnutí. Nie je to otázka peňazí, je to o zmene prístupu.
Pozor, od 22. novembra sa končí aj mimoriadne posilňovanie električiek zo stanice Nové Mesto a osobitné uznávanie lístkov ZSSK na dotknutom úseku električky číslo 4 a vo vlakoch Leo Express medzi Novým Mestom a hlavnou stanicou. Bežná platnosť integrovaných lístkov IDS BK zostáva zachovaná.
Ak ste si počas jesene našli náhradnú trasu, overte si ju. Lebo jedno obmedzenie sa zmierňuje, jedna výnimka sa končí a časť vlakov stále chýba.
Návrat na hlavnú stanicu je dobrá správa, no stále nie sme v normále. Koniec obmedzení možno vyhlásiť až vtedy, keď prestanú obmedzovať cestujúcich. Opravená výhybka je nevyhnutný výsledok práce železničiarov. Ale ako cestujúci potrebujem aj kvalitný a spoľahlivý spoj domov.