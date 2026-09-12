25 držiteľov Fieldsovej medaily tvrdí, že AI firmy škodia matematike

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Signatári, medzi ktorými je aj Terence Tao, jasne konštatujú, že veľké jazykové modely (LLM) dnes dokážu vyriešiť zásadné otvorené problémy. Prekáža im však to, čo nasleduje potom. Riešenia sa podľa nich oznamujú v rýchlosti, bez riadneho formálneho zápisu, bez oddelenia skutočne nových myšlienok od tých prevzatých a bez uznania zásluh ľuďom, na ktorých práci modely stavali. Zmyslom matematiky nie je len vyriešiť problém, argumentuje deklarácia. Zmyslom je pochopenie.
Prečo je to dôležité. Doktorand, ktorý si túto jeseň vyberá tému dizertačnej práce, čelí otázke, ktorú pred dvoma rokmi neriešil žiadny školiteľ: ak AI firma dokáže v septembri nasmerovať tisícky strojov na ten istý problém, ostane mu do decembra vôbec nejaká téma? Obavy signatárov však siahajú ďalej než len k ohrozeným kariéram. Pomalý reťazec, ktorý mení vyriešený problém na novú metódu, následne na vysokoškolský predmet a nakoniec na inžiniersky nástroj, závisí od ľudí. Tí musia dôkaz pochopiť natoľko, aby ho vedeli posunúť ďalej. Správna odpoveď, ktorú nikto myšlienkovo nespracoval, do tohto reťazca nevstúpi.
Spoločnosť OpenAI sa do problému pustila po tom, čo začula fámu
Deklarácia vyšla tri dni po verejnom spore. Tristan Buckmaster, profesor matematiky na Newyorskej univerzite, a Levent Alpöge, matematik zamestnaný v spoločnosti Anthropic, ktorý s ním súkromne spolupracoval, zhruba rok s pomocou AI modelov rozvíjali známy postup riešenia rovníc prúdenia tekutín. Ôsmeho septembra zverejnili tri dôkazy. O niekoľko hodín neskôr spoločnosť OpenAI oznámila, že údajne vyriešila problém existencie a hladkosti Navier-Stokesových rovníc. Ide o jeden zo siedmich takzvaných Problémov tisícročia (Millennium Prize Problems), za ktorých vyriešenie sľubuje Clayov matematický inštitút (Clay Mathematics Institute) v Spojených štátoch odmenu milión dolárov.
OpenAI uvádza, že na probléme začali pracovať 1. septembra pod vplyvom fám, že dva Problémy tisícročia už niekto pokoril. Výsledok podľa nej priniesla skupina zhruba 10-tisíc agentov (automatizovaných kópií modelu pracujúcich paralelne). Buckmaster tvrdí, že v telefonátoch zo 6. septembra mu zástupcovia OpenAI povedali, že ľudia do riešenia zasahovali len minimálne. To sa však ukázalo ako nepravdivé: na projekte pracoval celý tím a dokonca aj prompt, ktorý mu ukázali, napísal iný model. Profesor tiež dodáva, že matematik z OpenAI, Sébastien Bubeck, mu navrhol, aby prácu zverejnil sám a Alpögeho ako spoluautora vynechal. Keď Buckmaster povedal, že s tým vyjde na verejnosť, údajne dostal odpoveď: „Prečo by si si ničil kariéru?“
Buckmaster si dáva veľký pozor na to, čo netvrdí. Dôkaz od OpenAI nevidel, nevie, ako presne ich model fungoval, a zdôrazňuje, že nikoho neobviňuje. Vyjadrenie spoločnosti OpenAI návrhy týkajúce sa autorstva ani spomínanú výmenu názorov nespomína. Uvádza len toľko, že dvojici navrhla spoločné oznámenie, v ktorom by im priznala prvenstvo. V aktualizácii z 10. septembra firma doplnila, že jej interné vyšetrovanie potvrdilo, že Buckmasterova vlastná práca s ich programovacím nástrojom nemohla výsledok nijako ovplyvniť.
O čo podľa matematikov prichádzame
Pointa deklarácie spočíva v otázke, na čo vôbec slúži dôkaz. Slávny problém v tomto ponímaní predstavuje akýsi medzník: jeho vyriešenie je dôkazom, že niekto našiel nový uhol pohľadu. Skutočná práca komunity sa začína až potom, v diskusiách a prepisoch, kým sa myšlienka nedostane do stavu, v ktorom ju možno vyučovať. Ak dostanete len konečný verdikt bez tohto procesu, je to rovnaký rozdiel, ako keby vám niekto dal hotový most, verzus by vás ho naučil postaviť. S hotovým mostom prejdete len cez túto jedinú rieku.
Samotné Buckmasterovo vyjadrenie dobre ilustruje problém s pripisovaním zásluh, ktorý deklarácia opisuje. Profesor hovorí, že základná myšlienka patrí dvom matematikom v Španielsku, ktorí sa jej venovali roky. On a Alpöge vraj vzali ich program za východiskový bod, pričom jeden zo španielskych matematikov by si zaslúžil Fieldsovu medailu. Buckmaster tiež priznáva, že formálna úroveň jeho vlastných nových prác je slabá, a dodáva, že ho do zverejnenia dotlačili pod nátlakom ešte predtým, než stihol texty upraviť.
Signatári pripúšťajú, že stroje fungujú
Už prvá veta deklarácie je najsilnejším argumentom, prečo by sme ju nemali brať ako odmietanie pokroku: signatári v nej uznávajú, že schopnosti modelov sa radikálne zlepšili. Buckmaster, matematik v centre sporu, si služby OpenAI platil z vlastných výskumných fondov a modely od oboch firiem po celý čas intenzívne využíval. Súčasnú situáciu prirovnáva k momentu, keď počítač Deep Blue porazil Kasparova. Tao uviedol, že deklaráciu napísali zhruba za týždeň a bez konzultácií, na ktorých by inak jej autori trvali, pretože situáciu vyhodnotili ako naliehavú. Text konkrétne nemenuje žiadnu firmu.
Pravidlá samotného Clayovho inštitútu vyžadujú podstatne pomalšie tempo, než aké diktujú vyhlásenia obidvoch strán. Navrhované riešenie spĺňa podmienky až po zverejnení v recenzovanom časopise, minimálne dvoch rokoch preverovania komunitou a jej všeobecnom prijatí. Pravidlá navyše inštitútu umožňujú oceniť v citáciách aj skôr publikované práce. OpenAI uvádza, že si na finančnú odmenu neplánuje robiť nárok. K 12. septembru evidoval Clayov inštitút problém Navier-Stokesových rovníc stále ako nevyriešený a pod deklaráciu sa podpísalo už 116 matematikov.