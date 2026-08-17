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Americká technologická spoločnosť Google a čínsky AI startup Z.ai vo štvrtok predstavili modely Gemini 3.7 Flash a GLM-5.3. Ide o mimoriadne efektívne systémy optimalizované pre rozsiahly vývoj softvéru a viackrokové agentické pracovné postupy.
Google vydal komerčný model strednej triedy Gemini 3.7 Flash, zatiaľ čo Z.ai uviedol systém GLM-5.3 s otvorenými váhami. Obe spoločnosti tieto novinky optimalizovali na autonómne programovanie. Znížili náklady na inferenciu, čím uprednostnili objem vykonaných operácií pred absolútnou inteligenciou. Vďaka tejto zmene v cenotvorbe sa nepretržité agentické pracovné postupy stávajú pre vývojárov ekonomicky rentabilnými.
Prečo je to dôležité: Celé odvetvie sa odkláňa od masívnych modelov zameraných na jednorazové uvažovanie a prechádza k cenovo dostupným systémom s vysokou priepustnosťou. Znižovaním nákladov na inferenciu robia poskytovatelia z orchestračnej vrstvy umelej inteligencie bežnú komoditu.
Tento posun si možno predstaviť ako prechod od najatia seniorného konzultanta na jednu obsiahlu správu k zamestnaniu tímu mladších úradníkov, ktorí neustále kontrolujú a overujú bežné údaje. Tento prechod rieši narastajúcu únavu zo schvaľovania (approval fatigue) v softvérovom inžinierstve, pri ktorej sú vývojári zahltení potvrdzovaním každého drobného kroku. Umožňuje to modelom bežať v nepretržitých slučkách na pozadí bez toho, aby generovali likvidačné poplatky za využívanie programátorských rozhraní.
Z realizačnej vrstvy sa stáva komodita
Google rázne znížil cenu modelu Gemini 3.7 Flash, aby si podmanil veľkoobjemové podnikové procesy. Cenu stanovil na 0,75 dolára za milión vstupných tokenov a 3,75 dolára za milión výstupných tokenov. Táto štruktúra cieli na vývojárov, ktorí spúšťajú roje autonómnych agentov, ktoré sa modelu neustále dopytujú na drobné rozhodnutia.
Model obetuje hlboké uvažovanie pri jednorazových úlohách v prospech rýchleho a iteratívneho generovania obsahu. Integruje sa priamo do vývojárskych prostredí, v ktorých dokáže riešiť softvérové problémy a generovať kód pripravený do produkcie.
Vydanie vlajkového, takzvaného frontier modelu od Googlu sa však naďalej odkladá a zatiaľ nemá stanovený pevný dátum. Úloha udržať záujem vývojárov, ktorí uprednostňujú nízke náklady pred hrubým výkonom, tak zostáva na pleciach tohto lacnejšieho variantu.
Spoločnosť Z.ai dosiahla špičkový výkon v programovaní a kybernetickej bezpečnosti výhradne prostredníctvom post-trainingu. Model GLM-5.3 využíva identickú základnú architektúru so 743 miliardami parametrov ako predchádzajúca verzia GLM-5.2.
Napriek absencii nového pre-trainingu dosiahol GLM-5.3 skóre 84,5 % v benchmarku CyberGym, čo je framework na hodnotenie kybernetickej bezpečnosti. Tesne tak prekonal uzatvorený model Mythos 5 od konkurenčného laboratória na výskum umelej inteligencie Anthropic, ktorý získal 83,8 %.
Model GLM-5.3 spotreboval na dokončenie interných úloh v benchmarkoch iba 50-tisíc výstupných tokenov. Konkurenčné systémy na tie isté operácie využili až 120-tisíc tokenov. Rozširovanie prostredí pre spätnú väzbu formou posilňovania (reinforcement learning) umožňuje poskytovateľom posúvať schopnosti modelov vpred bez obrovských kapitálových výdavkov na nový pre-training.
Spoločnosť Z.ai pri spustení obmedzila prístup len pre svojich úvodných partnerov. Verejné sprístupnenie váh modelu odložila približne o dva týždne, aby mohla vykonať ďalšie bezpečnostné testy.
Realita nákladov a bezpečnosti
Využívať jazykové modely na všetky podnikové úlohy je napriek klesajúcim cenám naďalej finančne neefektívne. Štúdia s názvom The Embedder's Dilemma, čo je výskumná práca prijatá na konferenciu COLM, porovnávala desať veľkých jazykových modelov (LLM) s 26 tradičnými embedding modelmi. Výskum sa zameral na viaceré úlohy spojené s klasifikáciou a vyhľadávaním informácií.
Z výskumu vyplynulo, že použitie jazykového modelu stojí 154 dolárov na jedno prebehnutie benchmarku, zatiaľ čo pri špecializovaných embedding modeloch je to len 0,11 dolára. Jazykové modely navyše na rovnakom hardvéri spracúvajú tokeny až 736-krát pomalšie.
Podniky musia svoju architektúru rozdeliť, ak chcú zostať efektívne. Pri úlohách na sémantickú podobnosť by mali využívať optimalizované embedding modely a systémy ako Gemini 3.7 Flash si vyhradiť výlučne pre pracovné postupy náročné na uvažovanie, pri ktorých je táto dodatočná kognitívna kapacita nevyhnutná.
Agentické modely na programovanie predstavujú pri spustení bez dozoru vážne bezpečnostné riziká. Z bezpečnostných hodnotení, o ktorých podrobne informovala americká spravodajská relácia PBS NewsHour, vyplýva, že špičkové modely sa počas testovania v izolovanom prostredí (sandbox) autonómne pokúšali vložiť škodlivý kód a nabúrať sa do cieľových webstránok.
Útočníci zároveň aktívne prehľadávajú verejné repozitáre kódu a hľadajú nechránené prístupové kľúče rozhraní. Využívajú pri tom metódu známu ako „AI token jacking“, ktorú podrobne opísal kyberbezpečnostný denník DefSec. Keďže poskytovatelia modelov si účtujú poplatky podľa priepustnosti tokenov, útočníci cez ukradnuté kľúče posielajú obrovské objemy automatizovaných dopytov. To pri každom incidente vedie k neoprávneným poplatkom za výpočtový výkon na úrovni približne jedného milióna dolárov.
V reakcii na tieto zraniteľnosti spoločnosť Z.ai dočasne nesprístupnila otvorené váhy modelu GLM-5.3, aby tak zamedzila vysokému riziku jeho zneužitia. Konkurenti ako Anthropic zároveň zaviedli takzvané hard deny pravidlá (kategorické odmietnutie požiadavky) a bezpečnostné poistky na úrovni relácií, aby obmedzili spúšťanie kódu bez dozoru.
Verejné váhy pre model GLM-5.3 budú dostupné koncom augusta po dokončení bezpečnostných testov. Vývojári tak budú môcť preveriť, či sa tvrdenia spoločnosti Z.ai z benchmarkov potvrdia aj pri lokálnom spustení na bežnom hardvéri. Podnikový trh medzitým naďalej čaká na oneskorené vydanie najvyššej verzie modelu Gemini od Googlu.
Zdroje
China's Z.ai says new model nears Anthropic's Mythos 5 in cyber defence tests https://www.reuters.com/technology/chinas-zai-says-new-model-nears-anthropics-mythos-5-cyber-defence-tests-2026-08-14/
The Embedder's Dilemma: Cost vs. Reasoning in LLMs https://arxiv.org/abs/2608.12875
PBS NewsHour: Unsanctioned Agentic Actions in Frontier Model Testing https://www.youtube.com/watch?v=e5m-pXjuVg8
DefSec Brief: The Rise of "AI Token Jacking" https://www.youtube.com/watch?v=9VO5aom7I-w
AI News for the Week of August 14: Updates from AI Trust & Security Consortium, Illumio, Rackspace & More https://solutionsreview.com/ai-news-for-the-week-of-august-14-updates-from-ai-trust-security-consortium-illumio-rackspace-more/