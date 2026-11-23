Ľudia sa ma pri predaji bytu často pýtajú, či budú platiť daň. Odpoveď závisí najmä od toho, kedy a ako ste nehnuteľnosť nadobudli. Ak podmienky nesplníte, platíte daň z príjmu aj zdravotné poistenie, a to zo zisku, nie z celej predajnej ceny.
Kedy ste od dane oslobodení
Najčastejšie pravidlo je jednoduché: ak od nadobudnutia nehnuteľnosti uplynulo viac ako päť rokov, príjem z predaja je oslobodený. Neplatíte daň ani zdravotné poistenie a predaj ani nemusíte uvádzať v daňovom priznaní. Pri kúpe a darovaní sa päť rokov počíta od vkladu do katastra, nie od podpisu zmluvy.
Pri jednotlivých situáciách to vyzerá takto:
Kúpa: oslobodený ste po piatich rokoch od vkladu do katastra.
Dedenie v priamom rade (po rodičoch, starých rodičoch, deťoch) alebo po manželovi: do piatich rokov sa započítava aj doba, počas ktorej nehnuteľnosť vlastnil zosnulý. Ak mama vlastnila byt dlhšie ako päť rokov, môžete ho predať bez dane hneď po dedičskom konaní.
Dedenie v nepriamom rade (po súrodencovi, strýkovi, tete): doba zosnulého sa nepočíta. Päť rokov plynie až od vášho nadobudnutia, teda odo dňa smrti poručiteľa.
Darovanie: aj pri darovaní v rodine plynie päťročná lehota až od vkladu daru do katastra.
Novostavba, ktorú ste si postavili: päť rokov sa počíta od právoplatnej kolaudácie.
Nehnuteľnosť v podnikaní: ak ste ju mali v obchodnom majetku, oslobodenie platí až päť rokov po jej vyradení z neho.
Ak ste tesne pri hranici piatich rokov, oplatí sa presné dátumy overiť ešte pred podpisom kúpnej zmluvy. Niekoľko týždňov čakania môže ušetriť tisíce eur.
Koľko sa platí, keď oslobodení nie ste
Zdaňuje sa rozdiel medzi predajnou cenou a preukázateľnými výdavkami, teda zisk. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, daň neplatíte, ale stratu si nemôžete nikde odpočítať.
Zisk z predaja sa v roku 2026 sčíta s ostatnými vašimi príjmami, napríklad so mzdou, a zdaní sa progresívne:
19 % zo základu dane do 43 983,32 €,
25 % z časti od 43 983,32 € do 60 349,21 €,
30 % z časti od 60 349,21 € do 75 010,32 €,
35 % z časti nad 75 010,32 €.
Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si pri tomto príjme uplatniť nemôžete.
K dani sa pridáva zdravotné poistenie 16 % zo zisku (osoby s ťažkým zdravotným postihnutím platia polovicu). Neplatíte ho hneď. Zdravotná poisťovňa ho vyrúbi v ročnom zúčtovaní po podaní daňového priznania.
Kto predal nehnuteľnosť v roku 2026 a nie je oslobodený, musí podať daňové priznanie typu B do 31. marca 2027. Finančná správa má údaje z katastra a v posledných rokoch rozposiela tisícom predávajúcich upozornenia.
Čo si môžete odpočítať
Tu sa rozhoduje o tom, koľko naozaj zaplatíte. Výdavky musia byť preukázateľné, teda doložené zmluvou, faktúrou alebo výpisom.
Cena, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli: pri kúpe zaplatená kúpna cena; pri dedení cena uvedená v uznesení o dedičstve, nie cena, ktorú kedysi zaplatil zosnulý; pri darovaní hodnota zo znaleckého posudku ku dňu vkladu do katastra, ak by darca v tom čase už bol oslobodený, inak cena, za ktorú nehnuteľnosť obstaral darca.
Úroky z hypotéky alebo stavebného úveru použitého na kúpu tejto nehnuteľnosti, aj poplatky súvisiace s úverom (napríklad za predčasné splatenie alebo zriadenie záložného práva). Samotné splátky istiny odpočítať nemôžete.
Rekonštrukcia, opravy a údržba: okná, kúpeľňa, podlahy, rozvody, nadstavba.
Náklady na predaj: provízia realitnej kancelárii, znalecký posudok, vypracovanie zmluvy, správne poplatky.
Náklady pri kúpe: napríklad znalecký posudok pre banku alebo poplatok za vklad do katastra.
Príklad: byt za 150 000 eur a sťahovanie do väčšieho
Rodina kúpila v roku 2023 byt za 150 000 € s hypotékou. Vymenili kúpeľňu, podlahy a okná za 15 000 €, banke zaplatili 5 000 € na úrokoch. Po narodení druhého dieťaťa potrebujú väčší byt, a hoci od kúpy ešte neprešlo päť rokov, ceny medzitým stúpli. V roku 2026 byt predajú za 175 000 €, provízia realitnej kancelárii je 3 %, teda 5 250 €.
S dokladmi (faktúry od rekonštrukcie, potvrdenie banky o úrokoch, zmluva s realitnou kanceláriou): výdavky sú spolu 175 250 €, teda viac ako predajná cena. Zisk nevznikne, takže neplatia daň ani zdravotné poistenie. Daňové priznanie však podať musia. Stratu 250 € si nikde neodpočítajú.
Bez dokladov od rekonštrukcie a úrokov (odpočítajú len kúpnu cenu a províziu): zisk je 19 750 €. Zaplatia 3 752,50 € na dani a 3 160 € na zdravotnom, spolu 6 912,50 €.
Rovnaký predaj, rozdiel takmer 7 000 €, ktoré môžu chýbať pri kúpe väčšieho bytu. Tento výpočet platí, ak sa celkový základ dane aj so mzdou zmestí do pásma 19 %. Ak by mal predávajúci už zo mzdy základ dane napríklad 40 000 €, časť zisku by sa zdanila sadzbou 25 %.
Na čo si dať pozor
Odkladajte si všetky faktúry od rekonštrukcie aj potvrdenie banky o zaplatených úrokoch. Bez dokladov výdavky neuznajú.
Pri dedičstve skontrolujte cenu v uznesení o dedičstve. Je to váš budúci výdavok pri predaji.
Pri darovaní si nechajte urobiť znalecký posudok k správnemu dátumu, teda ku dňu vkladu do katastra.
Na príjem z predaja nehnuteľnosti sa nevzťahuje oslobodenie 500 € ako pri príležitostných príjmoch.
Tento článok je všeobecný prehľad, nie daňové poradenstvo. Pri zložitejších prípadoch, ako je podnikanie, spoluvlastníctvo alebo splátky kúpnej ceny vo viacerých rokoch, sa oplatí poradiť s daňovým poradcom.
Autor je realitný maklér a hypotekárny špecialista v Košiciach.
Zdroje:
Finančná správa – Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním
Finančná správa – Uplatnenie výdavkov pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti
Finančná správa – Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej vlastnou výstavbou
Podnikajte.sk – Progresívne zdanenie príjmov fyzických osôb od roku 2026